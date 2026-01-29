Taste Alto Piemonte 2026 – La più grande manifestazione dedicata ai vini dell’Alto Piemonte arriva a Milano

Dopo il successo dell’evento tenutosi a Stresa, Taste Alto Piemonte, la manifestazione di riferimento dedicata ai vini dell’Alto Piemonte , ideata dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, torna per la seconda edizione a Milano.

Il 9 marzo 2026 dalle 14:30 alle 20:30 presso l’Hotel The Westin Palace, in Piazza della Repubblica a Milano, pubblico, stampa, operatori di settore e wine lovers potranno degustare le ultime annate delle 10 denominazioni dell’Alto Piemonte, Boca DOC, Bramaterra DOC, Colline Novaresi DOC, Coste della Sesia DOC, Fara DOC, Gattinara DOCG, Ghemme DOCG, Lessona DOC, Sizzano DOC e Valli Ossolane DOC, in una cornice unica di incontri e approfondimenti. Un appuntamento imperdibile, alla scoperta delle eccellenze enologiche di uno dei territori più affascinanti del panorama vitivinicolo italiano.

“Taste Alto Piemonte rappresenta un’occasione straordinaria per far conoscere l’identità, la qualità e la varietà dei vini dell’Alto Piemonte”, dichiara Andrea Fontana, Presidente del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte. “Portare questa manifestazione a Milano significa ampliare ulteriormente la visibilità dei nostri produttori e consolidare il dialogo con un pubblico nazionale e internazionale che riconosce nel Nebbiolo e nelle varietà autoctone dell’Alto Piemonte un patrimonio di eleganza e autenticità”.

“È con grande soddisfazione che vediamo Taste Alto Piemonte approdare nel cuore di una città come Milano, centro pulsante del gusto e dell’incontro culturale”, aggiunge Lorella Zoppis, Vicepresidente del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte. “Dopo il grande riscontro dell’edizione di novembre a Stresa, che ha confermato il forte interesse per i vini dell’Alto Piemonte anche nel loro contesto di origine, Milano rappresenta un ulteriore e strategico momento di confronto con il pubblico, la stampa e gli operatori. Un’occasione preziosa per degustare vini di grande identità, dialogare direttamente con i produttori e approfondire, anche attraverso le masterclass realizzate in collaborazione con AIS Milano, le caratteristiche che rendono unico il nostro territorio vitivinicolo”.

L’evento prevede una sessione di banchi d’assaggio aperta a tutti i partecipanti e due masterclass di approfondimento, su prenotazione, realizzate in collaborazione con AIS Milano e pensate per esplorare in modo dettagliato sia i profili organolettici che culturali delle denominazioni protagoniste.

Taste Alto Piemonte è un’iniziativa che celebra la ricchezza vitivinicola dell’Alto Piemonte, un territorio caratterizzato da una lunga tradizione enologica, da suoli e microclimi unici e da una comunità di produttori fortemente orientata alla qualità e alla valorizzazione delle varietà autoctone.

Per informazioni e accrediti visitare: www.tastealtopiemonte.it

Per informazioni: info@tastealtopiemonte.it

Redazione Centrale TdG