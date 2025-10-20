“O’zapft is!”: Torino indossa il dirndl e i lederhosen

Torna il Paulaner Oktoberfest al Parco della Pellerina

Dal 18 ottobre al 2 novembre Torino diventa ufficialmente bavarese. Il Parco della Pellerina si trasforma per sedici giorni in una piccola Monaco, con birra Paulaner originale, cucina tipica, parate in costume, musica live e un nuovo Villaggio Oktoberfest all’aperto. E la buona notizia è che l’ingresso è gratuito.

L’Oktoberfest, il più grande festival della birra al mondo, affonda le sue radici in un evento storico ben preciso: il matrimonio tra il principe ereditario Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia-Hildburghausen, celebrato il 12 ottobre 1810. Per celebrare l’unione reale, i cittadini di Monaco furono invitati a partecipare a una festa popolare che si svolse nei prati davanti alle mura della città, un’area che prese il nome di Theresienwiese in onore della sposa. Quella prima manifestazione, caratterizzata da corse di cavalli e musica, diede inizio a una tradizione che si ripete ogni anno da 190 anni, trasformandosi nel tempo in una grande celebrazione della cultura bavarese, della convivialità e, naturalmente, della birra.

E come a Monaco anche a Torino è una festa per tutti, dal pranzo della domenica al brindisi di mezzanotte.

Il padiglione principale – una vera Festhalle da 3.000 metri quadrati con oltre 2.500 posti a sedere – sarà affiancato da un Beer Garden e da un Villaggio Oktoberfest pieno di casette in legno, per un totale di 3.500 posti disponibili ogni sera.

Il calendario segue l’istinto bavarese: da lunedì a venerdì si parte dalle 19:00, mentre nel weekend si brinda già dalle 12:00.

E per chi teme di restare in coda, c’è la soluzione più tedesca che ci sia: la prenotazione online su prenota.oktoberfest.torino.it, con salta-fila e tavolo garantito.

L’inaugurazione del 18 ottobre è partita al mattino con taglio del nastro e, al grido di “O’zapft is!” (“che cominci la festa”) – la frase in dialetto bavarese che viene pronunciata inaugurando lo storico Oktoberfest a Monaco, che in realtà inizia a settembre e dura 2 settimane – c’è stata la spillatura della prima botte ufficiale con degustazione gratuita di birra Paulaner per tutti.

Alle 15:00 la festa ha lasciato momentaneamente la Pellerina per invadere il cuore della città: da Piazza Solferino a Piazza Castello è sfilata la grande parata guidata dal carro storico Paulaner del 1908 trainato da cavalli, con la banda bavarese Kapuziner Bier Band, le majorettes, le maschere torinesi di Gianduja e Giacometta e le rappresentanze istituzionali.

Il vero cuore della festa resta uno: la birra Paulaner servita nei classici Maß da un litro, spillata da oltre 70 camerieri in abiti tradizionali – dirndl per le ragazze, lederhosen per i ragazzi – affiancati dalle immancabili Bretzeline, che girano tra i tavoli distribuendo brezel caldi dai loro cesti intrecciati.

La brigata di cucina, guidata dallo chef piemontese Fulvio Marengo, mette in tavola ogni giorno stinchi laccati, schnitzel, gulasch, wurstel, spätzle e specialità bavaresi in quantità, con tanto di opzioni vegetariane, senza glutine e menù per bambini. Il tutto preparato con ingredienti provenienti da artigiani trentini e produttori locali del torinese.

Per questa edizione 2025 arriva una novità golosa: il Villaggio Oktoberfest in un’area esterna tutta dedicata ai prodotti tipici, tra wurstel tedeschi, salumi affumicati, formaggi di montagna e dolci tradizionali. Il rischio concreto, ma piacevole, è entrarci “solo per dare un’occhiata” e uscirne con un chilo e mezzo di leberkase e una sacca piena di strudel.

Il programma musicale è stato potenziato con musica live ogni sera e tre serate “cover” imperdibili: due band bavaresi residenti e concerti live dalle 23:00 con le migliori tribute band italiane. Tre serate spiccano in calendario:

Giovedì 23 ottobre – Radio 88.3 (tributo agli 883)

Giovedì 30 ottobre – Kikko & La Combricola del Blasco (tributo a Vasco Rossi)

Venerdì 1° novembre – Discoinferno (grande festa anni ’70-’80)

Il mercoledì invece diventa benefico:

22 ottobre per UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini

29 ottobre per l’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemonte per l’Oncologia

E per chi beve responsabilmente ma non vuole guidare ci pensa GTT, che ha potenziato la linea 29 con corse notturne ogni 30 minuti e ha attivato una navetta speciale nelle serate clou.

Davanti all’ingresso ci sarà anche una stazione taxi dedicata.

L’area è completamente accessibile e prevede ingresso prioritario per persone con disabilità.

Paulaner Oktoberfest Torino 2025

Parco della Pellerina, Torino

18 ottobre – 2 novembre

Orario di apertura / Ingresso gratuito

Dal lunedì al venerdì: dalle 19:00

Sabato – domenica: dalle 12:00

Paolo Alciati & Enza D’Amato