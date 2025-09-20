Milano Wine Week 2025 brinda e presenta l’ottava edizione

Una settimana da vivere calice alla mano, con oltre 200 eventi diffusi in città: degustazioni, masterclass con i migliori sommelier italiani, talk, arte, musica e intrattenimento. Dal 4 al 12 ottobre, la manifestazione torna con un nuovo headquarters al Milan Marriott Hotel e l’Enoteca ai Dazi di Milano

Un’edizione che guarda al futuro, alle eccellenze vinicole italiane e internazionali tra Sudafrica e Georgia e dà ufficialmente il via al countdown verso i dieci anni della wine week più pop d’Italia

L’autunno milanese ha il sapore del vino. E per gli appassionati – ma anche per chi cerca un modo diverso e dinamico di vivere la città – Milano Wine Week 2025 promette un’esperienza immersiva e multisensoriale: un viaggio tra territori, cantine, storie da assaporare e raccontare in una Milano sempre più internazionale che detta tendenze e accoglie il cambiamento, trasformandosi per nove giorni nella capitale italiana del buon bere e del buon mangiare.

Dal 4 al 12 ottobre, la manifestazione torna per la sua ottava edizione e porta con sé un calendario ancora più ricco di appuntamenti che uniscono lifestyle, cultura, innovazione, intrattenimento e naturalmente grandi etichette. Con un’importante novità: Milano Wine Week cambia casa, ma resta nel centro città.

Giovedì 18 settembre, in occasione della conferenza stampa ospitata al Dazio di Levante (Piazza Sempione), è stata svelato il cuore pulsante dell’edizione 2025: sarà il Milan Marriott Hotel di Via Giorgio Washington 66 il nuovo headquarters, spazio iconico nonché punto di riferimento per il mondo dell’hospitality internazionale. Con un look tutto rinnovato, le ampie sale dell’Hotel faranno da cornice a talk, masterclass, degustazioni e ai grand tasting di Wine List Italia, la guida – unica nel suo genere – ai migliori vini, italiani e non, selezionati da 100 top sommelier provenienti da tutto il Paese, ciascuno con le proprie personali scelte d’autore.

Dall’enoturismo alla sostenibilità, dal consumatore agli operatori di settore, quest’anno la manifestazione – di cui Carrefour Italia è nuovamente Sponsor – dà voce a molteplici realtà e ai suoi protagonisti, con un’attenzione particolare al pubblico giovane e alla valorizzazione di un settore in continua trasformazione.

Sempre in occasione della conferenza stampa, è stata presentata anche l’agenda ufficiale della manifestazione, alla presenza del padrone di casa Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week. Alla conferenza stampa hanno partecipato: Alessandra Grendele, Direttrice Merchandise, Marketing e E-commerce di Carrefour Italia, Main Sponsor della manifestazione; Pippo Russotti per il Milano Marriott Hotel, Managing Director Russotti Gestioni Hotel; Emanuele Rabotti, Presidente Consorzio Franciacorta; Lorenzo Livi, Coordinatore Scientifico FRO (Fondazione Radioterapia Oncologica); Maria Vittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia ETS, Charity Partner di Milano Wine Week; Stefano Alexander Martini, Senior Project Manager Lifegate Way; Gabriele Mariani, Direttore Operations Autoguidovie Spa; Mrs. Natalia Kordzaia, Console Generale della Georgia; Alessandro Moretti, Console Onorario della Repubblica del Sudafrica; Paolo Porfidio, Curatore di Wine List Italia; Andrea Grignaffini, Presidente della giuria per MWW Awards; Giacomo Brambilla, Responsabile Slow Food Week; Martina Terenzi e Marco Losito di LCA Studio Legale; Matteo Fortarezza, Senior Consultant Nielsen IQ.

Tra le novità di quest’anno, a testimonianza della vocazione sempre più globale della manifestazione, Sudafrica e Georgia saranno i Paesi internazionali ospiti d’onore, protagonisti con le loro etichette più prestigiose con Walk Around Tasting ed eventi dedicati.

“Milano Wine Week 2025 è la nostra risposta a un momento di trasformazione profonda per il mondo del vino e del cibo, determinata solo in parte dai dazi commerciali. Abbiamo voluto costruire un progetto che fosse sempre più inclusivo e contemporaneo, capace di parlare alle nuove generazioni grazie a un linguaggio pop e alla sua natura fortemente esperienziale, ma anche in grado di valorizzare il patrimonio straordinario dei nostri territori e dei nostri produttori,” commenta Federico Gordini, Presidente di MWW Group. “Non si tratta solo di una manifestazione: parliamo di un viaggio multisensoriale che coinvolge l’intera città e che attraversa linguaggi diversi – dall’arte al design, dal lifestyle all’innovazione – per raccontare il vino come elemento vivo della cultura italiana ed europea. Far vivere il vino e la città di Milano attraverso format di esperienze inedite è l’obiettivo che continuiamo a portare avanti per comunicare in maniera innovativa un settore in grande evoluzione.”

Alessandra Grendele, Direttrice Merchandise, Marketing e E-commerce di Carrefour Italia, commenta: “Con grande piacere rinnoviamo la partnership con Milano Wine Week, un’occasione unica per valorizzare la straordinaria varietà e ricchezza del panorama vitivinicolo italiano, una delle tante eccellenze che caratterizzano il nostro territorio. La manifestazione rappresenta un vero e proprio laboratorio di esperienze e incontri in linea con il nostro impegno ad accompagnare ogni cliente, dal semplice curioso all’appassionato più esperto, non solo nella scelta di prodotti di qualità, ma anche in un percorso di consapevolezza e responsabilità. Con il Carrefour Day vogliamo celebrare questa cultura, creando un dialogo diretto tra produttori, operatori e pubblico.”

“Franciacorta è al fianco di Milano Wine Week sin dalla sua nascita, condividendo la visione di un evento capace di raccontare il vino come esperienza culturale e internazionale. Anche quest’anno rinnoviamo con convinzione questa collaborazione, portando a Milano esperienze innovative e sostenibili che avvicinano sempre più persone al mondo del vino e alla nostra denominazione,” dichiara Emanuele Rabotti, Presidente Consorzio Franciacorta. “Quest’anno la nostra presenza si arricchisce di un progetto innovativo che porta i visitatori direttamente nelle nostre cantine in maniera sostenibile e sicura: un’iniziativa pensata non solo per valorizzare il territorio, ma anche per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale e del consumo responsabile, valori fondamentali per il settore vitivinicolo.”

Nel programma, gli appuntamenti e i format più amati della settimana del vino

Sabato 4 ottobre in alto i calici con l’iconico Brindisi di Apertura, che cambia location: l’appuntamento inaugurale, che ogni anno richiama migliaia di wine lovers, è alle ore 18.00 in Piazza Sempione, davanti all’Arco della Pace. È proprio qui che, come vuole la tradizione, si apriranno le danze della nove giorni e dove milanesi e appassionati si riuniranno per festeggiare, in un taglio del nastro simbolico e corale, l’inizio dell’ottava edizione.

Domenica 5 ottobre è la volta di Wine List Italia, giunta quest’anno alla sua terza edizione. La Guida, edita da MWW Media-Vendemmie, è la prima e unica al mondo che racconta il mondo del vino attraverso gli occhi, il palato e la penna dei migliori sommelier italiani, con l’obiettivo di dare voce a una categoria spesso poco visibile, ma fondamentale del settore. Nato da un’idea di Federico Gordini e di Paolo Porfidio, Head Sommelier della Terrazza Gallia di Milano, il progetto è allo stesso tempo una grande mappa editoriale, che illustra fino a 1000 etichette tra nazionali e internazionali selezionate da 100 top professionisti della sala italiana, e un grande evento di degustazione, che prenderà vita nelle sale del Marriott, in seguito alla presentazione del volume. Dalle chicche da scoprire alle annate da collezione, dai vini etici a quelli da gustare al calice, dai bianchi ai rossi e rosé, la Guida esplora 10 categorie che tutti gli amanti del buon bere avranno l’occasione di degustare sia domenica 5 che – grande novità del format di quest’anno – il giorno successivo. Lunedì 6 ottobre, per la prima volta, saranno i produttori stessi – le 100 aziende vinicole più citate nella Guida – a raccontare in un inedito walk-around tasting i propri vini, offrendo un dialogo diretto con sommelier, buyer e opinion leader. Inoltre, una percentuale degli incassi delle vendite relative all’evento e alla Guida saranno devolute alla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS, Charity Partner dell’ottava edizione, che proprio quest’anno celebra i suoi 25 anni di attività a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza in condizioni di disagio, delle mamme e delle donne fragili in Italia, ad Haiti e nel mondo. Biglietti su vivaticket.com

Contestualmente al Grand Tasting di Wine List, nella sala Leonardo del Marriott prende vita il Partesa Wine Lab: l’evento, appositamente ideato da Partesa per creare nuove occasioni di incontro tra gli operatori del fuoricasa e le cantine italiane, europee e americane che firmano i vini di qualità dell’ampio portfolio, si terrà lunedì 6 ottobre, dalle 11:00 alle 18:30. I gestori dei locali lombardi potranno conoscere 60 produttori italiani e internazionali e degustarne centinaia di etichette, nonché usufruire della consulenza personalizzata dei venditori e dei Wine Specialist di Partesa per ogni aspetto della loro attività.

Nella stessa giornata tornano i MWW Awards, gli “Oscar del vino” firmati Milano Wine Week. Lunedì 6 ottobre, dalle ore 18.30 alle ore 21.00, il Marriott punta i riflettori sulla quinta edizione dei Premi che celebrano la qualità e la cura nella selezione vinicola da parte degli operatori della ristorazione (Premio Carte Vini) e del dettaglio qualificato (Premio Wine Retail), sia in Italia che all’estero (Premio Best Italian Wine Selection). Passione, attenzione al prodotto, valorizzazione dei territori e sensibilità verso i trend emergenti sono alcuni dei criteri su cui si baserà la giuria, presieduta dal critico Andrea Grignaffini. Un’occasione di incontro e confronto, ma anche di celebrazione ed entertainment, pensata per riconoscere il ruolo centrale di chi ogni giorno contribuisce alla diffusione della cultura del vino attraverso tavole, carte e cantine.

Sempre lunedì 6 ottobre, andrà in scena il convegno “Terre, ambiente, vino: biodiversità e sostenibilità, radici del domani” rivolto agli studenti universitari della Società Umanitaria e organizzato dal Direttore Responsabile di Vendemmie-MWW Media, Luca Serafini. L’incontro vedrà interventi di Paolo Caruso, esperto di agrobiodiversità, Francesco Annibali, docente ed esperto di formazione e comunicazione del vino, Michele Bozza, presidente di Montina Franciacorta.

Tra i protagonisti di questa edizione al Marriott anche XtraWine, l’esclusivo Wine Club online nato nel 2009 e oggi punto di riferimento per gli appassionati di fine wine. In occasione di Milano Wine Week, XtraWine porta una selezione curata di etichette italiane e internazionali, dalle rarità di nicchia alle grandi denominazioni: presente sia al Grand Tasting di Wine List Italia, sia con due masterclass dedicate alle cantine Contadi Castaldi (lunedì 6 ottobre dalle 16.15 alle 17.30) e Tenute Gabe (martedì 7 ottobre dalle 16.45 alle 18.30).

Per l’ottava edizione della Milano Wine Week entra nel programma ufficiale una nuova collaborazione che affronta il vino dal punto di vista normativo, un ambito sempre più centrale e strategico per chi opera nel settore. Il 7 ottobre, dalle 17.00 alle ore 20.00, il Marriott ospita un appuntamento speciale firmato LCA Studio Legale: “Wine Not? Valorizzazione e tutela del prodotto di fronte alle nuove sfide del settore”. Un momento di confronto che unisce istituzioni, imprese, giuristi e player internazionali per riflettere su tre grandi temi chiave: innovazione e sostenibilità del vino di qualità nel mercato globale; la difesa del Made in Italy vitivinicolo tra produzione e mercato; la digitalizzazione, la protezione online e il conflitto delle denominazioni e dei marchi d’impresa. Tra i protagonisti attesi figurano Consorzio Prosecco DOC, Donnafugata, Tenute Leone Alato, Alibaba.com, Lamberto Vallarino Gancia e i ricercatori di Invernizzi AgriLab SDA Bocconi, per un panel che promette di offrire spunti concreti e visioni sul futuro del comparto.

Il comparto vino sotto la lente di Nielsen IQ: mercoledì 8 ottobre, nella giornata dedicata all’analisi di scenario, Nielsen presenterà Wine IQ, uno speciale forum in programma dalle 17.00 alle 19.00 presso il Marriott, per raccontare, con il coinvolgimento di esperti e operatori di settore suddivisi in quattro panel, panorama, trend, nonché previsioni sul futuro del mondo vitivinicolo.

Tra le ampie sale del Marriott trova spazio anche un Walk Around Tasting solidale, un appuntamento che unisce la degustazione alla raccolta fondi per una causa molto importante: il 10 ottobre, dalle ore 18.00 alle 22.30, i 24 Consorzi vinicoli della Toscana saranno presenti in un grande banco d’assaggio che destinerà tutto il ricavato alla Fondazione Radioterapia Oncologica (FRO), diretta da Lorenzo Livi, uno dei più grandi ricercatori italiani.

Più ricco che mai il programma di masterclass che animerà le sale del Marriott, cuore della Milano Wine Week. Tra gli appuntamenti di spicco, la famiglia Cotarella, tra le più celebri del panorama enologico: lunedì la verticale di Solaia condotta da Renzo Cotarella e, il 9 ottobre, la più grande masterclass mai realizzata nella storia della manifestazione, con un’antologia dei vini di Riccardo Cotarella, che guiderà 100 partecipanti in un percorso unico nel suo genere. Spazio anche ai territori, con le degustazioni del Consorzio DOC Friuli, tra cui l’appuntamento di martedì “Un mosaico di emozioni: i vini della DOC Friuli Venezia Giulia”, condotto da Paolo Porfidio e rivolto in particolare agli operatori esteri.

Un’esperienza unica firmata Milano Wine Week in uno dei luoghi simbolo della città: la Torre Branca. Per tutta la durata della manifestazione, gli appassionati saranno accolti da un calice di Prosecco DOC e potranno salire fino in cima alla storica struttura, personalizzata per l’occasione con i visual di Prosecco DOC e Milano Wine Week, per godere di una vista esclusiva e privilegiata sulla città e di una degustazione ad alta quota.

Degustazioni, divertimento e cultura, all’Arco della Pace il vino incontra la nuova generazione. Torna uno degli appuntamenti più attesi di Milano Wine Week: l’Enoteca ai Dazi di Milano, in Piazza Sempione 1, si conferma il vero hub esperienziale della manifestazione, polo di aggregazione per Millennials e Gen Z e luogo simbolo della cultura del vino che si fa lifestyle. Per nove giorni – dal 4 al 12 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 03.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 03.00 – la città brinda all’ombra dell’Arco della Pace con un palinsesto vibrante di eventi, dj set, degustazioni e momenti immersivi. Al centro dell’esperienza, una card ricaricabile che consente di costruire liberamente il proprio percorso tra centinaia di etichette italiane, servite dai sistemi automatizzati WineEmotion, con la guida di sommelier certificati.

Ma l’Enoteca è molto più di un luogo di tasting: è uno spazio vivo, dove ogni calice si accompagna a una proposta gastronomica pensata ad hoc, tra abbinamenti originali e sapori da condividere. È il posto dove ci si incontra, si chiacchiera con i produttori, si ascoltano storie, si scoprono nuove etichette. E quando il sole cala, il vino cambia ritmo: la sera l’atmosfera si accende con format serali, musica e intrattenimento. Tra gli highlight, la One Wine Night – sabato 11 ottobre, dalle ore 20.00 fino a mezzanotte – che promette di essere uno degli eventi più iconici della settimana. Un party dove l’arte della degustazione incontra l’entertainment: dal banco d’assaggio al bancone, dalla fiera al party, dalla tavola alla consolle, il vino si riprende il posto d’onore nei più memorabili momenti di incontro e aggregazione della next generation. Biglietti su www.vivaticket.com

Rimaniamo tra le mura dell’Enoteca, che da vero hub esperienziale, ospiterà anche quest’anno appuntamenti esclusivi con i produttori protagonisti del Tavolo del Vignaiolo: momenti di tasting unici, dove i vini vengono raccontati da chi li segue dalla vigna alla bottiglia, ricreando l’atmosfera autentica della cantina. Tra gli ospiti di spicco, Luca D’Attoma, Miglior Enologo 2023 e punto di riferimento del panorama vitivinicolo italiano e internazionale, che guiderà due degustazioni speciali l’8 ottobre (ore 18.00–19.00 e 19.30–20.30, Dazi Milano) e sarà protagonista anche di un Walk Around Tasting martedì 7 ottobre al Marriott. Il 5 ottobre, invece, il Tavolo del Vignaiolo sarà dedicato a scoprire i vini della Georgia (ore 16.30–18.00) e quelli di Wines of Color South Africa (ore 18.30–20.00).

Per prenotare le experience in Enoteca è possibile acquistare i biglietti su www.vivaticket.com

Franciacorta on Tour: un’esperienza car-free tra cantine, sapori e paesaggi

Per la prima volta, Milano Wine Week porta i wine lovers a vivere la Franciacorta in maniera totalmente nuova e sostenibile. Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 ottobre partiranno da Milano (punti di ritrovo, Arco della Pace e Stazione Centrale) i tour in pullman organizzati in collaborazione con il Consorzio Franciacorta e Autoguidovie: prima tappa a Rovato con calice di benvenuto e, da lì, massima libertà di movimento grazie a un sistema di navette che collegherà oltre 25 tra cantine, ristoranti e strutture ricettive del territorio. Gli autobus di Autoguidovie, che funzioneranno come vere e proprie linee di collegamento con orari prefissati e fermate dedicate presso i luoghi aderenti, permetteranno a ciascun visitatore di costruire il proprio itinerario personalizzato, senza dover utilizzare l’auto. Il ticket (35 euro, acquistabile sul sito autoguidovie.it) comprende viaggio andata e ritorno da Milano e tutti gli spostamenti interni, mentre per chi raggiunge la Franciacorta autonomamente – in treno o in auto – sarà possibile acquistare il servizio navetta interno a 18 euro. Un progetto innovativo che, per la prima volta, consente di esplorare un territorio vinicolo d’eccellenza in totale libertà, sicurezza e sostenibilità.

Vino, arte e architettura: i linguaggi che si incontrano

Tra le esperienze più suggestive dell’edizione 2025, prende vita il 4, 5, 11 e 12 ottobre dalle ore 17.30 una nuova collaborazione tra Milano Wine Week e la Fondazione Arnaldo Pomodoro, che invita il pubblico a scoprire il vino attraverso la lente dell’arte contemporanea. L’iniziativa – curata dalla Fondazione – propone un percorso guidato di un’ora della mostra “Open Studio #4, Arnaldo Pomodoro. Luoghi, memorie e visioni”, accompagnato da un calice di vino offerto da Tenute Lunelli, partner del progetto. Un’occasione unica per immergersi nella poetica dello scultore, tra materiali d’archivio, installazioni e riflessioni, in cui il linguaggio visivo dell’artista dialoga con quello sensoriale del vino. Un dettaglio che arricchisce ulteriormente l’esperienza: proprio Arnaldo Pomodoro ha firmato il design della cantina Lunelli, in Umbria, rendendo questo incontro tra arte e vino ancora più emblematico. Per prenotazioni alle visite e ulteriori informazioni: https://www.fondazionearnaldopomodoro.it/.

Spazio anche al dialogo tra design e cultura del bere con l’Osteria dell’Architetto, il progetto ideato da Fiorenzo Valbonesi e Roberto Bosi, che per la prima volta fa tappa a Milano Wine Week con una serata evento: mercoledì 8 ottobre, sempre presso l’Hotel Marriott. 240 architetti saranno protagonisti di un confronto aperto su architettura, vino e territorio, accompagnati da degustazioni di vini e prodotti locali. Un format unico che unisce ispirazione, convivialità e valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano.

Carrefour Day: l’eccellenza a portata di calice

Giovedì 9 ottobre torna anche il Carrefour Day, l’appuntamento firmato dal Main Sponsor di Milano Wine Week per il quarto anno consecutivo. All’interno dell’Hotel Marriott, una giornata interamente dedicata alla valorizzazione dell’eccellenza enologica dell’assortimento Carrefour: tra conferenze (ore 11.00-12.30), incontri con i produttori e un walk-around tasting “Carrefour & Friends” (tenuto da oltre 55 tra produttori food&wine dalle ore 17.00 alle 22.00), la grande distribuzione incontra la cultura del vino di qualità, in un format pensato per il grande pubblico, gli appassionati e gli operatori del settore.

Innovazione, sostenibilità e charity – con Wine in Action, Slow Food e Fondazione Rava

Milano Wine Week 2025 conferma il suo ruolo di incubatore di startup e motore di idee per il settore enologico, rafforzando l’impegno verso un futuro più sostenibile e consapevole. Wine in Action torna con una nuova identità: Wine Innovation Speed Date, un format pensato per mettere in connessione le realtà più innovative della filiera vitivinicola, facilitando il confronto diretto tra startup, aziende e investitori attraverso incontri mirati ad alto valore aggiunto. L’iniziativa, frutto della collaborazione avviata lo scorso anno tra Milano Wine Week e LifeGate Way, si terrà mercoledì 8 ottobre al Marriott, con una mattinata dedicata a valorizzare le startup più promettenti, promuovere il matchmaking con stakeholder strategici e offrire contenuti di rilievo per chi lavora sull’innovazione nel wine & beverage. Due i momenti centrali della giornata: lo speed date 1:1 tra i partecipanti e il Demo Day, con il pitch pubblico delle realtà selezionate.

A rafforzare il dialogo tra cibo, vino e sostenibilità in arrivo anche Slow Food Week Milano, la prima edizione di un progetto nato all’interno di Milano Wine Week e che con i suoi molteplici appuntamenti e attività fa ufficialmente il suo ingresso nel palinsesto della manifestazione. L’acqua sarà il filo conduttore degli incontri: risorsa fondamentale, oggi segnata da una crescente criticità che tocca da vicino anche la viticoltura. Il programma– pensato da giovani per i giovani – si articolerà, il 7 e l’8 ottobre, in workshop e cene tematiche nei ristoranti dell’Alleanza dei Cuochi e della guida “Osterie d’Italia” e in una serie di attività educative presso alcuni dei luoghi simbolo della città, tra cui La Centrale dell’Acqua, la Biblioteca degli Alberi di Milano e La Fabbrica del Vapore. Il 9 e il 10 ottobre due serate charity con show cooking, talk sul tema della sostenibilità tessile in collaborazione con Slow Fiber e degustazioni guidate.

Giovedì 9 ottobre spazio invece ai Presidi e all’Arca del Gusto di Slow Food: una giornata dedicata ai produttori che custodiscono la biodiversità agroalimentare italiana, con laboratori del gusto, mostre interattive e vendita diretta dei produttori. Il giorno seguente, venerdì 10 ottobre, sarà la volta di Slow Grains, Slow Mays e della Filiera del Riso: focus sulle tre principali filiere nazionali con spazi degustativi, contenuti educativi e una serata pensata per i giovani tra dj set, street food e sensibilizzazione.

Milano Wine Week rinnova anche nel 2025 il proprio impegno solidale scegliendo come Charity Partner dell’ottava edizione la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS. Una collaborazione che, attraverso una serie di iniziative che si svolgeranno durante la settimana, unisce il mondo del vino ai valori della responsabilità sociale, per trasformare l’esperienza della manifestazione in un’occasione concreta di aiuto e condivisione.

MILANO WINE WEEK 2025

INFO

www.milanowineweek.com

#MWW2025

Tickets: Vivaticket

Vivaticket Main Sponsor: Carrefour

Carrefour Accommodation Partner: Milan Marriott Hotel

Milan Marriott Hotel Media Partner: Vendemmie

Vendemmie Il progetto Wine In Action è in collaborazione con: LifeGate Way

LifeGate Way Official Water: Acqua Lurisia

Acqua Lurisia Mobility Partner: Autoguidovie

Autoguidovie Charity Partner : Fondazione Francesca Rava

: Fondazione Francesca Rava Sponsor Tecnico Enoteca MWW: WineEmotion

WineEmotion Sponsor Tecnico: Italianway

Italianway Un progetto di: MWW Group

MWW Group

MWW Group è la prima realtà milanese specializzata nel settore enogastronomico ad aver dato vita a nuovi format di eventi importanti per la Città, oggi punto di riferimento non solo per i professionisti del mondo vitivinicolo, agroalimentare, ma anche per il pubblico di appassionati e wine lovers: prima con la Milano Food Week e poi nel 2018 con la Milano Wine Week – la più coinvolgente manifestazione nazionale che porta in scena il grande mondo del vino, giunta alla settima edizione -. MWW Group è inoltre artefice del World Aperitivo Day®, la giornata internazionale dedicata all’iconico rito dell’Aperitivo lanciata nel 2022 per promuovere, tutelare e codificare un’occasione di consumo che porta in scena la cultura dell’abbinamento tra eccellenze del Food e del la Beverage. Da qui nasce nel 2023 anche Aperitivo Festival, la tre giorni di tasting, masterclass e intrattenimento che mira a valorizzare e promuovere un momento conviviale per eccellenza, accanto alla creatività dei professionisti del settore, oltre alle eccellenze agroalimentari del nostro Paese, sensibilizzando sul consumo responsabile degli alcolici.

Redazione Centrale TdG