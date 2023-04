Evento Fior di Lanze, 1° edizione / 20 – 23 aprile

Dal 20 al 23 aprile a Castagnole delle Lanze arriva la prima edizione di “Fior di Lanze”.

Il fascino della primavera protagonista nel borgo storico astigiano dal 20 al 23 aprile tra fiori, musica, degustazioni e visite guidate.

Uno dei Borghi più Belli d’Italia, disteso tra colline pettinate a vigneto e inserito, non a caso, nella cosiddetta buffer zone UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato. Sarà questa la scenografia della prima edizione di “Fior di Lanze”, l’iniziativa che tra il 20 e il 23 aprile prossimi trasformerà il centro storico di Castagnole delle Lanze in un piccolo giardino primaverile ricco di fiori, colori e profumi. Un’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale con il contributo di Fida Candies e il supporto dell’Associazione Le Terre dei Savoia e realizzata in collaborazione con la Regione Piemonte, il Múses – Accademia Europea delle Essenze, la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, l’Associazione I Ristoranti della Tavolozza e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Una quattro giorni che intende celebrare l’arrivo della stagione primaverile, ma che vuole parimenti valorizzare le eccellenze artistiche che impreziosiscono il cuore storico di Castagnole, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2021. «Abbiamo ideato questa manifestazione in sinergia con l’Associazione “Le Terre dei Savoia” che ringrazio fin da ora per il supporto e la disponibilità» il commento del sindaco di Castagnole delle Lanze, Calogero Mancuso. «L’obiettivo è quello di incuriosire, divulgare, emozionare. Abbiamo la fortuna di avere un borgo storico ricco di attrattive. Penso ai nostri portici di via Ener Bettica che saranno allestiti a tema floreale per l’iniziativa “Portici da gustare”, ma penso soprattutto a Palazzo Alfieri, Palazzo Santini o al Parco della Rimembranza, che ospiteranno apposite tappe olfattive da visitare in autonomia o in seno ai tour guidati.»

La ex chiesa dei Battuti Bianchi, poi, farà da cornice, giovedì sera alle ore 21.00, al concerto sensoriale “E(s)senza Musica?” con Simona Colonna e Mariacarla Cantamessa, mentre venerdì sera alle ore 20.30 presso la Locanda Roma, si svolgerà l’imperdibile cena “Un fiore nel piatto” a base di fiori eduli con l’accompagnamento dei vini dei produttori castagnolesi. E ancora laboratori a tema, presentazioni di libri e musica d’autore con il reading teatrale musicale “I fiori di Faber” e l’esibizione del Cuneo Jazz Quartet. Un fine settimana nel nome di storia, cultura e natura che speriamo possa incontrare il favore di turisti e curiosi».

Il programma completo dell’evento è disponibile al link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tlyUq9kEKy6wpwvWCP0vYe9vOFwbxHDK .

Per eventuali informazioni e relative prenotazioni è possibile contattare l’ufficio turistico di Castagnole delle Lanze al numero 331.2665702.

Redazione Centrale TdG