A Torino evento di cioccolateria, pasticceria, gelateria e galuparíe

Torino, venerdì 24 – domenica 26 marzo 2023 in via Roma/Palazzo Birago /Portici di Torino

Da venerdì 24 a domenica 26 marzo 2023 in via Roma, sotto i portici, nelle gallerie del centro e nelle sale di Palazzo Birago, torna Dolci Portici, evento di cioccolateria, pasticceria, gelateria e galuparíe, ideato e organizzato da Fondazione Contrada Torino Onlus e interamente sostenuto da Camera di commercio di Torino, con il patrocinio del Comune di Torino. La manifestazione, giunta alla terza edizione, è un omaggio ai maestri dell’arte dolciaria torinese.

Per tre giorni via Roma – nel tratto compreso tra Piazza Castello e Piazza San Carlo -, ospiterà una trentina tra cioccolatieri, pasticceri, gelatieri che accoglieranno i visitatori con le loro prelibatezze: speciali protagonisti i Maestri del Gusto di Torino e provincia che, con le loro specialità ed eccellenze, rendono lustro al capoluogo piemontese, rinomato artefice e custode del “cibo degli dei” sin dal 1560.

Le sontuose sale di Palazzo Birago, sede aulica della Camera di commercio di Torino, saranno invece il luogo deputato ad accogliere tavole rotonde e degustazioni che si susseguiranno nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica. Il calendario di incontri, moderati dal giornalista e critico enogastronomico Alessandro Felis, includerà la presenza di personalità di spicco dell’arte dolciaria che, nella loro veste di maître chocolatier e patissier, si alterneranno nel racconto della storia e dei segreti della propria arte.

Le degustazioni di cioccolato, pasticceria e prodotti da forno, a cura di aziende dolciarie piemontesi e del Maestri del Gusto di Torino e provincia, condurranno in un percorso guidato di abbinamenti inaspettati, varianti sul tema nocciola e Pasqua tra uova e colombe. L‘ultimo appuntamento della giornata sarà poi sempre dedicato all’accostamento tra prodotti dolci e preziosi passiti, liquori, vini e spumanti torinesi.

Tutti gli appuntamenti sono ad accesso libero e gratuito, con obbligo di prenotazione su: dolciportici.contradatorino.org

Anche nella terza edizione di Dolci Portici, tornano i Dolci tour, 4 percorsi individuati tra le vie dello scacchiere cittadino, per condurre i partecipanti alla scoperta dei luoghi in cui cioccolatieri, pasticceri e gelatieri creano quotidianamente le eccellenze più voluttuose della tradizione locale. Un patrimonio di caffè e locali storici, di gioielli architettonici e artistici che Torino custodisce e che Fondazione Contrada vuole valorizzare.

Come ricordato da Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino – Insieme alle associazioni di categoria, abbiamo fortemente voluto sostenere e proseguire il percorso della manifestazione Dolci Portici, che supportiamo fin dagli inizi. Questa terza edizione riafferma l’impegno a sostenere le nostre realtà artigiane, i nostri Maestri del Gusto, motore del commercio locale e testimoni del miglior saper fare del territorio. Siamo impegnati su diversi fronti per promuovere e far conoscere Torino come centro di eccellenza in ambito enogastronomico. Aprire la nostra sede di Palazzo Birago al pubblico, con gli incontri e le degustazioni che qui avranno luogo dal 24 al 26 marzo, è per noi di ulteriore stimolo per offrire ai cittadini torinesi e ai turisti esperienze sempre più stimolanti e accattivanti, che abbinano gusto e cultura.

La Città di Torino – sottolinea Paolo Chiavarino, Assessore al Commercio della Città di Torino – sta lavorando per dare sempre maggior risalto alle innumerevoli eccellenze che la città custodisce. È attraverso la valorizzazione e comunicazione di iniziative come Dolci Portici che possiamo rendere Torino oggetto di interesse e opportunità. Il nostro primato nell’arte cioccolatiera, pasticcera e gelatiera è riconosciuto a livello mondiale e Dolci Portici rappresenta un ottimo veicolo per promuovere non solo i prodotti d’eccellenza degli artigiani torinesi ma anche il patrimonio storico e architettonico di questa straordinaria città.

Torino da sempre è una fucina di innovazione, un laboratorio artigiano dove mani impastano, lavorano, creano – racconta Germano Tagliasacchi, Direttore di Fondazione Contrada Torino Onlus, ideatore e organizzatore di Dolci Portici -. Con Fondazione Contrada lavoriamo dal 2008 per dare valore a tutte queste sapienze: alla tradizione che genera innovazione, alle maestranze che hanno creato la storia e la cultura di questa città. In questo clima è nata nel 2018 Dolci Portici e siamo lieti di poter continuare lungo questo percorso insieme a Camera di commercio e alle istituzioni che credono e sostengono il nostro lavoro. Imparare a fare rete è la prima sfida che dobbiamo vincere per sostenere e tutelare le realtà economiche di questa città, provincia, regione. Ripartire da quello che già abbiamo, consapevoli del suo valore.

L’evento, con il sostegno della Camera di commercio di Torino e il patrocinio della Città di Torino, vede coinvolte le associazioni di categoria: CNA Torino, Confartigianato Torino, Casartigiani, Ascom Torino, Confesercenti di Torino e Provincia. Con la collaborazione di Associazione Portici e Gallerie di Torino e Associazione Caffè Storici e Salotti Sabaudi.

Informazioni utili :

Evento : Dolci Portici – 3 ª edizione

: Dolci Portici – 3 edizione Date : dal venerdì 24 a domenica 26 marzo 2023

: dal venerdì 24 a domenica 26 marzo 2023 Dove : via Roma – Camera di commercio di Torino, Palazzo Birago, via Carlo Alberto 16 – Portici e gallerie

: via Roma – Camera di commercio di Torino, Palazzo Birago, via Carlo Alberto 16 – Portici e gallerie Orari in via Roma: venerdì dalle 11:00 alle 22:00, sabato dalle 10:00 alle 24:00 e domenica dalle 10:00 alle 19:00

Info e prenotazioni per Palazzo Birago e Dolci tour: dolciportici.contradatorino.org

Chi è Fondazione Contrada Torino Onlus

La Fondazione Contrada Torino è una onlus costituita nel 2008 per iniziativa della Città di Torino, dell’Università degli Studi e della Compagnia di San Paolo. Si configura come un ente operativo che nasce per avviare, sostenere e valorizzare la cura dello spazio pubblico, per attivare risorse stimolare interessi pubblici e privati verso azioni condivise e coordinate.

