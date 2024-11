A Serrapetrona “Appassimenti Aperti”

Il Grand Tour delle Marche propone un rito unico legato all’uva e al vino



Il 10 ed il 17 novembre, a Serrapetrona, due domeniche con Appassimenti Aperti

Anche l’inedito “spritz noir” celebra le magie del vitigno Vernaccia Nera

È un’esperienza unica in Italia e forse nel mondo! Si chiama Appassimenti Aperti ed è una vera e propria immersione totale nella magia della terra e del vino che si svolge a Serrapetrona, nelle Marche, dove nelle domeniche 10 e 17 novembre sarà possibile esplorare, da soli o in compagnia, veri e propri giacimenti enologici a cielo aperto! È il fascino unico dei luoghi dove vengono appesi i grappoli ad appassire.

Dopo la vendemmia, disposte in cassette o letteralmente appese al soffitto, le uve di Vernaccia Nera disegnano geometrie e suggestioni inedite, richiamando alla mente antiche usanze. Il tutto avviene tra le vigne d’alta quota che caratterizzano Serrapetrona che è pronta ad accogliere, nel suo pittoresco centro storico, wine lovers, slow trotters, curiosi e golosi che ogni anno, durante Appassimenti Aperti, ne affollano le viuzze e le cantine.

Nella piazza centrale sarà possibile degustare tutte le nuance di questo vitigno autoctono a bacca nera che contraddistingue Serrapetrona, anche a livello internazionale. Infatti, la Vernaccia di Serrapetrona DOGC è l’unico vino rosso al mondo che subisce ben tre diverse fermentazioni: la prima in occasione della vendemmia, la seconda con l’aggiunta al vino nuovo del mosto derivante dalle uve selezionate allo scopo e appassite naturalmente, la terza in autoclave, per la presa di spuma.

L’aperitivo in piazza rappresenta la novità assoluta di quest’anno, fruibile prima del pranzo. Un vero e proprio “Spritz Noir”, ideato e realizzato per la manifestazione grazie alla collaborazione con la locale distilleria C&E di Camerino per esaltare la piacevolezza e la versatilità della Vernaccia di Serrapetrona DOGC, anche in versione giovane e fresca, per un drink inedito e tutto da scoprire.

Le cantine, a loro volta, attendono gli ospiti per mostrare le diverse interpretazioni degli appassimenti. Sono previste apposite navette gratuite a partire dalle ore 14:00. Le degustazioni in piazza e le visite in cantina saranno possibili domenica 10 e domenica 17 novembre, dalle 10:00 alle 19:00.

Tuttavia, Appassimenti Aperti è anche un’eccellente occasione per scoprire le meraviglie storiche ed artistiche di Serrapetrona, come la chiesa di San Francesco, con il polittico di Lorenzo D’Alessandro, quella di Santa Maria di Piazza, con le opere d’arte salvate dopo il sisma, ed anche una mostra fotografica dedicata al territorio. Palazzo Claudi rimarrà aperto con la mostra sui fossili e sarà visitabile la mostra d’arte contemporanea intitolata “il bestiario”.

Completano il programma, momenti d’intrattenimento e divertimento, spettacoli con artisti di strada nei pomeriggi delle due domeniche, nonché una camminata metabolica ed un bike wine tour che consentiranno di godere in modalità “attiva e immersiva” questo territorio, unico e affascinante.

La manifestazione: Appassimenti Aperti è organizzata dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini in collaborazione con il Comune di Serrapetrona ed i produttori della Vernaccia di Serrapetrona DOGC. La manifestazione è tappa storica del Grand Tour delle Marche di Tipicità ed ANCI Marche. Il programma della manifestazione e le informazioni su esperienze ed occasioni uniche per scoprire l’anima delle Marche su www.tipicita.it. Jimmy Pessina

Foto di Jimmy Pessina e Tipicità