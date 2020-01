Cascina Faletta|Pinot Nero Doc “3 Fucili” 2016

 Casale Monferrato (AL) – www.faletta.it

Costruita nel 1881, a 7 km. da Casale Monferrato, Cascina Faletta ha il fascino e l’eleganza d’antan dati da una accurata ristrutturazione che ha esaltato i particolari d’epoca rispettando la classica struttura del casale di campagna. Un locus amoenus con camere e ristorante d’eccellenza reso smart e funzionale dall’adozione della domotica. L’emblema della Tenuta – 3 fucili incrociati – è dovuto al ritrovamento in una stanza nascosta di tre fucili modello 91 Carcano, ancora carichi di munizioni calibro 6,5. Lo stesso logo è diventato successivamente anche l’etichetta del loro vino simbolo, un Pinot Nero in purezza.

Piemonte – Cascina Faletta|Pinot Nero Doc “3 Fucili” 2016

Caratteristiche del vino

Il Piemonte Pinot Nero Doc “3 Fucili” 2016 proviene da Bricco del Mandorlo, vigneto dal terreno argilloso-calcareo, suolo ideale alla coltivazione di vini a bacca nera di grande qualità. Vinifica in tini di legno da 40 hl ed ha un affinamento di 24 mesi.

Colore: Rosso rubino intenso e limpido con riflessi granata

Bouquet: naso leggermente balsamico e speziato, pepe bianco in evidenza, elegante, con spiccati sentori di sottobosco e piccoli frutti rossi oltre a un leggero floreale. Il legno non è invadente.

Sapore: in bocca è fresco e delicato, di elegante immediatezza; il tannino è leggero, setoso e pulito. Le note fruttate sono dolci e amabili, ma affiora anche una gradevole acidità. Emerge nel finale una nota minerale e sapida ad intensificare la persistenza. Vino armonico, di grande piacevolezza e soddisfazione.

Abbinamento consigliato: perfetto per un aperitivo raffinato, è ottimo con gli antipasti, anche grassi, e con primi delicati sia di carne sia di verdure. Ben accompagna carni bianche ma anche l’agnello e il maiale, i formaggi freschi e di media stagionatura, ma non troppo piccanti. Da provare col pesce, dal tonno scottato o altro pesce azzurro all’intenso cacciucco…vi stupirà!

La Redazione di Tdg