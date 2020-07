La Baia del Sole Federici| Giulio F56

 Luni (SP) – cantinefederici.com

La Lunigiana, dove si estendono i vigneti di La Baia del Sole – Cantine Federici, è posizionata ai confini della Liguria con vista sulla Toscana. È un territorio eccellente, con un microclima ideale, una ventilazione perfetta, buone escursioni termiche che donano acidità e fragranza, l’odorosa macchia mediterranea a regalare aromatici e balsamici profumi e il mare sottostante che rilascia iodio e salinità ai preziosi grappoli.

Vignaioli da quattro generazioni, i Federici possono considerarsi dei veri ambasciatori del Vermentino e custodi di un territorio che gestiscono con grande rispetto dell’ambiente in cui si sviluppano i loro vigneti, adottando metodologie agricole naturali, lotta integrata, armonizzazione del paesaggio e riduzione dell’impatto ambientale con una cantina costruita secondo i principi della bioarchitettura, con soluzioni bioclimatiche e ecocompatibili e dotandola di tecnologie di vinificazione di ultima generazione.

Spumante metodo Classico Extra-Brut – “Giulio F56”

Caratteristiche del vino

Lo Spumante Metodo Classico Extra Brut Giulio F.56, dedicato al fondatore, è ricavato da uve Vermentino in purezza coltivate a Luni, terroir particolarmente vocato grazie al suolo sabbioso misto ad argilla e ciottoli, condizione ideale per vigne di valore. Raccolto a fine agosto rigorosamente a mano in cassette da 20 kg, la vinificazione avviene con pressatura soffice e utilizzo del solo mosto fiore e prosegue con un passaggio di sei mesi in botte grande di rovere e 24 mesi di affinamento in bottiglia.

Colore: Giallo dorato intenso, limpido e brillante con perlage fine e persistente

Bouquet: La tipicità del Vermentino viene esaltata dal passaggio in legno. Ne scaturisce un vino dai sentori intensi, complesso e elegante.

Sapore: Al palato si presenta con sapidità e mineralità evidente, cremoso e deciso, al secondo sorso emergono frutta e fiori gialli, una leggera spezia. Chiude in un finale leggermente ammandorlato e con buona persistenza.

Abbinamento consigliato: Vino da tutto pasto, questa bollicina ben si abbina ai piatti del territorio, dal pesce alla griglia ai saporiti fritti, che la CO2 non invasiva aiuterà a sgrassare. Regge bene primi piatti ben conditi – dal classico pesto al tipico sugo alle noci – salumi anche speziati e formaggi di media stagionatura.

