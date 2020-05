Spumante Rosato Venturini Baldini

 Quattro Castella (RE) – venturinibaldini.it

Una fascinosa tenuta risalente al XVI secolo, nel territorio collinare reggiano che vide le gesta della Grancontessa Matilde di Canossa. Da qui è partita nel 1976 l’avventura enologica della famiglia Venturini Baldini e rilanciata dal 2015 grazie alla famiglia Prestia. Una filosofia di integrale rispetto dell’ambiente, prima in Emilia certificata biologica, 32 ettari di vigneti con resa per ettaro molto limitata – solo 80 q./ha – uve raccolte a mano e un progetto di valorizzazione di vitigni storici autoctoni come il Malbo Gentile, la Spergola e il Montericco ma, soprattutto, la rivalutazione di un grande vitigno troppo spesso bistrattato, il Lambrusco.

Lambrusco Spumante Dop 2019 | Venturini Baldini

Caratteristiche del vino

Il Cadelvento Rosé – da uve Lambrusco di Sorbara e Grasparossa – è uno spumante rosato secco prodotto con metodo Charmat lungo che regala intensità e buona struttura mantenendo un grado alcolico garbato, un perlage fine ed elegante e una spuma persistente ma non eccessiva.

Colore: Rosa tenue tra cipria e buccia di cipolla, molto “Côtes de Provence”.

Bouquet:fruttato e floreale, si scopre poco per volta, inizialmente con delicati petali di rosa e leggera viola e cresce con un’inebriante fragolina di bosco e lieve lampone unito ad un tenue profumo di erbe aromatiche non appena il vino si scalda leggermente nel calice.

Sapore: il sorso è fresco, raffinato e armonico, di elevata acidità – tipica del Sorbara – e discreta sapidità. Al palato si ritrova la piacevole fragolina percepita nei profumi insieme a leggeri sentori agrumati; un bicchiere elegante, immediato, di buona persistenza e grande soddisfazione. Un vino che sprigiona raffinata allegria.

Abbinamento consigliato: il fine perlage sgrassa e il lieve tannino asciuga permettendo così abbinamenti a tutto pasto, dall’aperitivo con bruschette e salumi ai crostacei crudi, dal robusto brodetto romagnolo, ricco di pomodoro e per questo di non facile abbinamento, alla golosa frittura di pesce. Perfetto, per esaltare i suoi delicati profumi, con formaggi a pasta molle o di media stagionatura.

