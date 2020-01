 Altomonte (Cs) – www.terredibalbia.it

Gli otto ettari di vigneti coltivati a Magliocco, Gaglioppo e Merlot dell’azienda agricola Terre di Balbia sono a Montino, nel Comune di Altomonte (CS), borgo medievale tra i più belli d’Italia, anticamente chiamato “Balbia” da Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) per via del famoso vino “Balbino”. La potatura è controllata dai “preparatori d’uva” più importanti del mondo, Simonit & Sirc, mentre l’enologo risponde al nome di Gianfranco Fino, il famosissimo vignaiolo salentino che ha rivalutato l’immagine del Primitivo di Manduria col suo famoso ES. Con queste premesse è ovvio attendersi una produzione di vini di alta qualità, e tali sono.

Il Fervore, Magliocco in purezza, è un rosso intenso ed elegante. Matura 9 mesi in barrique, 50% nuove e 50% di secondo passaggio, e affina 24 mesi in bottiglia.

Colore: rubino con riflessi granato.

Naso: intenso con sentori di carruba e frutti di bosco.

Sapore: In bocca ha eleganza, sapidità e piacevolezza e con tannino evidente ma equilibrato con note leggere di frutta rossa e liquirizia. Di buona persistenza.

Abbinamento consigliato: piatti regionali anche piccanti, salumi, primi al sugo di carne, carni arrosto, formaggi di media e lunga stagionatura.