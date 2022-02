Prosecco Rubacuori

Il Prosecco DOC calca le scene del CASANOVA OPERA POP, il musical di Red Canzian vede bollicine e cultura più POP che mai

Il Consorzio di tutela della DOC Prosecco da sempre sostiene il mondo della cultura in tutte le sue espressioni. Negli anni ha via via accresciuto il proprio impegno in attività legate al mondo delle arti visive, della musica e dello spettacolo più in generale, intensificando la propria presenza nei settori culturali più diversi come quello museale o il mondo della moda. Il Consorzio si è così creato una rete di connessioni attraverso cui valorizzare il Genio Italiano che il mondo ci riconosce, ed è riscontrabile nell’ampio patrimonio materiale e immateriale che tutti ci invidiano.

Tra le più recenti collaborazioni rientra l’accordo in virtù del quale le pregiate bollicine di Prosecco DOC stanno accompagnando il Kolossal CASANOVA OPERA POP in veste di Partner e Official Sparkling Wine del grandioso spettacolo concepito, composto e prodotto da Red Canzian ispirandosi al best-seller di Matteo Strukul “Giacomo Casanova – la sonata dei cuori infranti”

Per l’occasione Prosecco DOC ha realizzato una bottiglia dove Casanova e l’amata Francesca sono ritratti in un dolce ballo. Un’immagine soave realizzata da Milo Manara la cui firma d’artista contribuisce a rendere la bottiglia di Prosecco più esclusiva e unica che mai.

Dopo il debutto veneziano da record -il triplo sold out nello splendore dello storico teatro Malibran- lo spettacolo sta proseguendo la tournée accompagnate dalle bottiglie Special Edition accompagneranno il cast del Casanova Opera Pop nel tour che proseguirà fino a marzo tra Bergamo, Udine, Milano, Treviso e Torino.

“Con questa speciale bottiglia -spiega il presidente Stefano Zanette – il Consorzio del Prosecco DOC idealmente prosegue le celebrazioni del 1600° anniversario di Venezia, città emblematica per la nostra denominazione, con la quale da anni portiamo avanti iniziative culturali di grande profilo, coerentemente con le politiche di promozione del Consorzio, che spaziano dallo sport alla cultura in ogni sua espressione”.

Creato da Canzian nel corso degli ultimi due anni, Casanova è il primo musical inedito a debuttare dopo la riapertura dei teatri. Un evento colossale nel vero senso della parola: più di 30 cambi scena, disegnati per avere un effetto immersivo, 120 costumi ispirati alla Venezia settecentesca e ben 35 brani inediti e un’opera originale creata appositamente da Milo Manara.

“Nell’eccitazione di questi ultimi giorni di prove prima di debuttare a Venezia, in un teatro tutto esaurito a piena capienza per tre sere, a dimostrazione di quanto sentiamo tutti la mancanza del palco – racconta Red Canzian – guardo al nostro spettacolo come a un figlio tenacemente desiderato, che cresce meraviglioso giorno dopo giorno e che non vedo l’ora di mostrare al mondo, augurandomi per lui una vita lunga e ricca di soddisfazioni”.

“È la prima volta che il Consorzio Prosecco DOC realizza una bottiglia con etichetta dedicata specificamente a uno spettacolo –osserva il presidente Zanette– e non è certamente un caso se ha deciso di farlo per un musical ideato e prodotto da un ‘trevigiano DOC’ come Red Canzian che -e spero mi perdonerà l’azzardo- come il Prosecco è amato da un pubblico internazionale, trasversale e, soprattutto, transgenerazionale. Piace ai nuovi adolescenti e alle generazioni non più giovanissime che continuano a farsi conquistare dai classici ma anche dalle nuove produzioni. Pertanto mi sento di innalzare idealmente il calice in un brindisi con bollicine ‘classiche o rosé’ augurando a questo spettacolo tutto il successo che merita”.

Redazione Centrale TdG