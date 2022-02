L’Expo 2020 Dubai si conferma la capitale più tecnologica al mondo

A Dubai per prepararsi al futuro, l’Expo 2020 ne è la prova

Da Expo 2015 Milano a Expo 2020 Dubai per proseguire la magia di Expo, con tutti i suoi padiglioni e con le migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, che li stanno visitando. Perché andare a Dubai? Per vedere il futuro. È la prima risposta che viene in mente quando si parla di questo emirato dalla storia relativamente recente, che da villaggio di pescatori di Perle è diventato in meno di un secolo, una delle capitali più tecnologiche (e ricche) al mondo (grazie al petrolio), un grandioso laboratorio di ingegneria e di architettura.

E solo questo vale una visita. E poi c’è l’Expo che, nonostante la pandemia, ha saputo offrire uno spettacolo straordinario di idee e di innovazione. Ma tutto questo diventa sensazione netta, la prima Esposizione Universale che si svolge in un Paese arabo. Sono 192 i Paesi partecipanti, su un’area di oltre quattro chilometri quadrati di deserto, dove si trovano esperienze tecnologie all’avanguardia, arte e cultura in un ambiente avveniristico. L’energia per tutta la rassegna viene fornita da gigantesche e stilizzate parabole fotovoltaiche.

L’Expo di Dubai è divisa in tre settori: sostenibilità, mobilità e opportunità e la nostra Italia è stata inserita in quello delle opportunità. Un decumano con i falchi, simbolo dell’Emirato, vi accompagna tra i padiglioni tenendo ben presente quello che è il tema principale di questa edizione: “Collegare le menti e creare il futuro”.

Tra i padiglioni più significativi quelli dei Paesi emergenti è senza dubbio quello degli Emirati, creato da uno dei più famosi architetti: Santiago Calatrava, che ha proposto una struttura che richiama un falco, dove di giorno delle penne si aprono per ricevere la luce che alimenta i pannelli solari per dare l’energia a un globo che all’interno diventa un anfiteatro.

Il bello avviene di tanto in tanto quando le gradinate si muovono con un grosso boato in sottofondo dando l’impressione di un imminente terremoto, mentre sullo schermo scorre la storia degli Emirati Arabi. Emozionante quello dell’Arabia Saudita, già di per sé un capolavoro architettonico, che accoglie il visitatore accompagnandolo in un ampio spazio interno dove vengono proiettate immagini gigantesche di mondi primordiali e poi di luoghi reali, un viaggio ideale dai tempi remoti fino al presente. Il Kazakhistan offre anche una strepitosa performance dal vivo con una contorsionista-ballerina che ha come partner una ciclopica mano robotica, l’Azerbaigian e il Turkmenistan, tra i più tecnologici anche quello realizzato dagli Stati Uniti che li surclassa tutti. Basti pensare che hanno portato una parte del missile Saturn e la copia del modulo Lem. La piccola Slovenia propone, invece un’interessante e bellissimo ecosistema.

Un padiglione inconsueto che merita di essere citato e quello realizzato dalla Maison Cartier, dedicato alle donne, realizzato dalle testimonianze di centinaia di immagini, in particolare le donne italiane hanno curato la sezione culturale dei libri. Una menzione a parte lo merita il padiglione Italia. Uno dei tre temi di Expo 2020 Dubai è l’opportunità con i padiglioni che si “concentrano” sulla dimostrazione dei talenti e innovatori per aiutare a progettare un futuro migliore e di successo. Nel settore delle opportunità è stato inserito anche il padiglione Italia, uno dei più belli dell’intera Esposizione Universale. Progettato da Carlo Ratti, Italo Rota e Mario Gatto: una architettura ideata per mettere in scena con creatività e innovazione “la bellezza che unisce le persone”, con una superfice di 3.500 metri quadrati con un’altezza di 25 metri, raccoglie in sé il concetto della sostenibilità, il tutto realizzato con materiale riciclato e riciclabile.

Collocato in una posizione strategica vicino ai padiglioni di India, Germania, Arabia Saudita, Giappone e Stati Uniti d’America. Competenze, talenti e ingegni multidisciplinari che possono diventare promotori di nuove opportunità formative, professionali e imprenditoriali: si può vedere tutto questo visitando il padiglione Italia. All’ingresso situato al terzo piano una clessidra, poi scendendo si vedono un gigantesco pianoforte e i violini e opere d’arte alle pareti, continuando un motore d’aero, della valorizzazione della propria storia, a partire dalla statua simbolo del David di Michelangelo e dalle immagini dell’Italia che scorrono come in un film.

Infine, la tecnologia per salvaguardare l’acqua e i campi. Un padiglione concettuale e visionario, nello spirito dell’Esposizione Universale, un omaggio all’umanità in tutti i suoi colori e opportunità, in questo senso ha riscosso lusinghieri consensi.

Jimmy Pessina