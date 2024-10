Ziccat rinnova il suo laboratorio e lancia una speciale iniziativa in stile Willy Wonka

Non poteva che trarre ispirazione dalla più celebre delle storie legate al cioccolato la speciale iniziativa pensata da Ziccat, storica fabbrica del cioccolato torinese.

Dalla penna di Roald Dahl, probabilmente il più grande scrittore per bambini di tutti i tempi, nasce una favola che racconta quanto possa essere meraviglioso e fantastico il mondo del cioccolato, aggiungendo un pizzico di fantasia al già delizioso universo legato alla materia prima più golosa che ci sia.

Così Ziccat ha pensato di omaggiare quell’immaginario, e tutti i bambini che insieme a quella storia hanno sognato, con una divertente iniziativa che consentirà a trenta fortunati vincitori di realizzare una visita molto speciale nel laboratorio di produzione di uno dei più storici e apprezzati cioccolati artigianali torinesi.

Le modalità di partecipazione all’iniziativa

Dal 15 ottobre al 29 novembre, in tutti i punti vendita Ziccat di Torino, verranno nascoste tra le tavolette di cioccolato in vendita, trenta tavolette molto speciali, contenenti al loro interno il leggendario lasciapassare per il mondo del cioccolato: il biglietto d’oro. I fortunati che lo troveranno avranno diritto a partecipare a una speciale visita nello storico laboratorio Ziccat, con degustazione di tutti i prodotti del marchio e un omaggio speciale pensato per l’occasione.

Il nuovo laboratorio Ziccat: un luogo moderno ricco di storia

L’occasione per invitare trenta appassionati di cioccolato a questo evento eccezionale è il rinnovamento del laboratorio dove ogni giorno avviene la magia di Ziccat, con la preparazione di praline, cioccolatini, tavolette, gianduiotti e creazioni fantasiose che negli anni hanno reso Ziccat un punto di riferimento per gli amanti del migliore cioccolato artigianale.

Il nuovo laboratorio si trova in via Bardonecchia 185 a Torino, dove la storica bottega fondata in Corso Palermo nel 1958 si trasferì negli anni Novanta, ampliando la produzione. È lì che, oggi come allora, Ziccat lavora il suo cioccolato con la massima cura nella selezione delle materie prime e con un occhio sempre attento all’innovazione di prodotto, sia in termini gustativi che dal punto di vista del design.

Una visione che rende omaggio alla storia del cioccolato torinese, incarnato dal gianduiotto (da sempre uno dei prodotti di punta del marchio Ziccat), che è stato non solo una geniale intuizione di gusto (il matrimonio tra cioccolato e nocciole del Piemonte), ma anche una rivoluzione commerciale, in qualità di primo cioccolatino incartato della storia.

Fedele all’idea del cioccolato come simbolo di una contemporaneità che trae la sua forza dalla tradizione, Ziccat realizza da sempre alcuni prodotti simbolo della sua storia, come il Preferito (una ciliegia al maraschino ricoperta di cioccolato fondente), i Cremini o la Castagna (una pralina alla crema di marroni aromatizzata al rum ricoperto di cioccolato fondente), oltre ovviamente ai gianduiotti. A questi prodotti storici, però, Ziccat ha saputo negli anni affiancare novità divertenti e curiose, come le praline più creative (prodotte in oltre cinquanta referenze diverse) o le creazioni legate alle ricorrenze, dalla palla di cioccolato per l’albero di Natale alle piccole sculture di cioccolato pensate come alternativa all’uovo di Pasqua, o come regalo particolare per qualsiasi occasione.

Esattamente con lo stesso spirito, Ziccat oggi ha rinnovato il suo laboratorio, ampliandolo e ristrutturandolo radicalmente, con la modernizzazione degli spazi e dei macchinari. La storica fabbrica di cioccolato torinese diventa dunque uno spazio all’avanguardia, capace di aumentare i volumi di produzione e di garantire standard qualitativi sempre più alti non solo in termini di prodotto, ma anche nell’ambito della quotidianità lavorativa della grande famiglia dei dipendenti Ziccat, che sono l’anima stessa del progetto e prendono parte a ogni tassello decisionale e operativo che ha portato negli anni al successo del marchio.

L’azienda

Un’impostazione aziendale fortemente voluta dai quattro soci che, capitanati da Alberto Brustia, hanno rilevato il marchio nel 2014, con l’obiettivo di rinnovarlo mantenendo un forte legame con la storia che ha segnato il successo del cioccolato Ziccat negli anni.

Legame che ancora oggi è mantenuto dai ricettati dei cioccolatini tradizionali, che rimangono fedeli alla versione originale, ma anche dalle persone che compongono la realtà Ziccat, come Alexis Rosso, socio e responsabile della produzione, che lavora in azienda da oltre vent’anni e che è l’incarnazione della memoria storica: è attraverso la sua impagabile esperienza che si tramandano ricette e conoscenza dei macchinari.

D’altra parte, lo spirito alla creatività gastronomica è invece incarnato da persone come il maestro cioccolatiere Lorenzo Melchiorre, uno dei responsabili dei ricettati Ziccat, con alle spalle un curriculum di prim’ordine nel mondo della cioccolateria e della pasticceria, che lo ha visto lavorare anche a ElBulli, leggendario ristorante di Ferran Adrià.

Una ricetta fatta di persone, di competenze e di visioni d’impresa, che rende Ziccat la grande realtà torinese del cioccolato che è oggi.

Redazione Centrale TdG