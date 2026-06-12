ZenVero 75: il cocktail che racconta l’estate con un’anima milanese

– Indira Fassioni –

C’è qualcosa di irresistibile nei drink estivi capaci di unire freschezza immediata e profondità aromatica. ZenVero 75 nasce proprio da questo equilibrio: un incontro armonioso tra energia e leggerezza, dove lo zenzero artigianale diventa protagonista assoluto, trasformando ogni sorso in un’esperienza sorprendente.

A definire l’identità del cocktail è innanzitutto ZenVero, liquore artigianale allo zenzero nato a Milano da un progetto guidato da Luca Giorgetti. Frutto di una ricetta di famiglia tramandata da tre generazioni, ZenVero conserva il carattere autentico di una preparazione domestica, elevata grazie a una lavorazione pensata per esprimerne appieno l’intensità aromatica.

Il liquore, naturale e non filtrato, preserva l’espressione più autentica dello zenzero fresco: note speziate e leggermente agrumate si intrecciano in un profilo aromatico netto e deciso, arricchito naturalmente dalla presenza dei gingeroli, composti bioattivi propri dello zenzero, noti per le loro proprietà antiossidanti e tonificanti. Il risultato è un prodotto che richiama la tradizione orientale del benessere unita a una sensibilità contemporanea orientata alla qualità e all’autenticità.

La ricetta perfetta per l’estate

ZenVero 75 è costruito su una struttura essenziale ma calibrata con precisione:

45 ml ZenVero

45 ml vodka

15 ml succo di limone fresco

10 ml sciroppo di glucosio

Il risultato è un cocktail limpido e brillante, in cui la freschezza agrumata del limone apre il sorso, seguita dalla rotondità della vodka e, soprattutto, dalla scossa speziata dello zenzero che rimane persistente e avvolgente. Lo sciroppo di glucosio lavora in sottofondo per armonizzare il tutto, donando equilibrio e dolcezza.

L’armonia del gusto

Ciò che rende il ZenVero 75 perfetto per la stagione estiva non è solo la sua freschezza, ma la sua capacità di essere complesso senza risultare pesante. È un cocktail che evolve: prima disseta, poi stimola, infine lascia una traccia aromatica pulita e persistente.

In un panorama sempre più orientato verso ingredienti autentici e produzioni artigianali, questo drink interpreta perfettamente il desiderio di qualità. ZenVero, con la sua anima naturale e non filtrata, diventa qui non solo un ingrediente ma una vera e propria firma.

Dalla convivialità al fine pasto

La versatilità è uno dei tratti distintivi di ZenVero. Il liquore si presta a diversi momenti della giornata:

come aperitivo, nella creazione di cocktail che spaziano dai long drink più leggeri con soda e agrumi a miscele più strutturate e articolate

in serata, come base per reinterpretare grandi classici dal Moscow Mule al Negroni

oppure come fine pasto, valorizzando la naturale vocazione digestiva dello zenzero

Servito ben freddo o ghiacciato, e agitato leggermente prima del servizio per esaltarne tutte le sfumature, ZenVero esprime al meglio il suo profilo aromatico, rivelandosi ideale tanto per una serata conviviale quanto per un’occasione più ricercata.

Il gusto di una nuova tradizione

Se l’estate ha un sapore, oggi potrebbe essere proprio questo: una radice antica reinterpretata con sensibilità attuale, unita a una mixology essenziale e consapevole.

ZenVero 75 incarna una nuova idea di cocktail italiano, dove tradizione familiare, ricerca artigianale e design curato convivono in un bicchiere.

Un drink che non si limita a rinfrescare, ma racconta una storia. E che, sorso dopo sorso, trasforma lo zenzero in una vera esperienza sensoriale.