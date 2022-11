E L’OSCAR VA AL…GRADONNA MOUNTAIN RESORT CHÂLETS & HOTEL

Kals am Großglockner – Tirolo Orientale

Il resort nel Parco Nazionale degli Alti Tauri, ai piedi del Großglockner Kals-Matrei, il più esteso comprensorio sciistico del Tirolo Orientale, è il vincitore del World Travel Award (WTA) – come “World’s Leading Mountain Resort 2022“ .

Un premio d’eccellenza. Il GRADONNA MOUNTAIN RESORT CHÂLETS & HOTEL, nel Tirolo Austriaco, si fregia di un nuovo fiore all’occhiello di grande pregio: il World Travel Award (WTA), come “World’s Leading Mountain Resort 2022“.

I vincitori del World Travel Award (WTA), il premio annuale per l’eccellenza nel settore dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità che viene assegnato dal 1993 ed è considerato uno dei più prestigiosi dell’intero settore, sono scelti da una giuria di esperti riconosciuta a livello internazionale.

Un premio, dunque, di grande pregio e il Gradonna ha prevalso nella categoria “World’s Leading Mountain Resort 2022” contro resort di prima classe ubicati in Italia e Stati Uniti.

“Il premio significa molto per noi e per i nostri dipendenti – ha detto Thomas Krobath, direttore del Gradonna – È la conferma di anni di duro lavoro e del nostro costante sviluppo. Inoltre, il WTA dimostra che il nostro concetto di sostenibilità non solo è uno sguardo lungimirante vero il futuro, ma garantisce anche reazioni positive nel presente”.

Un eco resort proiettato verso il futuro

Lo stile sostenibile del Gradonna, che ha aderito ai concetti di Green Pearls Unique Places Collection in termini di eco sostenibilità e di risparmio energetico, prevede un approvvigionamento energetico “intelligente”, si basa su prodotti regionali ed è caratterizzato da un’architettura orientata alla natura.

Una struttura che si fonde con lo scenario naturale che lo abbraccia, con vista su trenta cime di tremila metri che fa sentire la magia delle Alpi tutt’intorno ed è ideale per vacanze estive e invernali.

In questo piccolo villaggio alpino contemporaneo, si vivono tutti i comfort di un resort di montagna dove il linguaggio di design dell’architettura e degli interni, in cui prevalgono legno di abete rosso locale, pino cembro, lino e loden, si inserisce armoniosamente nel paesaggio del Tirolo Orientale.

Al Gradonna, inoltre, le auto sono un di più: una volta arrivati si lasciano istintivamente in garage e ci si muove a piedi, con la slitta o con gli sci.

Il resort convince sia i turisti attivi che quelli che amano il relax, sia in estate che in inverno, grazie alla sua posizione ai piedi del Großglockner, nel cuore del Parco degli Alti Tauri.

Il Gradonna si affaccia, inoltre, proprio sulle piste, offrendo così la possibilità di poter godere di una vacanza sci ai piedi.

E la Spa, di 3.000 mq, più volte premiata per i trattamenti a base di materie prime locali, offre anche una linea cosmetica 100% vegana, bio e cruelty free Magdalena’s – Made in Tyrol, con ingredienti di origine 100% naturale e a chilometro zero, creata, sviluppata e prodotta consapevolmente in Tirolo. A completare l’offerta wellness ci sono 4 piscine interne tutte riscaldate a cippato ed emissioni zero.

Come arrivare: Il Gradonna ****s Mountain Resort Châlets & Hotel si trova a Kals am Großglockner nel Tirolo Orientale. Si raggiunge in auto attraverso il passo Felbertauer e in treno fino alla fermata di Lienz.

Per informazioni e prenotazioni: http://www.gradonna.at

Redazione Centrale TdG