WineSicily in tour al Mercato Centrale di Torino

WineSicily in tour – 2 | 3 Febbraio 2024 – Mercato Centrale Torino

Si svolgerà al Mercato Centrale Torino il 2 e 3 febbraio la seconda edizione di WineSicily in Tour, la manifestazione “colturalmente” siciliana aperta al pubblico e dedicata a degustazioni ed eventi realizzati in collaborazione con aziende.

Una vera rassegna, sostenuta dall’Assessorato al Turismo e delle Attività Produttive della Regione Siciliana, volta a valorizzare il patrimonio vitivinicolo ed enogastronomico della Sicilia in terra piemontese alla quale gli utenti potranno partecipare insieme agli operatori del settore.

WineSicily In Tour nasce dall’esperienza guadagnata negli ultimi anni dal team di produzione eventi di WineSicily. La manifestazione ha come obiettivo principale quello di accogliere gli amanti del settore, coinvolgendo in toto i cinque sensi.

Saranno presenti con le ultime novità lanciate sul mercato, oltre venticinque aziende siciliane, da Fazio a Planeta, Cantine Fina, Principi di Spadafora, Salvatore Tamburello, Terre di Gratia, Ilenia Coppola, Tenute Botticella, dal versante etneo l’azienda Al-Càntara, l’azienda messinese Tenuta Rasocolmo ed ancora Tenute La Favola, Costantino Wines, Kaggera e tante altre. Spazio anche per i distillati siciliani, con la degustazione di Gin ed Amari nostrani.

“Il radicamento del brand WineSicily nel territorio nazionale è un obiettivo del nostro team produzione – affermano gli organizzatori della manifestazione, dopo l’esperienza della prima edizione in tour a Milano, abbiamo scelto Torino per questa seconda edizione complice la partnership con il Mercato Centrale. Siamo convinti che questa tipologia di eventi siano utili a promuovere non solo le eccellenze vitivinicole della nostra regione ma anche a favoriscono un percorso di incoming turistico in Sicilia”.

WineSicily in Tour non sarà solo un evento di degustazione di vino o cibo siciliano, venerdì 2 Febbraio alle 17.30 ci sarà un momento dedicato all’identità siciliana, ai percorsi sulla promozione dei tour enoturistici ed alla valorizzazione della filiera produttiva. Interverranno esponenti dell’Amministrazione Regionale, il responsabile marketing di WS Lorenzo Barbera, il coordinatore regionale di Coop Culture Sicilia Masino Lombardo, Beppe Pisciotta di Vinhood ed alcuni esponenti delle aziende fidelizzate al brand WS.

Le informazioni su WineSicily in tour a Mercato Centrale Torino

Date e orari

Spazio Fare, area eventi secondo piano del Mercato Centrale

2/02 dalle 16:00 alle 21:00;

3/02 dalle 13:00 alle 21:00

L’area degustazione sarà accessibile in esclusiva dalle 11:00 alle 13:00 del 3/02 per gli operatori del settore e giornalisti, richiesta iscrizione gratuita alla mail info.torino@coopculture.it

Tre le formule di ingresso, ticket acquistabile al link https://bit.ly/WineSicily_Ticket

Tutti i ticket danno diritto a degustazioni illimitate

Capienza 500 pax al giorno, chiusura biglietteria ore 20.00

Vendita su tutti i canali

Al secondo piano, presentando l’accredito, sarà possibile ritirare il calice per la degustazione a fronte di cauzione

Botteghe del Mercato coinvolte

Trattoria Siciliana Buatta

Per entrambe le giornate di evento in Spazio Fare allestimento di un banco dedicato per la vendita di porzione sfincione, caponata e cannolo. Sempre durante le due giornate evento, il Ristorante Buatta, previa presentazione ticket ingresso manifestazione WineSicily in tour, proporrà un menù promozionale pranzo o cena con proposta: Ragusano DOP all’argentiera + Pasta alla Norma + 1 acqua + Dessert Cannolo (coperto incluso). Per info e prenotazioni 338 5262181 oppure buattatorino@virgaemilano.it

Cantina Social

In accordo con WineSicily, organizzerà – venerdì 2/02 dalle ore 20.30 – l’evento gratuito e aperto al pubblico di Un Sorso un Morso (format già presente al Mercato) con il cliente Principi di Spadafora. L’appuntamento prevede la degustazione di alcune etichette di Spadafora + l’assaggio di alcuni stuzzichi della Bottega I Sapori Piemontesi sempre gestita da Cantina Social.

WineSicily

Un contenitore del mondo vitivinicolo ricco di idee, passione e sicilianità.

Il Wine Sicily è una realtà nata a Palermo giunta alla sesta edizione con un coinvolgimento annuo di 50 cantine e più di 400 referenze. La mission è raccontare e far conoscere le caratteristiche della Sicilia n campo enogastronomico e vitivinicolo; un vero e proprio contenitore di biodiversità dove tutto può crescere. L’azienda e l’operatore che aderisce al Wine Sicily avrà l’opportunità di intraprendere un percorso multisensoriale.

