redazione Centrale TdG –

Si avvicina la due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica. WINEAROUND IN RIVIERA – organizzato dal Comune di Vallecrosia in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround e la guida ViniBuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano – il 5 e 6 giugno dalle 18.00 alle 24.00, nei giardini della Casa Valdese di Vallecrosia (IM) propone oltre 350 etichette in degustazione da tutta Italia, con una ricca proposta gastronomica in abbinamento.

Un grande percorso all’interno della produzione vitivinicola italiana, con etichette selezionate da Vinibuoni d’Italia, che spaziano dalla Val d’Aosta alla Sicilia, il banco di degustazione Sparkling Star con una selezione di spumanti italiani, dai classici dei territori spumantistici alle bollicine inconsuete da vitigno autoctono, e la presenza di produttori di vini e spirits selezionati: Cantina Gnavi, Cascina Corsico, Cascina Gavetta, Grosso – Montaldeo, Il Simposio, Passioni Reali – Spiriti Italiani e Stefano Rossotto dal Piemonte, Casiglian,e Fontanacota dalla Liguria, Pavò Franciacorta, Sartieri 1931 e tenuta Frontelago dalla Lombardia.

Non mancheranno una selezione di birre artigianali a cura di My Personal Beer Corner e del Progetto italian Grape Ale, con etichette di Metzger 1848, Birra Carrù, Birra Puddu, Fabbrica Birra Busalla, Fabbrica della Birra Perugia, Birrificio Taverna del Vara, alcune interessanti proposte di spirits artigianali e, la conferma dello spazio dedicato alla mixology di qualità, con una proposta di cocktail realizzata con Vermouth, distillati e spumanti piemontesi, in collaborazione con Consorzio di tutela dell’Asti Docg e Consorzio di tutela del Brachetto Docg.

Nella parte dedicata alla gastronomia, prodotti DOP, IGP e tipicità locali in assaggio e in vendita, oltre a un ricco menu nei corner ristorazione con piatti della tradizione gastronomica del territorio da abbinare ai vini e alle birre artigianali presenti, con la presenza di Federico Lanteri all’Osteria Martini di Pigna (IM), Stragood di Asti, Geppy’s Bistrot e i gelati artigianali del Mad Men di Ventimiglia (IM), Iride3 Gastrobar, la pasticceria Dulcis in Fundo e il Biscottificio Gibelli di Vallecrosia al Mare (IM) .

I laboratori di degustazione, in programma venerdì 5 e sabato 6 alle ore 18.30, consentiranno di approfondire il mondo delle birre artigianali, con un appuntamento dedicato ai Marchi Storici, con l’assaggio di quattro birre di Metzger 1848, Birra Puddu, Fabbrica Birra Busalla e Fabbrica della Birra perugia, e uno dedicato alle Italian Grape Ale, con l’assaggio di quattro interpretazioni dello stile di Birra carrù, Nuovo Birrificio Nicese, Hop-e People & Craft Beer e Birrificio Taverna del Vara (prenotazioni su Eventbrite)

La rassegna sarà accompagnata dalla musica e prevederà anche un’area dedicata ai più piccoli, per un festival a prova di famiglia.

WINEAROUND IN RIVIERA è realizzato con il patrocino della Regione Liguria, con la partecipazione dell’Istituto CNOS-FAP Toscana Liguria di Vallecrosia (IM), dell’Associazione Italiana Sommelier Liguria, di My Personal Beer Corner e del Progetto Italian Grape Ale e con la partnership tecnica di Rastal Italia e Vama Service.

L’ingresso all’evento è libero e le degustazioni dei vini presenti a WineAround in Riviera saranno in vendita direttamente alla cassa o in prevendita con sconti e assaggi omaggio sul sito www.winearound.it.