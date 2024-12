Week end a Milano tra cocktail e gastronomia: le migliori esperienze invernali del capoluogo lombardo

Da ormai diversi anni a questa parte la città di Milano è divenuta il più grande punto di riferimento della nazione, e ciò non riguarda esclusivamente la sua efficienza. Il capoluogo lombardo è infatti una meta molto ambita per tutti coloro che amano vivere una nightlife raffinata, sorseggiando ottimi drink e degustando le prelibatezze offerte dai tantissimi locali d’alto livello sparsi nella città.

Milano è una città che vanta servizi d’altissima caratura, oltre che materie prime ottimali per una gestione virtuosa di una qualsiasi attività di questo genere, motivo per il quale aperitivi, cene o semplici bevute in cocktaileria rappresentano sempre delle scelte perfette se si sceglie di visitarla.

Dove bere a Milano

In questa città è possibile vivere un’esperienza di beverage indimenticabile, grazie a un armonioso mix di qualità e professionalità ricercato quotidianamente con invidiabile dedizione. La piacevole sinfonia emessa dagli shaker per cocktail utilizzati dai bartender incanta chiunque frequenti i locali milanesi, in cui il gusto si mescola alla raffinatezza.

Per citare alcuni dei nomi più noti, si può parlare del Moebius e del 1930 Speakeasy, bar inseriti nella prestigiosa classifica The Worlds 50 Best Bars e patrimoni assoluti del beverage made in Italy.

In zona Navigli è inoltre possibile trovare una vastissima gamma di locali in cui godere di straordinari aperitivi all’insegna della qualità e della ricerca, oltre che cocktail di altissimo livello, come nel caso di BackDoor 43 e la sua interessante rivisitazione del leggendario Old Fashioned. Per gli amanti dell’esotico è particolarmente consigliato Salmon Guru, locale che, grazie all’abilità dei barman con i jigger e i mixing glass, propone delle bevute dalle sfumature peculiari e complesse, oltre che un’accoglienza tanto festosa quanto irriverente.

Dove mangiare a Milano

Sebbene la città di Milano sia divenuta famosa per i suoi sgargianti aperitivi, essa è anche terra di grandi proposte enogastronomiche. Partendo dalla tradizione è impossibile non conoscere l’orgoglio culinario del luogo, ovvero l’ossobuco con risotto alla milanese, che può essere apprezzato con il massimo della qualità alla Premiata Trattoria Arlati.

In inverno pochi altri alimenti sono in grado di reggere il senso di soddisfazione dato dalla carne, e al Carnicero è possibile immergersi in un’offerta vastissima, con pezzi di eccellente qualità.

Per gli amanti dell’eleganza e del lusso è invece doveroso fare un salto a Terrazza Gallia, che propone piatti raffinatissimi e cocktail di livello eccelso.

Per tutta Milano è possibile godere di locali d’ottimo livello e in grado di venire incontro a qualsiasi esigenza, a prescindere dal budget che si intende spendere.

Un fine settimana all’insegna del gusto

Il capoluogo lombardo è una città che ha tantissimo da proporre nell’ambito del food and beverage, e si conferma da anni una delle destinazioni più amate in questo senso.

Per questo motivo Milano si presenta come una meta ideale per un fine settimana all’insegna di ottimi drink e piatti di grande livello, in cui ci si può immergere, approfittando di un’offerta variegatissima e ricca di tante sfiziose possibilità.

Redazione Centrale TdG