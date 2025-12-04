Vivere l’Avvento a Bolzano: arte, gusto e atmosfere senza tempo al Parkhotel Laurin  

Nel cuore di Bolzano, tra mercatini scintillanti, profumi speziati e passeggiate nelle vie del centro, il Parkhotel Laurin interpreta il periodo natalizio con stile e autenticità, invitando a vivere la città con passo lento e consapevole. Le esperienze gastronomiche del fine dining ConTanima e del Ristorante Laurin, firmate da chef Dario Tornatore, celebrano i sapori della stagione. Già iniziata la produzione di panettoni artigianali in tre versioni: classico, al cioccolato fondente e al miso e cioccolato bianco.

Con l’arrivo dell’Avvento, Bolzano si illumina di una luce speciale: le vie del centro si vestono di decorazioni, il celebre Mercatino di Natale in Piazza Walther accoglie artigiani, profumi di cannella e vin brulé, cibo, musica e tradizioni locali. A pochi passi dal rinomato mercatino, il Parkhotel Laurin diventa un rifugio urbano di eleganza, ideale per scoprire la città nel suo momento più affascinante, tra appuntamenti culturali e nuove esperienze gastronomiche.

Nel centro cittadino vestito a festa, il Parkhotel Laurin invita a scoprire le due proposte complementari a cura dello chef Dario Tornatore. Nel suggestivo scenario della Glasshouse nel parco dell’hotel, il fine dining ConTanima presenta un menu che celebra i prodotti locali con interpretazioni eleganti e inattese, accompagnate da una curata selezione di vini e inedite proposte no-low. La scenografia della Glasshouse, ambiente riservato ed elegante, la rende una tappa imperdibile per chi cerca un’esperienza gastronomica raffinata e al tempo stesso giocosa. Per un pranzo informale o una cena dal carattere più tradizionale, il Ristorante Laurin propone una cucina tipica ma dal tocco moderno, in un ambiente dal fascino Liberty che unisce eleganza e convivialità. I grandi classici della cucina locale si rinnovano con leggerezza, come il canederlo alle melanzane con babaganoush e olio alle erbe, esempio di una tradizione interpretata con estro e sensibilità moderna.

In occasione delle festività natalizie, inoltre, tornano i panettoni artigianali del Laurin. Dopo il successo del panettone al miso e cioccolato bianco dello scorso Natale, sfornato anche nei mesi successivi fino a Pasqua, chef Dario Tornatore replica l’iniziativa ampliando la proposta a 3 diversi gusti: classico con i canditi al limone, arancia e cedro, al cioccolato fondente e il ritorno del panettone al miso biologico e al cioccolato bianco. Materie prime locali e di qualità, nessun additivo e conservante, una produzione di 30 pezzi a settimana, da 500 grammi ciascuno, disponibili per l’acquisto al prezzo di 25 euro, in una semplice e raffinata confezione regalo.

Inaugurato nel 1910, il Parkhotel Laurin è da sempre un punto di riferimento per la vita culturale e sociale bolzanina: nei suoi saloni Liberty si tengono concerti, incontri letterari e vernissage che contribuiscono a definire l’identità cosmopolita della città. Le opere d’arte esposte nelle camere e negli ambienti comuni, che sono parte della collezione della famiglia Staffler, testimoniano questo legame profondo con il mondo artistico e dialogano con la sensibilità contemporanea dell’hotel. Il Parkhotel Laurin continua così a rappresentare un simbolo dell’ospitalità bolzanina: un luogo in cui stile, cultura e gastronomia si intrecciano con equilibrio e naturalezza.

Redazione Centrale TdG