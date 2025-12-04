Turismo del Gusto
Home / Attualità

Vivere l’Avvento a Bolzano: arte, gusto e atmosfere senza tempo al Parkhotel Laurin  

by

Nel cuore di Bolzano, tra mercatini scintillanti, profumi speziati e passeggiate nelle vie del centro, il Parkhotel Laurin interpreta il periodo natalizio con stile e autenticità, invitando a vivere la città con passo lento e consapevole. Le esperienze gastronomiche del fine dining ConTanima e del Ristorante Laurin, firmate da chef Dario Tornatore, celebrano i sapori della stagione. Già iniziata la produzione di panettoni artigianali in tre versioni: classico, al cioccolato fondente e al miso e cioccolato bianco.

Parkhotel Laurin Natale – © Oliver Jaist

Con l’arrivo dell’Avvento, Bolzano si illumina di una luce speciale: le vie del centro si vestono di decorazioni, il celebre Mercatino di Natale in Piazza Walther accoglie artigiani, profumi di cannella e vin brulé, cibo, musica e tradizioni locali. A pochi passi dal rinomato mercatino, il Parkhotel Laurin diventa un rifugio urbano di eleganza, ideale per scoprire la città nel suo momento più affascinante, tra appuntamenti culturali e nuove esperienze gastronomiche.

Nel centro cittadino vestito a festa, il Parkhotel Laurin invita a scoprire le due proposte complementari a cura dello chef Dario Tornatore. Nel suggestivo scenario della Glasshouse nel parco dell’hotel, il fine dining ConTanima presenta un menu che celebra i prodotti locali con interpretazioni eleganti e inattese, accompagnate da una curata selezione di vini e inedite proposte no-low. La scenografia della Glasshouse, ambiente riservato ed elegante, la rende una tappa imperdibile per chi cerca un’esperienza gastronomica raffinata e al tempo stesso giocosa. Per un pranzo informale o una cena dal carattere più tradizionale, il Ristorante Laurin propone una cucina tipica ma dal tocco moderno, in un ambiente dal fascino Liberty che unisce eleganza e convivialità. I grandi classici della cucina locale si rinnovano con leggerezza, come il canederlo alle melanzane con babaganoush e olio alle erbe, esempio di una tradizione interpretata con estro e sensibilità moderna.

Ristorante Laurin

In occasione delle festività natalizie, inoltre, tornano i panettoni artigianali del Laurin. Dopo il successo del panettone al miso e cioccolato bianco dello scorso Natale, sfornato anche nei mesi successivi fino a Pasqua, chef Dario Tornatore replica l’iniziativa ampliando la proposta a 3 diversi gusti: classico con i canditi al limone, arancia e cedro, al cioccolato fondente e il ritorno del panettone al miso biologico e al cioccolato bianco. Materie prime locali e di qualità, nessun additivo e conservante, una produzione di 30 pezzi a settimana, da 500 grammi ciascuno, disponibili per l’acquisto al prezzo di 25 euro, in una semplice e raffinata confezione regalo.

Inaugurato nel 1910, il Parkhotel Laurin è da sempre un punto di riferimento per la vita culturale e sociale bolzanina: nei suoi saloni Liberty si tengono concerti, incontri letterari e vernissage che contribuiscono a definire l’identità cosmopolita della città. Le opere d’arte esposte nelle camere e negli ambienti comuni, che sono parte della collezione della famiglia Staffler, testimoniano questo legame profondo con il mondo artistico e dialogano con la sensibilità contemporanea dell’hotel. Il Parkhotel Laurin continua così a rappresentare un simbolo dell’ospitalità bolzanina: un luogo in cui stile, cultura e gastronomia si intrecciano con equilibrio e naturalezza.

Redazione Centrale TdG

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.