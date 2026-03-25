Vinolok® vince l’IF DESIGN AWARD 2026 con la Duet Collection, l’eleganza sostenibile di vetro e legno

L’azienda Vinolok, leader nel segmento delle chiusure in vetro per il packaging alimentare e delle bevande, è orgogliosa di annunciare che la sua Duet Collection ha ricevuto il prestigioso iF DESIGN AWARD 2026, uno dei riconoscimenti più autorevoli al mondo nel campo del design.

Organizzato dall’iF Design Foundation, ente indipendente con sede in Germania, il premio rappresenta da oltre 70 anni un punto di riferimento internazionale per l’eccellenza e l’innovazione nel design. Questo ambito riconoscimento è stato assegnato alla Duet Collection nella categoria Packaging Design, premiando un progetto che combina armoniosamente l’eleganza del vetro con il fascino naturale del legno.

“Siamo profondamente onorati,” commenta Aleš Urbanek, CEO di Vinolok, “di ricevere un riconoscimento internazionale così prestigioso. Questo premio conferma il valore del nostro lavoro e rafforza il ruolo di leadership della nostra azienda nel settore, posizionando la Duet Collection tra i progetti più rilevanti e innovativi nel suo ambito.”

Duet è una collezione esclusiva di chiusure per vini e distillati che preserva pienamente l’integrità e la qualità delle bevande. In questa speciale collezione, l’eleganza del vetro incontra il fascino rustico del legno di faggio: una simbiosi di materiali uniti in perfetta armonia e purezza, con l’obiettivo di creare una combinazione unica che esalta la bellezza del vetro, impreziosita da raffinati dettagli in legno.

Disponibile in due varianti cromatiche — legno chiaro e marrone scuro — la collezione offre inoltre un’ampia gamma di possibilità di personalizzazione per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli brand, garantendo un elevato livello di distintività. In uno scenario di mercato in continua evoluzione, Duet si inserisce perfettamente nelle attuali tendenze del packaging, che privilegiano l’uso di materiali naturali mantenendo al contempo elevati standard di eleganza, innovazione e forte appeal per il consumatore.

La collezione si è distinta tra oltre 10.000 candidature di alto livello provenienti da 68 paesi, conquistando la giuria internazionale composta da 129 esperti indipendenti di design.

iF DESIGN AWARD

Dal 1954, l’iF DESIGN AWARD rappresenta uno dei principali parametri di riferimento a livello mondiale per l’eccellenza nel design. Il marchio iF Design Foundation è riconosciuto a livello internazionale come simbolo di qualità e innovazione progettuale. Il premio valorizza i migliori risultati nel design in diverse discipline: product design, packaging, branding e comunicazione, service design, architettura e interior design, user experience (UX), user interface (UI) e concept. Tutti i progetti premiati sono pubblicati sul sito ifdesign.com.

Vinolok, azienda pionieristica nel settore delle chiusure in vetro con oltre 20 anni di esperienza, rappresenta oggi un’armoniosa combinazione di tradizione, innovazione e attenzione all’ambiente. Con radici nella Repubblica Ceca, dove ha sede il suo quartier generale, l’azienda è diventata un leader globale e un punto di riferimento per le chiusure in vetro destinate al packaging alimentare e delle bevande, ridefinendone sia l’estetica che la funzionalità. L’innovativo stabilimento produttivo si trova nello scenario incontaminato e suggestivo dei Monti Jizera, nella Repubblica Ceca. Qui, artigiani altamente qualificati lavorano in equilibrio tra la rinomata tradizione vetraria del Paese e le tecnologie più avanzate, garantendo che ogni chiusura Vinolok® sia un vero capolavoro. Il risultato sono chiusure in vetro che valorizzano l’estetica del packaging preservando al contempo l’integrità del prodotto. La missione di Vinolok è andare oltre la semplice funzionalità del packaging, rafforzando l’identità del marchio attraverso chiusure in vetro che non solo offrono elevate prestazioni, ma garantiscono anche un impatto iconico ed elegante, nel rispetto degli standard di sostenibilità. Rappresenta un nuovo concetto di chiusura che unisce le più esigenti esigenze enologiche a un design innovativo e contemporaneo.

Redazione Centrale TdG