Vinolok rafforza la propria presenza in Italia con l’apertura di Vinolok Italia S.r.l.

Vinolok, leader globale nella produzione di chiusure in vetro premium per il settore del vino e degli spirits, annuncia la costituzione di Vinolok Italia S.r.l., la prima filiale internazionale del gruppo, operativa a partire dal 1° aprile 2026.

La creazione di questa filiale rappresenta una tappa strategica nel percorso di crescita dell’azienda e sottolinea l’importanza del mercato italiano, punto di riferimento per innovazione e qualità nel settore wine & spirits. L’obiettivo è rafforzare la presenza diretta sul territorio e consolidare il dialogo con cantine, distillerie e operatori del settore. La nuova filiale sarà guidata da Filippo Peroni in qualità di General Manager, con la responsabilità di coordinare e sviluppare tutte le attività sul territorio italiano.

Vinolok Italia si fonda su una storia di successo costruita nel tempo, ulteriormente consolidata grazie alla partnership con Amorim Cork Italia. Gli sforzi congiunti dei due team, sotto la guida di Carlos Veloso dos Santos, hanno svolto un ruolo fondamentale nell’aumentare la notorietà del marchio e nel rafforzare progressivamente la fiducia degli operatori del settore.

Carlos Veloso dos Santos ha commentato: “La nostra collaborazione prosegue e la creazione di Vinolok Italia rappresenta un naturale passo successivo. La nuova filiale permetterà a un team dedicato di concentrarsi sullo sviluppo del mercato italiano, rafforzando ulteriormente le solide basi che abbiamo costruito insieme.”

Filippo Peroni aggiunge:“Siamo fiduciosi che questa nuova fase rafforzerà ulteriormente la collaborazione con i nostri partner italiani e sosterrà la crescita continua del mercato delle chiusure in vetro premium in Italia.”

La creazione di Vinolok Italia garantirà la piena continuità delle partnership esistenti e delle attuali condizioni commerciali, assicurando stabilità ai clienti e ai partner attuali. Allo stesso tempo, la presenza di una struttura locale dedicata consentirà un approccio ancora più mirato, reattivo e specializzato, supportato da un team interamente focalizzato sul mercato italiano.

Con Vinolok Italia, il gruppo compie un passo significativo nella propria strategia di internazionalizzazione, rafforzando il presidio in uno dei mercati più strategici a livello globale per il settore wine & spirits.

Vinolok

Vinolok, azienda pioniera nel settore delle chiusure in vetro con oltre 20 anni di esperienza, rappresenta un connubio armonioso tra tradizione, innovazione e responsabilità ambientale. Con radici nella Repubblica Ceca, dove si trova la sede centrale, l’azienda è diventata un leader globale e un punto di riferimento per le chiusure in vetro nel packaging alimentare e delle bevande, ridefinendo estetica e funzionalità. Il suo stabilimento produttivo all’avanguardia si trova nello scenario incontaminato e suggestivo dei Monti Jizera, nella Repubblica Ceca. Qui, artigiani altamente qualificati operano all’incrocio tra la rinomata tradizione vetraria del Paese e le tecnologie più avanzate, garantendo che ogni chiusura Vinolok® sia un vero capolavoro. Il risultato sono chiusure in vetro che valorizzano l’estetica del packaging preservando al contempo l’integrità del prodotto. La missione di Vinolok va oltre la semplice funzionalità del packaging, rafforzando l’identità del marchio attraverso chiusure in vetro che non solo offrono elevate prestazioni, ma assicurano anche un impatto iconico ed elegante, nel pieno rispetto degli standard di sostenibilità. Rappresenta un nuovo concetto di chiusura che combina le più esigenti necessità enologiche con un design innovativo e contemporaneo.

Redazione Centrale TdG