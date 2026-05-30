Vinolok presenta i risultati 2025

Redazione Centrale TdG –

Consolidamento produttivo e certificazione “Ready to Recycle” segnano un anno strategicoTreviso, 29 maggio 2026

Vinolok, azienda leader nella produzione di chiusure premium in vetro per il packaging alimentare e delle bevande, presenta i risultati del 2025, un anno caratterizzato da pressioni di mercato, consolidamento operativo e importanti traguardi nell’ambito della sostenibilità.

Nel 2025 l’azienda ha registrato un fatturato pari a 16,6 milioni di euro (410 milioni di corone ceche), con una flessione dell’11% rispetto all’anno precedente. Il risultato riflette le persistenti difficoltà nei mercati globali delle bevande e del packaging, oltre al processo di stabilizzazione della rete distributiva e del moidello operativo aziendale.

Nel corso dell’anno sono state lavorate complessivamente 1.370 tonnellate di vetro attraverso quattro forni e diverse linee di formatura. Questa capacità ha consentito la realizzazione di 25 differenti forme di chiusura e 14 opzioni decorative intercambiabili, confermando la capacità dell’azienda di coniugare flessibilità produttiva, personalizzazione e desgin premium.

Il 2025 ha inoltre segnato ulteriori progressi nel percorso di consolidamento produttivo, finalizzato a migliorare l’efficienza e rafforzare la competitività nel lungo periodo.

Sostenibilità ed economia circolare: un impegno certificato

La sostenibilità continua a rappresentare un pilastro fondamentale della filosofia di Vinolok. Il vetro utilizzato nasce da sabbia quarzifera di alta qualità proveniente da giacimenti situati a pochi chilometri dallo stabilimento nella Boemia settentrionale, garantendo una filiera corta e responsabile. L’azienda riutilizza il 99% degli scarti di vetro, riducendo in modo significativo i rifiuti e le emissioni di CO₂ e contribuendo attivamente all’economia circolare.

Nel 2025 Vinolok ha inoltre rafforzato la propria leadership ambientale ottenendo la certificazione “Ready to Recycle” di CIRCPACK by Verallia, che attesta ufficialmente la piena riciclabilità e la circolarità delle sue chiusure in vetro. La certificazione rappresenta un traguardo importante nel percorso di sostenibilità dell’azienda e conferma l’impegno verso soluzioni di packaging riciclabili e monomateriale. Vinolok continua a investire in ricerca e sviluppo per minimizzare l’impatto ambientale, ridurre gli sprechi di materiale e migliorare l’efficienza energetica delle proprie attività.

Situato nella Crystal Valley, nei Monti Jizera, il sito unisce la tradizione vetraria ceca alle più avanzate tecnologie industriali, dando vita a chiusure che valorizzano l’estetica del packaging preservando al contempo l’integrità del prodotto.

Vinolok prosegue il proprio percorso puntando su innovazione, efficienza produttiva e sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza nei mercati internazionali del packaging premium.