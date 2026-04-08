Vino no-low, svolta tecnologica: VasonGroup presenta il mini-dealcolatore per la sperimentazio

Il futuro del vino a bassa gradazione passa dalla tecnologia. In occasione di Vinitaly, VasonGroup lancia MasterMind® Remove Lab Unit, un mini-dealcolatore da laboratorio progettato per accompagnare le cantine nello sviluppo di vini no e low alcohol.

Compatto e scalabile, il dispositivo consente di replicare in piccolo il processo industriale di dealcolazione, mantenendo elevati standard qualitativi. Una soluzione pensata soprattutto per le aziende che si affacciano a un mercato in forte crescita ma ancora in fase esplorativa, offrendo la possibilità di testare prodotti e protocolli con investimenti contenuti.

Il tema della dealcolazione sarà al centro anche del workshop “Dealcolazione: tecnologia e approccio VasonGroup tra esperienze e applicazioni reali”, in programma il 14 aprile, dove case study italiani e internazionali racconteranno applicazioni concrete e nuovi modelli di business.

Dalla produzione conto terzi alle partnership con cantine e startup, il settore dei vini no-low si conferma uno dei fronti più dinamici dell’enologia contemporanea, segnando un cambio di paradigma che unisce innovazione, ricerca e nuove esigenze di consumo.

Redazione Centrale TdG