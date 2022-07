Vino e Turismo: quando il Brunello diventa benessere

Vini rigorosamente di territorio, eleganti e longevi, da degustare in un contesto unico. A Montalcino c’è una villa patrizia immersa nei vigneti di Brunello, al centro di un parco secolare e circondata da castagni, ciliegi e olivi. Un luogo dove ci si può immergere nella quiete della natura e nel fascino della storia in un lembo di terra speciale della Toscana: Montalcino.

È qui che Anna Vittoria e Bernardo Losappio, imprenditrice del vino lei ed avvocato lui, hanno deciso di trasformare il palazzo di famiglia in un resort di charme Villa Le Prata – Residenza del Vescovo è stata costruita nel 1862 – inizialmente residenza di caccia del Conte De Vecchi e successivamente villa di campagna dei Vescovi di Montalcino. Ma sono le esperienze che si possono fare nel parco, negli spazi privati ed in tutto il territorio di Montalcino che rendono la Villa un luogo pensato per chi ama il vino e le atmosfere giuste per apprezzarlo.

Tantissime le esperienze personalizzate (https://villaleprata.com/esperienze) che si possono fare nel parco, negli spazi privati ed in tutto il territorio di Montalcino. A partire da quelle enogastronomiche come Wine tasting e corso di degustazione, le cooking class ed il tour nelle Cantine. Ma non solo. Villa Le Prata offre momenti esclusivi -grazie al nuovo chef Simone con pranzo e cene in vigna, pic nic tra i filari, degustazioni al tramonto nel parco. Un’attenzione particolare è riservata al benessere e allo sport: si va dalle escursioni con guida in e-bike o quad, passeggiate a cavallo lungo i sentieri di Montalcino, e-bike tour al tramonto con cena nel parco o in villa Su richiesta personal trainer, insegnante di pilates e bodyflying, lezioni di Yoga, massaggi e servizio di NCC.

Villa le Prata è un’azienda a conduzione familiare che produce Brunello di Montalcino Docg, poche bottiglie ottenute unicamente da uve Sangiovese. Solo tre ettari di vigneto la cui produzione, a partire dalle scelte agronomiche ed enologiche, è volta ad ottenere un vino eccellente ed elegante. Produrre vino a Montalcino richiede infatti grande passione, impegno e creatività, come un’opera d’arte. Ma anche tutela, valorizzazione e rispetto del contesto in cui nasce, espressione del territorio che lo produce, con grande attenzione alla sostenibilità e seguendo costantemente la ricerca dell’eleganza.

Il Brunello, la Riserva Massimo, il Rosso di Montalcino di Le Prata sono infatti lo specchio dei suoli con i loro microclimi. Ne esaltano le loro caratteristiche perché ogni annata riproduca e unisca il meglio delle particolarità che esprimono, puntando sull’eleganza, il profumo e la complessità che nascono da Vigna del Vescovo e Vigna Le Prata o valorizzando la potenza, longevità e struttura espressi da Vigna Massimo e Vigna San Prospero.

Qualche info utile:

Pranzo o cena tra i filari del Brunello

Una tavola imbandita tra i filari delle vigne del Brunello di Montalcino, 5 portate tipiche toscane a base di prodotti artigianali e km 0, accompagnati da una degustazione dei prodotti vinicoli dell’azienda.

Pic-Nic in vigna

prodotti locali artigianali, km 0 e prevalentemente di origine biologica. Orario da concordare.

Nella tariffa è inclusa una bottiglia di Rosso di Montalcino

Cooking Class

Una full immersion nella classicità della cucina toscana guidati dal nostro chef. Tradizioni e segreti delle nostre ricette ti saranno svelati in questa esperienza indimenticabile. Finito il corso… tutti a tavola!

Wine Tasting: Sua Maestà il Brunello, anche al tramonto

Una verticale di Brunello nel parco dei castagni, al tramonto, un modo unico per scoprire il grande rosso nella terra dove è prodotto.

La val d’Orcia i Vespa

Il fascino della Val D’Orcia vista dalla sella di una Vespa d’epoca.

E-bike tour ed escursione a cavallo

La forza e il piacere: la libertà delle due ruote senza la fatica delle due ruote, la bellezza delle passeggiate a cavallo per esplorare le nostre colline montalcinese.

Yoga: Nel silenzio del giardino, sul prato che si apre sulle vigne, un momento esclusivo per te. La ricerca del pieno equilibrio a contatto con la terra degli equilibri perfetti.

