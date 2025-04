Villa Cordevigo: dove il lusso incontra la sostenibilità, tra vigneti biologici e charme senza tempo

Nel cuore della zona del Bardolino, a pochi chilometri dal Lago di Garda, Villa Cordevigo rappresenta un perfetto equilibrio tra natura, eleganza e ospitalità d’eccellenza. Immersa nella quiete di Cavaion Veronese, in un antico insediamento romano, questa dimora storica affascina per la sua atmosfera senza tempo e per l’impegno concreto verso un’ospitalità sempre più sostenibile.

Accanto al corpo centrale della villa si trova la raffinata cappella rinascimentale dedicata a San Martino, che si affaccia su un parco secolare punteggiato da giochi d’acqua, alberi monumentali e una splendida piscina. Un contesto incantevole, dove il passato si intreccia armoniosamente con il presente. La tenuta, per secoli fulcro della storia locale, è oggi un hotel cinque stelle lusso affiliato Relais & Châteaux, frutto della visione delle famiglie Cristoforetti e Delibori. Cuore pulsante dell’intera proprietà è il vigneto biologico di 23 ettari, da cui nascono i vini firmati Villabella, tra cui spiccano tre etichette certificate bio.

Un viaggio gourmet tra stelle Michelin e terrazze con vista

Villa Cordevigo è anche una destinazione d’eccellenza per il palato. Il ristorante Oseleta, una stella Michelin Italia 2025, guidato dallo chef Marco Marras, propone una cucina raffinata e creativa, espressione autentica del territorio. Per chi cerca una vista mozzafiato, il Ristorante Cordevigo accoglie gli ospiti nella terrazza panoramica con affaccio sui vigneti coltivati secondo i principi dell’agricoltura biologica. Entrambi i ristoranti sono aperti anche agli ospiti esterni, così come il Bar Fiordilej, lounge dallo stile country-chic con terrazza sul parco, dove si possono degustare cocktail, vini e l’esclusivo Gin Cordevigo, prodotto con bacche di ginepro e galbura di cipresso raccolte direttamente nella tenuta.

Le 40 camere e suite, dislocate tra la Villa e le due barchesse laterali, riflettono il gusto per l’artigianalità e il design classico, grazie al lavoro di intagliatori, decoratori e tappezzieri locali. Aperta da marzo a gennaio, la struttura è anche ideale per eventi aziendali e meeting, grazie a spazi attrezzati e ad attività outdoor come il team building.

Il percorso vita di 2 km conduce gli ospiti tra uliveti e vigneti fino alla cima della collina, da cui si gode una vista impareggiabile sul Lago di Garda. Per un’esperienza più dinamica, è possibile esplorare i dintorni in bicicletta, grazie al servizio di noleggio di bike ed e-bike.

Tante sono le azioni che Villa Cordevigo si impegna quotidianamente a mettere in atto con lo scopo di sensibilizzare gli ospiti al rispetto della natura, attraverso la promozione di atteggiamenti più sostenibili, come racconta Lorenza Delibori, Maître de Maison di Villa Cordevigo: «Il dialogo continuo con la natura rappresenta per l’ospite un’occasione unica per scoprire appieno il territorio e, per la proprietà, un impegno reale e continuo al fine di dare voce e incentivare nuove azioni virtuose sempre più etiche e sostenibili».

Benessere sostenibile nella natura

Il centro benessere Essentia Spa è il luogo perfetto per ritrovare l’armonia tra corpo e mente: vasche idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, tisaneria e trattamenti viso e corpo pensati per il massimo del relax, in un ambiente curato nei minimi dettagli.

Un modello di ospitalità green

«L’attenzione alla sostenibilità è parte integrante della filosofia di Villa Cordevigo – spiega lo chef Marras – Oltre il 50% degli ingredienti utilizzati nei due ristoranti proviene da fornitori locali, agricoltori, allevatori, casari e produttori del territorio, a garanzia di freschezza e tracciabilità». A supporto di questa filiera corta, la tenuta ha creato un orto biologico di 1800 mq e ospita sei arnie, fondamentali per la tutela delle api e per la produzione di miele utilizzato in cucina e nelle colazioni.

Nel 2022, inoltre, sono stati installati 216 moduli fotovoltaici sul tetto del parcheggio, coprendo una superficie di oltre 400 mq, per ridurre l’impatto ambientale e promuovere un uso consapevole dell’energia.

Villa Cordevigo è un’oasi dove il gusto incontra la bellezza, e dove la sostenibilità diventa parte integrante dell’esperienza.

Info e prenotazioni



Località Cordevigo, 1 – Cavaion Veronese (Verona)

Phone +39 045 7235287

e-mail info@villacordevigo.comù

web: www.villacordevigo.com

PH. Villa Cordevigo _ Ufficio stampa Micaela Scapin Communication

Redazione Centrale TdG