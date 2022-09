Vignoli Food – nuovo progetto dedicato al mondo HORECA

Guarda al canale HORECA il nuovo brand gourmet “Vignoli Food”

Obiettivo? Trasformare la ristorazione in un prezioso strumento di promozione dell’EVO e dei condimenti di qualità

Dedicato agli amanti dell’Olio EVO e dell’Aceto Balsamico, il marchio nato a Jesi (AN) nel 2020 racchiude un’attenta selezione di referenze disponibili attraverso la propria boutique online. A un anno dal lancio dei prodotti sul mercato Nordamericano e in virtù del successo ottenuto, l’azienda ora guarda anche all’Italia e in particolare al mondo della ristorazione con la sua “Chef Selection”, la linea di condimenti aromatizzati e gli espositori dedicati alla promozione e alla vendita dei prodotti direttamente nel ristorante

Dopo aver conquistato i consumatori Nordamericani con la sua pregiata selezione di Oli Extravergini di Oliva e di Aceti Balsamici di Modena IGP, Vignoli Food– azienda di Jesi (Ancona) fondata nel 2020 dal sommelier e Mastro Oleario Claudio Vignoli – ora guarda anche al mercato nazionale e in particolare al canale Horeca.

«Lo scorso maggio – afferma con orgoglio Claudio Vignoli, da oltre vent’anni consulente internazionale nel settore oleario – il nostro EVO Sicilia IGP è stato inserito dal New York Magazine nella top 12dei migliori EVO nel mondo*. Una bella soddisfazione che premia un percorso di lavoro lungo e faticoso, che ha coinvolto una squadra fatta di persone talentuose, di chef, di assaggiatori professionisti e di tecnologi alimentari».

Ed è proprio il successo Oltreoceano che ha spinto l’imprenditore marchigiano ad aprire una sezione dedicata all’Italia all’interno della propria boutique online (ww.vignolifood.com/Italia) con referenze e formati pensati sia per il consumatore finale sia per gli operatori della ristorazione.

L’azienda ha come core business la produzione di olio extravergine di oliva da uliveti di provenienza esclusivamente italiana e propone una selezione top di gamma di 4 extravergini IGP (Toscana, Puglia, Sicilia e Marche), a cui si aggiungono le due referenze “Everyday Kitchen”, un EVO base per tutti i giorni, e “Chef Selection”, un EVO studiato per l’utilizzo nel mondo della ristorazione. Entrambi, Everyday kitchen e Chef Selection sono disponibili nel pratico formato “bag in box” da 5 litri, pensato proprio per gli operatori.

Per la nuova campagna olearia, inoltre, sono attesi anche 2 EVO biologici e 4 EVO monovarietali.

«Proporre un numero limitato di EVO, ognuno con caratteristiche diverse, ma capaci di abbracciare tutti i possibili abbinamenti in cucina – spiega Claudio Vignoli – è a parer mio il modo più onesto di guidare sia consumatore sia l’operatore della ristorazione in un percorso consapevole».

Ai 4 EVO in gamma si affiancano due aceti balsamici di Modena IGP e una linea esclusiva di condimenti aromatizzati (9 oli extravergine e 6 balsamici) disponibili in pratici kit di degustazione, dal packaging elegante e pratico. «Una tipologia di prodotto quest’ultima molto apprezzata in USA e che credo dischiuda crescenti prospettive anche nel nostro Paese, dove già sta suscitando l’interesse dei consumatori più attenti alle novità».

Con le selezioni Vignoli Food, l’azienda non si limita a vendere un prodotto, ma guida il ristoratore in un vero e proprio percorso finalizzato a trasformare l’olio evo e i condimenti in un efficace strumento di marketing e fidelizzazione dei clienti finali. «Ad oggi la nostra ristorazione è ancora abituata a vedere l’olio come un costo – a differenza di quanto accade per il vino – per questo spesso nella scelta di acquisto prevale la logica del prezzo – spiega Claudio Vignoli. – Quello che noi di Vignoli Food vogliamo trasmettere ai ristoratori è l’importanza di mettere a disposizione del cliente un olio di pregio e di qualità. L’olio, infatti, se correttamente spiegato e abbinato, offrirà un’esperienza di gusto unica che sarà uno dei motivi per i quali il cliente sceglierà di tornare in quel locale».

Per questo è prevista per chi sceglie le referenze Vignoli Food la possibilità di rivenderle ai propri clienti. A tale scopo viene fornita una serie di strumenti di vendita pensati proprio per i locali: una serie di espositori studiati per mettere in bella mostra i prodotti, le schede organolettiche con relativi abbinamenti ai cibi, un bollino da apporre alle bottiglie con indicato “In vendita in questo esercizio”, un pratico cestino da degustazione (in tre formati compatibili con gli spazi delle dispense domestiche) che può essere messo in centro tavola e poi portato a casa dal cliente.

Uno studio attento che non ha trascurato anche il packaging design e i materiali: bottiglie e materiali sono stati scelti per garantire la massima praticità d’uso e per trasformare i prodotti in oggetti non solo buoni, ma anche belli da regalare. Di qui la cura minuziosa per i dettagli, a partire dalle etichette, tutte realizzate rigorosamente in carta “grease proof”, impermeabile al grasso e all’olio in modo da evitare le antiestetiche macchie di unto e preservare a lungo i colori e le scritte.

«Il nostro obiettivo è trasformare il canale Horeca in un prezioso veicolo per raggiungere anche il consumatore finale. Vogliamo che l’Horeca diventi – al pari dei frantoi e delle boutique gourmet – un veicolo per promuovere il consumo di olio EVO e prodotti di qualità.

Se vogliamo dare valore al nostro Olio è indispensabile che il consumatore finale sia messo in condizione di comprenderlo: e in questo senso chi meglio di un ristoratore può raccontare e spiegare un alimento così prezioso e complesso?» Conclude Claudio Vignoli.

Referenze e Formati disponibili

EVO “Chef Selection”: disponibile nel pratico formato bag in box da 5 litri .

. EVO IGP Toscano, Puglia, Sicilia e Marche: disponibili in bottiglie da 500 ml.

EVO “Everyday Kitchen”: disponibile in bottiglie da 250 ml, 500 ml e bag in box da 5 litri

Aceti Balsamici di Modena IGP: disponibili in bottiglie da 250 ml.

Condimenti aromatizzati a base di aceto balsamico: disponibili in bottiglie da 100 e 250 ml (aroma: Cioccolato, Mela, Pera, Melograno, Fico e Pesca) e in pratici kit di degustazione.

Condimenti aromatizzati a base di olio EVO: disponibili in bottiglie da 100 e 250 ml (aroma: Basilico, Aglio nero, Peperoncino, Limone, Mandarino, Limone Meyer, Arancia rossa, Tartufo bianco, Legno affumicato) e in pratici kit di degustazione.

