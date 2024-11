Sotto la Mole le differenti forme espressive della creatività umana vengono raccontate attraverso l’arte culinaria

Nuove vibrazioni per Vibes, il locale dalle mille anime sito proprio sotto la Mole.

Il progetto ristorativo, nato dalla mente vulcanica dell’imprenditore Fabrizio Rolando e dalla moglie Victoria, cresce e evolve dando vita a un ciclo di appuntamenti in cui il buon cibo incontra le diverse forme d’arte.

“Quando abbiamo acquisito Vibes – racconta Fabrizio Rolando – avevamo l’obiettivo di creare un luogo dove poter gustare, rilassarsi e vibrare. Insomma un locale dove potersi prendere cura di sé in qualunque momento della giornata sorseggiando un caffè con tutta calma, gustare un buon piatto di tradizione dal tocco insolito, bere un buon bicchiere di vino o un cocktail in compagnia, ma anche in cui fare cultura. Un luogo in sostanza dove incontrarsi e raccontare/divulgare le differenti forme espressive della creatività e del pensiero umano.”



Nasce proprio da questo desiderio Vibes incontra l’Arte, un ciclo di appuntamenti pensati da Fabrizio Rolando per creare una piacevole commistione tra cibo e arte, un goloso incontro tra differenti forme espressive frutto della creatività dell’uomo. “E vista la notevole vicinanza con il Museo Nazionale del Cinema – continua Fabrizio Rolando – non potevamo che iniziare con 4 appuntamenti dedicati all’arte cinematografica.”

In collaborazione con il giornalista e critico cinematografico ed enogastronomico Marco Lombardi, sono state create 4 serate che vogliono rendere omaggio alla programmazione presente e passata del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Si parte il 26 novembre 2024 ore 20.30 con A cena con Marlon Brando, protagonista della 42esima edizione del Torino Film Festival in programma al Museo Nazionale del Cinema di Torino dal 22 al 30 novembre 2024.

Si prosegue con due appuntamenti dedicati alle mostre in corso al Museo Nazionale del Cinema di Torino. 18 dicembre 2024 ore 20.30 Movie Icons, serata dedicata agli oggetti iconici dei più celebri film della storia del cinema. 15 gennaio 2025 ore 20.30 Serialmania, dove le protagoniste saranno note serie televisive.



Si chiude il 12 febbraio 2025 ore 20.30 con A cena con Tim Burton, maestro dell’arte cinematografica nonchè protagonista della scorsa edizione del Torino Film Festival.

Durante le cene saranno presentati 4 piatti preparati in esclusiva per la serata che Marco Lombardi assocerà attraverso i criteri della Cinegustologia ai film/serie raccontati attraverso la proiezione di alcune clip. Tra una portata e l’altra ci sarà modo di dialogare e confrontarsi sull’attinenza delle caratteristiche dei film/serie con i piatti assaggiati.

Marco Lombardi

Giornalista e critico cinematografico ed enogastronomico. Scrive su Messaggero, Cinecritica e Gambero Rosso. Collabora con Radio Roma Capitale. Insegna all’Università La Sapienza di Roma Giornalismo culturale e Storia dell’alimentazione. Ha scritto e condotto inoltre due stagioni del programma Come ti cucino un film in onda su Gambero Rosso Channel.

Cos’è la Cinegustologia

Un prodotto o un protagonista cinematografico possono essere dolce, crudo, tenero, amaro, duro, piccante, caldo, freddo, ruvido… proprio come qualcosa da mangiare. Una commedia romantica dunque – nell’immaginario dolce, tenera, piccante – può essere raccontata attraverso l’assaggio di una torta alla cannella, così come un film drammatico – nel suo essere crudo, duro e amaro – può essere ben rappresentata da un’albese con crostini e olio extravergine d’oliva dalle note amare. La Cinegustologia è dunque un modo per esprimere le sensazioni comunicate da un film non attraverso i canonici sensi del cinema – vista e udito – bensì attraverso giusto, olfatto e tatto.

Redazione Centrale TdG