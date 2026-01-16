Verso Grandi Langhe e il Piemonte del Vino 2026

Già oltre duemila (in crescita) gli accrediti di giornalisti, comunicatori e operatori a Grandi Langhe e il Piemonte del Vino 2026 che si terrà alle OGR di Torino il 26 e 27 gennaio (con anteprima aperta al pubblico il 25). Più di 500 Cantine partecipanti, 700 etichette in degustazione in sala stampa. La novità delle MGA del Barbaresco in 3D e dell’indicazione geografica “Piemonte” perché il vino piemontese faccia squadra concretamente ,



L’edizione 2026 di “Grandi Langhe il Piemonte del Vino”, la kermesse vinicola in programma alle OGR di Torino dal 26 al 27 gennaio, si annuncia già come un grande successo.

A confermarlo sono i numeri degli accrediti di operatori, comunicatori e giornalisti da Italia e dal mondo, che hanno raggiunto quota duemila, e continuano a crescere giorno dopo giorno, a dimostrazione, nonostante l’evento sia riservato, dell’interesse sempre più forte che la manifestazione suscita a livello nazionale e internazionale.

Un risultato che premia il lavoro dell’organizzazione (i due Consorzi, quello del Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, presidente Sergio Germano, insieme a quello del Roero presieduto da Massimo Damonte con il Consorzio Piemonte Land of Wine che ha alla presidenza Francesco Monchiero) e anche la qualità di un appuntamento ormai diventato un punto di riferimento per il mondo del vino piemontese.

Gli accrediti sono aperti e possono essere richiesti attraverso l’apposito form disponibile sul sito ufficiale www.grandilanghe.com, uno strumento semplice e diretto che consente a professionisti e media di programmare per tempo la propria partecipazione.

Anche i numeri delle cantine confermano la portata dell’edizione 2026. Sono 515 le aziende vitivinicole che hanno aderito alla manifestazione, offrendo una fotografia ampia e rappresentativa della produzione regionale. Di queste, 380 provengono dalle Langhe e dal Roero, territori simbolo del vino piemontese, mentre 135 cantine rappresentano gli altri areali vitivinicoli della regione, dal Monferrato, all’Astigiano, all’Alto Piemonte, contribuendo a una narrazione corale e inclusiva.

Grande attenzione è riservata anche al mondo dell’informazione. Per l’edizione 2026 sono previste 700 etichette dedicate alla sala stampa, uno spazio riservato esclusivamente agli ospiti “media”. Qui giornalisti e comunicatori potranno degustare i vini in un contesto professionale e tranquillo, con l’assistenza e la guida di esperti sommelier, pronti ad accompagnare gli assaggi e a fornire approfondimenti tecnici e territoriali.

Inoltre, tra gli eventi all’interno di Grandi Langhe, da segnalare la conferenza di martedì 27 gennaio, dalle 14. “Oltre il Barbaresco, MGA a 360°” il titolo con Alessandro Masnaghetti, cartografo dei migliori vigneti del mondo e profondo conoscitore dei vini delle Langhe che presenterà il nuovo strumento multimediale Barbaresco MGA a 360° (Le MGA sono le Menzioni Geografiche Aggiuntive, aree vitivinicole più piccole all’interno di una DOC/DOCG che identificano zone specifiche con caratteristiche uniche) disponibile sul sito Enogea360, che offre una visione in 3D delle menzioni geografiche del Barbaresco DOCG e del paesaggio circostante. La conferenza mira a mostrare il potenziale di questo strumento per i produttori che, ovunque siano nel mondo, potranno illustrare le MGA come se fossero in cantina e per gli appassionati che potranno indagare la DOCG del Barbaresco da una prospettiva privilegiata. L’incontro è gratuito e aperto al pubblico fino ad esaurimento posti. Info: enoteca@enotecadelbarbaresco.it.

Aperto al pubblico anche Il walk around tasting “Anteprima Grandi Langhe”, organizzato il 25 gennaio, al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano (ingressi in piazza Carlo Alberto, 8 e via Accademia delle Scienze, 5) a Torino, da Gambero Rosso in collaborazione con il Consorzio del Barolo e Barbaresco, del Consorzio Roero e Piemonte Land of Wine. L’evento è pensato per tutti i wine lovers e gli appassionati che vogliono scoprire in anteprima le nuove annate dei vini DOCG e DOC di Langhe, Roero e di tutto il Piemonte. Infatti ogni azienda che sarà presente a Grandi Langhe presenterà all’Anteprima una sua etichetta in degustazione. Un’occasione imperdibile per vivere il Piemonte del vino incontrando i grandi protagonisti del territorio e degustando liberamente centinaia di etichette in un contesto d’eccezione: lo splendido Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino. Per maggiori info e prenotazioni scrivere a bisgrove@gamberorosso.it o cliccare questo link: https://store.gamberorosso.it/13-eventi

Infine tra le novità di cui si parlerà a Grandi Langhe alle OGR anche il progetto di Piemonte Land per un’indicazione geografica “Piemonte”, da poter inserire in etichetta nelle varie denominazioni. L’iniziativa, la prima del genere nella regione più vinicola d’Italia, è partita da Piemonte Land ed è stata adottata da quasi tutti i Consorzi vitivinicoli piemontesi e mira a dare un’unica voce al vino del Piemonte in un’ottica di promozione e comunicazione corale sulla scorta anche di esempi virtuosi già testati positivamente all’estero.

“Grandi Langhe il Piemonte del Vino”, dunque, si conferma così non solo come una vetrina per produttori e buyer, ma anche come un luogo privilegiato di incontro, racconto e approfondimento per chi comunica il vino. L’alto numero di accrediti già registrati e la qualità dell’offerta in degustazione fanno presagire due giornate intense, capaci di valorizzare l’identità e la ricchezza del vigneto piemontese davanti a un pubblico sempre più qualificato e internazionale.

Filippo Larganà