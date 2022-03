Uova solidali da Ziccat

Che abbia il gusto deciso del fondente o quello più dolce del latte, che sia interpretata in maniera classica o creativa e colorata, quello che è certo è che non è Pasqua senza cioccolato.

Da Ziccat, storico marchio torinese, la Pasqua 2022 è all’insegna del gusto, della dolcezza e dell’artigianalità; ma quest’anno la Pasqua sarà specialmente all’insegna della solidarietà.

Infatti Ziccat propone, a partire da questi giorni, in tutti i suoi negozi di Torino e online, un uovo in cioccolato di cui il 50% dei ricavi della vendita sarà devoluto al Sermig e a NutriAid onlus per aiutare l’emergenza Ucraina. L’uovo (250 g) è disponibile sia in cioccolato fondente 60%, sia nella versione al latte.

Le Uova Solidali* saranno in vendita presso i 4 punti vendita Ziccat (Via Bardonecchia 185, Piazza Borromini 78, Corso Svizzera 49 e Corso Brunelleschi 69) e online sul sito www.ziccat.it. Le Uova Solidali si potranno acquistare anche:

presso il Sermig in Piazza Borgo Dora 61

in Piazza Borgo Dora 61 presso la sede NutriAid in via delle Orfane 2

in via delle Orfane 2 presso la palestra Next Club in Corso Susa 22 a Rivoli.

Inoltre sabato 2 e domenica 3 aprile presso l’Hotel Principi di Piemonte in occasione della manifestazione Una Mole di Colombe.

Naturalmente è sempre disponibile, sia nei punti vendita sia sullo shop on line Ziccat un vasto assortimento di uova: in cioccolato fondente e al latte incartate a mano, bigusto e effetto marmorizzato con nocciole intere, o ancora gli ovetti multigusto e i colorati e simpatici personaggi di cioccolato pensati per i più piccoli, come il pulcino, la rana e il funghetto, nati dall’estro creativo dei cioccolatieri Ziccat, Alexis Rosso e Lorenzo Melchiorre. Infine, ricordiamo le prelibatezze proposte da Ziccat tutto l’anno: dai classici gianduiotti ai preferiti, dalle tavolette ai cremini, dalle creme spalmabili ai dragées e alle scorzette d’arancia, oltre al gelato con il Maestro Riccardo Serra: tra i gusti delle creme, gli inconfondibili Gianduiotto, Cremino Ziccat e Biscotto al Cioccolato.

*Si ringrazia la tipografia Moglia per la stampa del collarino e la Effeci per la fornitura della carta dell’Uovo Solidale.

Ziccat punti vendita in Torino:

Via Bardonecchia, 185

Piazza Francesco Borromini, 78

Corso Svizzera, 49

Corso Brunelleschi, 69

Sito web/ shop on line: www.ziccat.it

Facebook/Instagram/Twitter: @Ziccat

