Un’estate italiana. Quattro paesaggi, venti bottiglie

– Redazione Centrale TdG –

In montagna il piacere è guadagnato. Si mangia con fame vera, quella che viene dopo ore all’aperto, e la tavola ha un senso diverso: non è il centro della giornata ma il suo compimento.

Si siede, si ordina, si beve — senza il peso delle aspettative che a volte accompagna una cena importante.

I vini di questa sezione funzionano in quel contesto: bollicine di collina da aprire in compagnia, un rosato leggero per l’aperitivo quando fa già fresco, un rosso che a quelle temperature e con quella fame dà il meglio.

Luoghi e percorsi delle bellezza e del gusto: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/Percorsi-del-Gusto.pdf