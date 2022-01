Memorie di vendemmie e grandi vini in una video raccolta a 34 Voci. Sono i racconti e le testimonianze sulla “migliore” vendemmia dei produttori del piccolo Comune delle Langhe, in provincia di Cuneo. I ricordi dei giovani e degli anziani vignaioli, dalle ultime esperienze fino al raccolto del 1970. Pubblicata online su un canale dedicato, la collezione di 34 video-testimonianze è collegata alla mostra fotografica permanente “Volti di Barbaresco”, allestita intorno alla Torre medievale, a giugno

Sono leVoci di Barbaresco. Le voci di chi, come Federico Ceretto, amministratore delegato di Ceretto Aziende Vitivinicole, “tifa” per il 1996, una “grandissima vendemmia, una delle annate di una volta … ”, e di chi come Alberto di Grésy, proprietario di Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy, ricorda il 1978 e l’aiuto ricevuto allora da Gino Veronelli, noto giornalista enogastronomico, per individuare un cru di particolare qualità.

Oppure le voci di Sergio Minuto di cantina Moccagatta e dell’anziano Pino Taliano, proprietario di Montaribaldi, che si spingono al lontano 1971, quando – in un’epoca di grandi quantità – si produsse poco, ma molto bene.

O di un altro veterano del Barbaresco Docg, Carlo Giacosa, titolare dell’omonima cantina, che torna con i suoi ricordi al 1970 quando con un tempestivo trattamento in vigna riuscì a prevenire la peronospora, una delle peggiori malattie della vite, e a salvare per tempo la vendemmia.

E ancora chi, come Franco Bianco del Castello di Verduno ricorda il 1982, anno della sua prima produzione di Barbaresco, del matrimonio con una “concorrente” di Barolo, ma anche della gloriosa vittoria dell’Italia ai mondiali di calcio, in Spagna.

Sono in tutto 34 Voci in bianco e nero, racconti di anziani e di più giovani produttori, anche giovanissimi, in una raccolta di video pillole (da 1 a 3-4 minuti) in cui ognuno ricorda liberamente “Un’Annata a Barbaresco”: la sua annata memorabile, dalla più lontana alla più recente, dalla più fortunata alla più difficile, oppure l’annata dei ricordi affettivi e degli avvenimenti personali, professionali e familiari.

La raccolta video Un’Annata a Barbaresco è collegata al progetto Volti di Barbaresco, la mostra fotografica in bianco e nero, permanente, en plein air, in grande formato, allestita intorno alla Torre medievale del piccolo Comune in provincia di Cuneo.

Sono, questi, i Volti dei produttori che hanno reso grande e famoso il Barbaresco Docg nel mondo, una collezione di immagini che sfida il tempo, come i grandi vini: stampate su pvc adesivo polimerico plastificato per resistere anni alle intemperie (forte insolazione, pioggia, umidità).

Il progetto video e fotografico è stato realizzato da Max Rella, fotoreporter, giornalista di viaggi e turismo enogastronomico.

Questo l’elenco dei produttori della raccolta video: Alberto di Grésy (Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy); Bruno Rocca (az. agricola Rabajà); Carlo Boffa (Boffa); Carlo Giacosa (Carlo Giacosa); Daniela Rigo (Cascina Rabaglio); Daniela Rocca (Albino Rocca); Danilo Quazzolo (Quazzolo Vini); Dave Fletcher (Fletcher Wines); Emanuele Musso (Musso); Federico Ceretto (Ceretto Aziende Vitivinicole); Franco Bianco (Castello di Verduno); Giancarlo Rocca (Ronchi); Giovanna Rizzolio (Cascina delle Rose); Giuseppe Marengo (Ca’ Rome’); Guido Rivella (Silvia Rivella); Luca Roagna (Roagna); Marco Viglino (La Vedetta); Marziano Abbona (Abbona); Massimo Rattalino (Rattalino); Marco Piacentino (Socré); Matteo Rocca (Luigi Giordano); Natale Vacca (Produttori del Barbaresco); Olek Bondonio (La Berchialla); Paolo Veglio (Cascina Roccalini); Pier Carlo Cortese (Cortese Giuseppe); Piercarlo Culasso (Culasso Piercarlo); Pietro Paolo Berutti (La Spinona); Pino Taliano (Montaribaldi); Rino Varaldo (Varaldo Rino); Roberto Minuto (Cascina Luisin); Sergio Minuto (Moccagatta); Teobaldo Rivella (Serafino Rivella); Valentina e Davide Abbona (Cascina Bruciata); Valter Anfosso (De Forville).

Video: www.youtube.com/channel/UCOh-Tz1pza7ZGAJsxeIDdnQ

Info www.torredibarbaresco.it

