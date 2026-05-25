UNA Hotels Capotaormina svela le sue nuove camere: design su misura e comfort contemporaneo affacciati sul mare

Redazione Centrale TdG –

UNA Italian Hospitality apre la stagione estiva con un’importante novità all’UNA Hotels Capotaormina, storico indirizzo dell’ospitalità siciliana, che si rinnova grazie a un progetto di restyling delle camere, pensato per valorizzare ulteriormente il fascino unico della struttura e il suo straordinario contesto paesaggistico.

Nuove camere

Arroccato su un promontorio roccioso a picco sul mare, con accesso diretto a una baia privata e viste spettacolari sull’Etna e sulla costa, il resort rappresenta da sempre una delle destinazioni più iconiche della Sicilia e, probabilmente, d’Italia. Il nuovo intervento si inserisce in questo scenario con l’obiettivo di coniugare identità del territorio, comfort contemporaneo e qualità del design. Il progetto di ristrutturazione, iniziato nel 2024, ad oggi ha interessato complessivamente 73 delle 190 camere totali.

I lavori hanno previsto una riqualificazione integrale degli ambienti, comprendendo pavimentazioni, bagni e impianti, per garantire standard elevati in termini di comfort, efficienza e qualità dell’esperienza.

Elemento distintivo del progetto è il forte ricorso al design su misura: ogni dettaglio è stato concepito ad hoc, dalle sedute alle dormeuse, dai lavabi alle cabine armadio, per creare ambienti armonici, funzionali ed eleganti. Le scelte materiche richiamano il territorio e la sua luce, combinando legno e parquet, gres porcellanato e rame spazzolato, in un equilibrio elegante tra calore e contemporaneità.

L’ideazione del progetto architettonico e di interior design è stata affidata allo Studio Ceccaroli Architettura, mentre la realizzazione degli arredi custom e delle lavorazioni di falegnameria è stata seguita da Concreta srl e per le superfici e le finiture in gres porcellanato il progetto si è avvalso della collaborazione con Marazzi e Porcelanosa, quest’ultima anche per sanitari e rubinetteria.

Una struttura mozzafiato e unica

UNA Hotels Capotaormina presenta un’offerta esclusiva pensata per garantire agli ospiti un soggiorno all’insegna del comfort, del relax e dell’eccellenza, immersi in uno dei panorami più suggestivi della Sicilia. Tra i servizi distintivi della struttura spicca la spiaggia privata, completamente attrezzata e accessibile solo dall’hotel attraverso una scenografica galleria scavata nella roccia, che conduce anche a una spettacolare piscina a sfioro d’acqua salata affacciata sul mare.

L’esperienza di benessere prosegue nel solarium panoramico, con una vista impareggiabile che abbraccia l’Isola Bella, l’Etna e il Mediterraneo, e nel Centro Benessere, un’oasi dedicata alla rigenerazione di corpo e mente grazie a trattamenti personalizzati e tecniche specialistiche.

L’offerta gastronomica rappresenta un ulteriore punto di forza: i tre ristoranti propongono un viaggio nei sapori autentici della tradizione siciliana, reinterpretati in chiave contemporanea. Il ristorante Le Grand Bleu, iconico e affacciato sul mare, propone una raffinata cucina di pesce; il ristorante Naxos combina specialità locali e piatti internazionali in una cornice panoramica sul Golfo; mentre il ristorante Alcantara accoglie gli ospiti con un ricco buffet per la colazione. A completare l’esperienza, tre bar esclusivi offrono momenti di relax in ambientazioni uniche: dal Bar Spiaggia, perfetto per una pausa informale in riva al mare, al Bar Svevo, ideale per aperitivi al tramonto con vista sull’Etna, fino al Bar L’Approdo, situato a bordo piscina, dove mare e cielo si fondono in un’atmosfera di assoluta serenità.

Il restyling delle camere rappresenta un tassello strategico nel percorso di evoluzione di UNA Hotels Capotaormina, che continua a investire in qualità e innovazione per offrire un’ospitalità sempre più in linea con le aspettative del viaggiatore contemporaneo, senza rinunciare alla propria identità storica e al legame con il territorio.

Per maggiori informazioni su UNA Hotels Capotaormina:

https://www.unaitalianhospitality.com/it/soggiorni/una-hotels-capotaormina