Un grande settembre piemontese per il Consorzio del Vermouth di Torino

Il Consorzio del Vermouth di Torino sarà protagonista dei più importanti eventi piemontesi del mese di settembre, con molti momenti di convivialità e imperdibili degustazioni.

Grande spicco avrà “La Douja del Vermouth” promossa dal Gruppo Vini dell’Unione Industriale della Provincia di Asti in collaborazione con il Consorzio del Vermouth di Torino nell’ambito della celebre manifestazione DOUJA D’OR che si svolgerà ad Asti dal 6 al 15 settembre e vedrà il centro storico della città animato da talk, degustazioni, masterclass, arte, musica e spettacoli. Tutti i Vermouth di Torino dei Soci del Consorzio saranno presenti per l’intera durata della manifestazione.

Saranno proposte in degustazione oltre 50 etichette di Vermouth di Torino che comprenderanno Vermouth di Torino Rosso, Ambrato, Bianco, Dry. Il bartender Nicola Mancinone insieme allo staff de “Il Confessionale-Vermouth and Mix” le servirà in purezza o negli iconici cocktail che vedono il Vermouth di Torino protagonista in tutto il mondo.

Martedì 10 e mercoledì 11 settembre si rivivrà lo spirito caratterizzante l’Ora del Vermouth®, nata a Torino a fine Ottocento per siglare l’ora serale dell’aperitivo, quando i portici, le vie storiche, le più belle piazze torinesi si riempivano di persone che affollavano i bar per chiacchierare, scambiarsi idee, impressioni, informazioni, davanti a un bicchierino di Vermouth. Nella manifestazione astigiana, specifici eventi animeranno l’ora dell’aperitivo anche in sintonia con il luogo dove sarà ospitata la “Douja del Vermouth”, il suggestivo cortile del Palazzo del Collegio, sede della Biblioteca Astense “Giorgio Faletti”. L’Ora del Vermouth vedrà incontri dedicati all’approfondimento e al dibattito su temi di attualità tra economia e politica, oltre alla presentazione di libri che raccontano le vicende di persone e professioni del mondo enologico astigiano.

L’Ora del Vermouth®, dal 5 al 7 settembre, sarà anche protagonista di eventi che vedono la collaborazione del Consorzio del Vermouth di Torino con la Banca del Vino e l’Albergo dell’Agenzia, a Pollenzo (Bra-CN). Per tre giorni, all’ora dell’aperitivo, fra le 17 e le 19, chi si recherà presso le cantine storiche della Banca del Vino potrà degustare una selezione di etichette dei Soci che fanno parte del Consorzio.

Il 21 e il 22 settembre il Consorzio del Vermouth di Torino presenterà poi i prodotti dei suoi Soci a Canelli, nel corso della manifestazione “Canelli, Città del Vino”, rassegna dedicata alla cultura, al turismo, alla gastronomia e ai vini tipici di un territorio che quest’anno celebra i 10 anni di Patrimonio UNESCO.

Un altro grande appuntamento sarà quello con Terra Madre Salone del Gusto 2024, l’evento organizzato da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, che si terrà a Torino, a Parco Dora dal 26 al 30 settembre 2024. Il tema principale di questa edizione sarà il cibo come anello di congiunzione tra natura e cultura. Nel corso di tutta la manifestazione, il Consorzio del Vermouth di Torino sarà presente in uno specifico spazio dell’area Enoteca e organizzerà momenti di assaggio e informazione nell’ambito dei laboratori del gusto.

Il Consorzio del Vermouth di Torino è stato costituito nel 2019. I suoi 47 Soci, fra cui si trovano sia importanti multinazionali, sia realtà produttive medie e piccole, oltre a rappresentanti della filiera delle erbe aromatiche, coprono oltre il 90% della produzione di questa eccellenza del Piemonte, diffusa in 80 Paesi. La produzione è arrivata a toccare circa 7 milioni di bottiglie e registra una costante tendenza alla crescita in volumi e valori.

“E’ sempre l’ora del Vermouth di Torino!”

Il Vermouth di Torino

Il Vermouth di Torino è il più famoso vino aromatizzato italiano, già apprezzato alla corte reale dei Savoia. Il suo nome deriva dal termine tedesco wermut che definisce l’Artemisia absinthium (assenzio maggiore), base aromatica principale nella sua preparazione. Dal 1400 i liquoristi torinesi iniziarono a distinguersi per la perizia nell’arte della distillazione fino a ottenere, già nel Settecento, grande fama anche oltre i confini italiani. Nell’Ottocento e Novecento il Vermouth divenne famoso anche all’estero nelle sue due varianti bianco e rosso. Proprio dal capoluogo piemontese ha inizio lo sviluppo del Vermouth di Torino come lo conosciamo oggi, affascinante aperitivo conviviale. Nel corso degli anni si è assistito all’evoluzione delle tecniche di lavorazione: le nuove hanno affiancato le più antiche e la loro coesistenza continua ancora oggi a preservare e valorizzare la tradizionale produzione di questo prodotto.

E’ l’unico Vermouth a potersi fregiare dell’Indicazione Geografica concessa dall’Unione Europea.

Il Vermouth di Torino viene classificato in base al colore (Bianco, Ambrato, Rosso, Dry) e alla quantità di zucchero impiegata nella sua preparazione. Il disciplinare prevede anche la tipologia Vermouth di Torino Superiore che si riferisce a prodotti con un titolo alcolometrico non inferiore a 17% vol., realizzati con almeno il 50% di vini piemontesi e aromatizzati con erbe – oltre all’assenzio – coltivate o raccolte in Piemonte.

