Un brindisi Ferrari Trento per un’immensa Lindsey Vonn

Ferrari Trento celebra lo straordinario ritorno alla vittoria di Lindsey Vonn nella discesa libera di St. Moritz

Un brindisi Ferrari Trento ha celebrato la straordinaria vittoria di Lindsey Vonn nella discesa libera di Coppa del Mondo di St. Moritz, un risultato che segna un momento storico per lo sci alpino internazionale.

L’atleta statunitense, che si era ritirata dalle competizioni nel 2019, è tornata sulle piste in una forma eccezionale, conquistando un successo che va ben oltre il valore sportivo: con questo trionfo, Vonn diventa infatti un’icona senza tempo, capace di firmare a 41 anni una prestazione mai riuscita prima nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino, sia in campo maschile che femminile.

Anche in questa occasione Ferrari Trento si conferma il brindisi delle grandi emozioni sportive. Il legame fra la cantina del Gruppo Lunelli e il mondo dello sci è particolarmente naturale, grazie all’essenza stessa del Trentodoc: bollicine di montagna, perfette per celebrare uno sport che della montagna fa il suo cuore pulsante, e con il quale Ferrari Trento vanta una lunga e prestigiosa tradizione.

Dalla storica epoca della Valanga Azzurra alle grandi vittorie italiane alle Olimpiadi e ai Campionati Mondiali, fino alle celebrazioni per i trionfi di Lindsey Vonn — già più volte festeggiati proprio con Ferrari in passato — il rapporto tra la Casa trentina e lo sci alpino continua a rinnovarsi, consolidandosi stagione dopo stagione.

“Siamo felici di aver accompagnato con un brindisi Ferrari questo momento indimenticabile nella storia dello sport,” dichiara Matteo Lunelli, Presidente e AD di Ferrari Trento. “Quella con Lidsey Vonn è un’amicizia di lunga data, nata sulle nevi di Cortina, dove celebrò tanti dei suoi successi con le nostre bollicine, e coltivata in altre occasioni, sportive e non, come gli Emmy Awards e i Gran Premi di Formula 1, oltre alle iniziative della sua fondazione. Il suo ritorno alla vittoria è un inno alla perseveranza e alla passione.”

Nei prossimi due giorni, sabato e domenica, il programma della Coppa del Mondo a St. Moritz proseguirà con altre due gare che si annunciano entusiasmanti, pronte a regalare nuove emozioni e nuovi brindisi d’eccellenza alle atlete che saliranno sul podio.

Ferrari Trento accompagnerà a breve un altro grande appuntamento dello sci internazionale: sarà il brindisi ufficiale dello slalom speciale sulla mitica pista 3Tre di Madonna di Campiglio. La presentazione della 3Tre, una delle competizioni più spettacolari del circuito, farà tappa proprio alle Cantine Ferrari il 16 dicembre, in vista della gara in programma il 7 gennaio.

Redazione Centrale TdG