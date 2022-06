Turin Coffee: 1895 Coffee Designers by Lavazza apre le porte della propria Factory

Una serie di navette collegheranno il centro della città alla Factory 1895 per far scoprire gratuitamente al grande pubblico il caffè di eccellenza

In occasione del Turin Coffee, in programma a Torino sabato 11 e domenica 12 giugno, 1895 Coffee Designers by Lavazza apre eccezionalmente le porte della propria Factory a tutti i coffee lovers garantendo un collegamento diretto dal centro della città, dove prenderà vita il tanto atteso festival dedicato all’ “oro nero”, con destinazione la fabbrica esperienziale di Settimo Torinese per dare a tutti l’opportunità di scoprire e degustare gratuitamente gli Specialty Coffee dell’esclusiva collezione.

Con la quinta edizione del Turin Coffee Torino si riconferma “capitale del caffè”: un’occasione per scoprire e riscoprire lo stretto rapporto che lega il capoluogo piemontese alla famosa bevanda, la storia di questo straordinario prodotto e le sue declinazioni più accattivanti. In questo contesto non poteva certo mancare il contributo di 1895 Coffee Designers by Lavazza, che si fa portavoce del mondo del caffè di eccellenza. Ancora una volta il brand non si limita semplicemente a offrire un prodotto di altissima qualità, ma invita il pubblico a vivere la tazzina nella sua complessità e piacevolezza per approcciarsi al momento del caffè con consapevolezza e curiosità.

Per le due giornate del festival navette dedicate porteranno i visitatori da Piazza San Carlo alla Factory 1895 di Settimo Torinese, con partenze programmate in diversi orari della giornata: alle 10.30, alle 14.30 e alle 16.30. Un viaggio a 360 gradi nel mondo degli Specialty Coffee, durante il quale gli ospiti potranno accedere in via del tutto straordinaria alla Coffee Cave dove saranno guidati dai Coffelier 1895 – figure create da 1895, nate dall’esigenza di guidare il consumatore in questo viaggio multisensoriale all’interno della tazzina – nel racconto e nella degustazione delle referenze preparate con maestria secondo diverse tecniche di estrazione.

Ad accompagnare gli Specialty Coffee sarà una dolce proposta del maestro cioccolatiere Guido Gobino, Brand Ambassador 1895, e del forno Perino Vesco, che tutte le mattine inebria le strade della storica via Cavour di Torino con il profumo dei suoi lievitati.

Il servizio di navetta e la visita guidata sono prenotabili gratuitamente compilando il form disponibile al seguente link: https://accreditoeventi.it/visitalavazzafactory1895/.

Il Gruppo Lavazza

Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un’azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omonima famiglia da quattro generazioni. Il Gruppo è oggi tra i principali protagonisti nello scenario globale del caffè, con un fatturato di oltre 2,3 miliardi di euro e un portfolio di marchi leader nei mercati di riferimento come Lavazza, Carte Noire, Merrild e Kicking Horse. È attivo in tutti i segmenti di business, presente in 140 mercati, con 9 stabilimenti produttivi in 6 Paesi e oltre 4.200 collaboratori in tutto il mondo. La presenza globale è frutto di un percorso di crescita che dura da oltre 125 anni e gli oltre 30 miliardi di tazzine di caffè Lavazza prodotti all’anno sono oggi la testimonianza di una grande storia di successo, per continuare a offrire il miglior caffè possibile in qualsiasi forma, curando ogni aspetto della filiera, dalla selezione della materia prima al prodotto in tazza.

Il Gruppo Lavazza ha rivoluzionato la cultura del caffè grazie ai continui investimenti in Ricerca e Sviluppo: dall’intuizione che ha segnato il primo successo dell’impresa – la miscela di caffè – allo sviluppo di soluzioni innovative per i packaging; dal primo espresso bevuto nello Spazio alle decine di brevetti industriali sviluppati. Un’attitudine a precorrere i tempi che si riflette anche nell’attenzione rivolta al tema della sostenibilità – economica, sociale e ambientale – considerata da sempre un riferimento per indirizzare la strategia aziendale. “Awakening a better world every morning” è il purpose del Gruppo Lavazza, che ha l’obiettivo di creare valore sostenibile per gli azionisti, i collaboratori, i consumatori e le comunità in cui opera, unendo la competitività alla responsabilità sociale e ambientale.

