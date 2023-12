Treviso celebra il suo fiore con la secolare

Antica Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP

Continua la tradizione il Consorzio di tutela della Radicchio di Treviso IGP proponendo dall’8 al 10 dicembre la 114ª Edizione dell’Antica Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP sotto la Loggia dei Trecento, nel cuore della città di Treviso.

Un appuntamento, seppur in forma ridotta, che valorizza il miracolo contadino che trasforma in eccellenza il fiore dell’inverno e invita i consumatori a scegliere sempre i prodotti marchiati dal bollino IGP. Riconosciuto in tutto il mondo il Radicchio di Treviso è, infatti, prodotto solo in un’area ristrettissima, 24 comuni tra Treviso, Venezia e Padova, un legame indissolubile con il territorio che ne determina le caratteristiche inimitabili in altre zone di produzione.

Simbolicamente la Loggia dei Trecento rivivrà, quindi, la propria storia quando le prime mostre a cavallo tra ‘800 e ‘900 trovavano riparo proprio sotto gli archi, all’epoca l’appuntamento serviva per provare a vendere le eccedenze della campagna, in una stagione rigida dove la terra restituiva ben poco oltre al radicchio. Oggi, nel medesimo luogo, il Radicchio di Treviso racconta l’identità di un luogo evidenziando il sistema territorio, l’artigianalità ma anche l’evoluzione di un prodotto unico.

Un appuntamento che ha raccolto l’attenzione attorno al mondo produttivo e che oggi si propone come evento della tradizione con la mostra mercato per tutti i tre giorni (dalle 10:00 alle 18:00), due visite guidate dove il tema sarà l’acqua che solca le campagne e impreziosisce la città; non mancheranno, infine, le contaminazioni con gli altri sapori del territorio, proprio sabato 9 dicembre verrà premiato il miglior Tiramisù realizzato da professionisti, a chiudere l’appuntamento la tradizionale pasta, fagioli e radicchi della Pro Loco di Preganziol.

Redazione Centrale TdG