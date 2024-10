Tre Bicchieri al Mattia Vezzola Grande Annata M. Cl. Rosé 2018

Con grande orgoglio, Costaripa annuncia l’assegnazione dei Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento della guida Gambero Rosso, al Mattia Vezzola Grande Annata M. Cl. Rosé 2018, un risultato che segna un momento cruciale nella storia della cantina e nella lunga carriera dell’enologo visionario.

“Questo riconoscimento rappresenta per me un nuovo inizio,” ha dichiarato Mattia Vezzola. “Dal 1973 il mio obiettivo è sempre stato quello di esprimere la perfezione attraverso la raffinatezza della bollicina. Il Grande Annata Rosé 2018 incarna il sogno di unire l’energia del Pinot Nero all’eleganza dello Chardonnay, creando un vino capace di sorprendere per il suo equilibrio e la sua complessità rimanendo italiano.”

Il Mattia Vezzola Grande Annata M. Cl. Rosé 2018, frutto di un’annata straordinaria e di una vendemmia, come sempre, rigorosamente manuale, rappresenta l’apice di un percorso di sperimentazione del Metodo Classico che Vezzola porta avanti da oltre cinquant’anni. L’assemblaggio di Chardonnay (80%) e Pinot Nero (20%), coltivati sulle morene esterne del Lago di Garda, fredde per l’influenza del gruppo dell’Adamello ma soleggiate al mattino per l’esposizione a Sud – Sud-Est, ha dato vita a un vino che incarna tutta l’eleganza, la complessità e la purezza dell’effervescenza che da sempre caratterizza la filosofia di Costaripa.

A testimoniare il valore e la vocazionalità dei grandi Rosé nati sul Lago nel 1896, questa celebrazione di successo si intreccia con un altro momento importante per la storia di Costaripa: nel 2018, infatti, il Molmenti 2015 ha ottenuto il premio Tre Bicchieri, segnando una tappa storica per l’enologia italiana come primo Rosé a conquistare questo riconoscimento sin dalla creazione del premio Gambero Rosso. Un trionfo che ha consacrato la Valtènesi e i suoi vini tra le eccellenze, aprendo la strada a un apprezzamento sempre crescente dei Rosé da viticultura dedicata. Oggi, il Grande Annata Rosé 2018 riceve questo stesso prestigioso premio, a conferma di una visione che guarda avanti senza mai perdere le radici dell’artigianalità e del territorio.

Con un affinamento di 54-60 mesi e un perlage finissimo, questo Rosé seduce per il suo bouquet complesso di frutta rossa, agrumi e note floreali, arricchito dalla maturità dei piccoli frutti e da una tessitura croccante che conferisce al vino un’eleganza senza pari. Una celebrazione dell’artigianalità e del terroir unico delle colline moreniche del Lago di Garda, dove la passione e la cura per ogni singola uva sono diventate il tratto distintivo di un percorso enologico iniziato mezzo secolo fa.

Redazione Centrale TdG