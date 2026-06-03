Redazione Centrale TdG –

Torna “Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud” dal 5 all’8 giugno. Seconda edizione che punta sul b2b, con la partecipazione di buyers internazionali e una giornata in più dedicata al networking tra operatori del settore e produttori.

Non solo masterclass, banchi d’assaggio e showcooking d’autore alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche selezionate da Helmuth Köcher e dalla Guida The WineHunter: al centro del programma della 2ª edizione dell’evento che si terrà tra Melissa, Cirò e Cirò Marina (KR) l’apertura internazionale con una delegazione di 10 operatori esteri. Novità: una quarta giornata dell’evento interamente dedicata al b2b.

Dopo il grande successo del debutto, si riaccendono i riflettori su uno degli appuntamenti enoici più attesi del Mezzogiorno: la Calabria del vino si apre al mondo con la seconda edizione di “Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud”. Dal 5 all’8 giugno, l’evento diffuso tra la Torre Aragonese di Melissa, il borgo medievale di Cirò, e la location di Borgo Saverona a Cirò Marina, in provincia di Crotone, rappresenta un’opportunità unica per celebrare l’eccellenza vinicola calabrese e il meraviglioso territorio che fu culla della Magna Grecia. Promosso in sinergia da Merano WineFestival e dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria, in collaborazione con ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese), l’evento di quest’anno segna una forte svolta internazionale, proponendosi come hub di incontro tra produttori locali e operatori e buyers esteri, ai quali far scoprire il potenziale della grande biodiversità dei vitigni autoctoni calabresi.

VENERDÌ 5 GIUGNO A MELISSA: LA CALABRIA DEL VINO TRA IDENTITÀ E FUTURO

La serata inaugurale avrà luogo alla Torre Aragonese di Melissa (KR), edificio difensivo risalente al XVI secolo e affacciato sul mar Ionio, oggi sede del GAL Kroton, che qui ha realizzato il “Giardino dei Vitigni d’Europa”, un’enciclopedia vivente di alcune varietà storiche internazionali. In questo suggestivo scenario alle ore 18:00 si terrà il convegno “Identità Calabria e potenziale per il futuro”, l’approfondimento enologico dedicato ai vitigni autoctoni storici calabresi e al loro potenziale per il futuro del comparto vitivinicolo regionale. Relatori del convegno il patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher, l’Assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, il consigliere regionale Sergio Ferrari, la direttrice ARSAC Fulvia Michela Caligiuri e il presidente del Consorzio vini Cirò e Melissa Carlo Siciliani. A seguire la presentazione della delegazione di 10 buyers internazionali presenti da 9 diversi Paesi (Stati Uniti, Brasile, Polonia, Svizzera, Germania, Svezia, Regno Unito, Danimarca e Lettonia).

SABATO 6 GIUGNO, STREET WINE&FOOD FESTIVAL NEL BORGO MEDIEVALE DI CIRÒ

La seconda edizione di Merano WineFestival Calabria prenderà il via ufficialmente sabato 6 giugno alle 18:00 con il taglio del nastro a Porta Mavilia, ingresso settentrionale al borgo medievale di Cirò, alla presenza delle autorità locali. Tra i vicoli e le piazze di Cirò, sarà possibile immergersi nei sapori e nelle tradizioni culinarie del Mezzogiorno: dalle 18:00 alle 24:00 il centro storico si animerà con 8 isole di degustazione collettive con le eccellenze enologiche calabresi – tra bianchi, rosati, rossi e un’area dedicata al Cirò DOC – e nazionali, 3 isole gastronomiche animate da 10 chef del territorio con rielaborazioni creative dei piatti tipici calabresi, e musica dal vivo. Alle 18:30 una speciale masterclass dedicata alle bollicine “Magna Grecia Metodo Classico”. Aperture serali straordinarie anche per l’Enoteca di Cirò, che ospiterà anche degli incontri dedicati ai mercati internazionali, e il Museo dedicato a Luigi Lilio, inventore del calendario gregoriano che nacque proprio a Cirò.

DOMENICA 7 GIUGNO A BORGO SAVERONA: DEGUSTAZIONI, MASTERCLASS, TALK, SHOWCOOKING

Nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 giugno, Merano WineFestival Calabria si trasferisce nell’elegante location di Borgo Saverona a Cirò Marina. Domenica 7 saranno presenti oltre 100 espositori dei settori wine, food, spirits e beer: l’apertura al pubblico è prevista alle 17:30 con la consueta sciabolata inaugurale, che darà il via alla serata tra banchi di degustazione, musica dal vivo e l’area mixology a bordo piscina. Nel programma, masterclass dedicate ai vini bianchi calabresi, al confronto tra Gaglioppo e Barolo e alla mixology; nell’area food lo showcooking dello chef Nino Rossi, del ristorante 1 Stella Michelin Qafiz. Attivo per tutta la serata il Social Garden, lo spazio Buyers’ Lounge dedicato agli incontri business e un programma dedicato ai talk: alle 18:30 “Inside wine: capire, scegliere e vivere il vino. Marketing o esperienza sensoriale?” a cura di Rachele Grandinetti e Valentina Cozmuta; alle 19:30 “La cantina come destinazione: esperienze, strategie e opportunità di enoturismo in Calabria” con Cristina Raffaele e Claudia Maremonti; alle 20:30 “Oltre i gradi”, un approfondimento sul mondo dei no-low alcohol tenuto da Helmuth Köcher e Andrea Radic; infine, alle 21:30 “I consorzi di Calabria: dai disciplinari alla promozione. Il sistema di tutela nell’era dell’IA” a cura di Guglielmo Gigliotti.LUNEDÌ 8 GIUGNO, LA GIORNATA DEDICATA AL B2B TRA PRODUTTORI LOCALI E BUYERS INTERNAZIONALI

Vera novità di questa edizione la giornata conclusiva dedicata in esclusiva al comparto professionale – operatori del settore, buyers e stampa specializzata – per un’occasione di confronto commerciale, degustazioni e networking tra produttori e la delegazione dei buyers esteri, introdotta dalla tavola rotonda dei 5 Consorzi di Tutela calabresi insieme agli operatori della ristorazione sul tema “Una filiera integrata per la valorizzazione delle produzioni locali”.

Aperta la vendita dei tickets online, nonché le procedure di accredito per la stampa e per gli operatori del settore.

Qui il Catalogo: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/CATALOGO-MWF-CALABRIA-2026.pdf