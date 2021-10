Torna la Birra di Natale FORST: il prezioso regalo per gli intenditori di birra

Birra FORST presenta la 18a edizione della serie limitata della sua Birra di Natale nella pregiata bottiglia da 2 litri in vetro, dedicata a chi ama il Natale, con le sue luci e i suoi tradizionali presepi. Quest’anno la nuova decorazione sarà dedicata alla Sacra Famiglia e alla nascita del Gesù.

La 18° edizione limitata della pregiata bottiglia con comodo tappo meccanico sarà disponibile da inizio novembre in una magica e pratica confezione regalo. Svelato anche il mistero sulla tanto attesa decorazione di quest’anno.

Al centro dell’immagine sarà rappresentato il presepe tradizionale con la peculiarità di raffigurare, nei personaggi adoranti, le diverse generazioni. I tre caratteristici pini FORST, con imponenti radici stilizzate color oro che racchiudono tre corone, simboleggiano il forte legame con il territorio e la natura, proteggendo il Presepe tradizionale sottostante.

Gli edifici storici FORST legano, invece, il passato al presente.

Birra FORST è stata la prima azienda in Italia a introdurre la tradizione della Birra di Natale, producendo – appositamente per il periodo natalizio – la speciale Birra di Natale FORST, come ideale accompagnamento alle gustose pietanze tipiche di questo periodo dell’anno. La decorazione della Birra di Natale FORST, il cui disegno cambia ogni anno, è il risultato della creatività di un lavoro fatto a mano nell’officina artigianale di pittura all’interno dell’azienda.

La Birra di Natale FORST, ideata appositamente per le festività natalizie, si contraddistingue per il suo colore marcatamente ambrato, il suo sapore gradevolmente luppolato e l’inimitabile aroma di malto con una bella schiuma a pori fini. Il suo corpo armonioso richiama piacevoli sensazioni di dolce che si incontrano con delicate sensazioni luppolate ed il suo retrogusto è leggero e morbido. Per una sua degustazione Birra FORST propone il boccale natalizio dai caldi colori festivi quali il rosso, il verde e l’oro.

La Birra di Natale FORST nella bottiglia da 2 litri sarà disponibile da inizio novembre in tutti i Ristoranti-Birrerie FORST, online sul sito www.forst.it, nel FORST Shop presso lo stabilimento, nei locali Spiller, presso i grossisti FORST e nei diversi Mercatini di Natale in Alto Adige.

Oltre alla rinomata bottiglia da 2 litri in vetro, la Birra di Natale FORST viene commercializzata presso i grossisti FORST anche in fusti da 15 e 30 litri, nel pratico fustino “FORSTY” da 12,5 litri e in cluster da sei bottiglie da 33 cl, dal design natalizio.

Redazione Centrale TdG