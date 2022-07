Dal giorno 8 luglio fino al 31 luglio, torna il Tour di Don Papa,con le serate “Bar Of Masks”. Le venti tappe toccheranno nove regioni grazie a Rinaldi 1957.

“Benvenuti a Sugarlandia un luogo magico dove tutto ciò che accade non è ciò che sembra”

Un tour per Bar ispirato a Sugarlandia, ideato per coinvolgere il pubblico attraverso visual accattivanti e un format imprevedibile. Per il terzo anno di seguito Rinaldi 1957 va su e giù per l’Italia. Gabriele Rondani, Direttore Marketing & PR, racconta: “Per l’estate, abbiamo ideato queste venti serate “Bar of Masks” con Don Papa seguite da Paolo Vercellis e da Valentina Tamburi, da poco nel team Rinaldi 1957 per occuparsi degli eventi. Seguiranno alcune tappe anche Marzio Fruner e Walter Gosso. Parte quindi il Tour che toccherà ben nove regioni, dimostrando così che la vicinanza ai cocktail bar italiani non è solo a parole ma nei fatti”.

Nelle Bar of Masks, gli ospiti sono accolti nel mondo magico ma realistico di Sugarlandia da un cast di personaggi intriganti.

Il Maestro delle Maschere è il personaggio principale che guida gli ospiti nella scelta della propria Maschera dall’Albero delle Maschere facendo loro domande e raccontando aneddoti sugli animali di Sugarlandia. Ogni Maschera è un prezioso oggetto d’Arte, è un onore indossarlo e viene utilizzata da un’unica persona nel corso della serata.

Le creature di Sugarlandia, i ballerini mascherati, sono coloro che trasportano le persone presenti nel Mondo di Sugarlandia, interpretando lo Spirito delle diverse creature dell’Isola: infatti, non verranno mai visti senza maschere e non parleranno. Recitano, danzano e intrattengono il pubblico nella miglior maniera possibile da dietro le loro maschere. Sarà difficile togliergli lo sguardo di dosso.

I cocktail con Don papa Rum, deliziosi e ispirati al misticismo e all’illusione di Sugarlandia, verranno serviti nel corso dell’Evento. Bar of Masks è un luogo di scoperta, di visioni intricate, racconti fatti a voce, mappe di luoghi e concettuali e alter sorprese che vengono via via scoperte.

Ingresso è sempre libero, il drink a pagamento a cura del locale. Di seguito date, orari e locali che ospiteranno il tour:

8 Luglio – Quota7, Manfredonia dalle ore 20.00

9 luglio – Braceria Laniena, Specchia dalle ore 21.00

11 luglio – Lido Sporting Club, Castellaneta dalle ore 20.00

12 luglio – Lido Ionio, Catanzaro dalle ore 18.30

13 luglio – Lido Aldebaran, Catania dalle ore 20.30

14 luglio – OChianu, Calascibetta dalle ore 21.00

15 luglio – 6Gradi, Trapani dalle ore 21.00

16 luglio – SciùRum, Palermo dalle ore 20.30

17 luglio – Sagarese, San Vito Chietino dalle ore 18.30

18 luglio – Labirinto della Masone, Fontanellato dalle ore 19.00

19 luglio – Kiosko, Peschiera del Garda dalle ore 21.00

21 luglio – Valcanover, Lago di Caldonazzo dalle ore 20.30

22 luglio – Aurora, Torbole dalle ore 20.30

23 luglio – Reflexo, Bergamo dalle ore 21.00

24 luglio – Chiosco, Lago di Tenno dalle ore 17.00

26 luglio – Don Pablo, Caorle dalle ore 20.00

27 luglio – Cà de Luna, Treviso dalle ore 21.00

28 luglio – Bistrò Bellotti, Trento dalle ore 21.00

30 luglio – Hotel Savoy, Bibione dalle ore 21.00

31 luglio – Platys, Verona dalle ore 17.00

