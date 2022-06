Torna il Magico Paese di Natale a Prato Nevoso!

Prato Nevoso, giugno 2022. Dopo una bellissima edizione 2021, torna per il secondo anno il Magico Paese di Natale in versione estiva, tra le montagne di Prato Nevoso

La località sciistica ed estiva infatti è entrata lo scorso anno nel circuito di uno degli eventi natalizi più longevi, amati e popolari d’Italia, nonché decimo (e unico italiano) nella classifica dei migliori mercatini natalizi d’Europa per la prestigiosa associazione European Best Destinations. L’assoluta novità immaginata dal circuito turistico di Prato Nevoso e dagli organizzatori del Magico Paese di Natale è quella di costruire insieme un evento natalizio a luglio: Prato Nevoso, collocata a 1500 metri e circondata dal meraviglioso panorama delle Alpi Liguri, ospiterà infatti l’unico mercatino di Natale in quota e fuori stagione: una gustosa anteprima del Mercatino di Natale più grande d’Europa.

Dall’8 al 24 luglio, per tre weekend consecutivi, Prato Nevoso si trasformerà nella residenza estiva di Babbo Natale e dei suoi elfi, con giochi, animazione e un bellissimo mercatino di prodotti enogastronomici e artigianali, con scenografiche casette di legno e tanti oggetti e delizie locali da assaggiare.

Lo scenario sarà quello dello chalet Il Rosso, struttura raggiungibile in ebike, a piedi o con la telecabina dieci posti “La Rossa Panoramica”. Un sistema innovativo per raggiungere i 2000 metri di quota, con un impianto futuristico dal comfort e dallo stile unico.

Nell’area antistante lo chalet, luogo perfetto per rilassarsi e godersi il panorama mozzafiato, sarò dunque allestita una piccola ma deliziosa preview del Mercatino natalizio del Magico Paese, con prodotti tipici, nocciole, vini e tanti altri prodotti del territorio. Si potranno acquistare inoltre originali addobbi natalizi artigianali e tanti altri bellissimi oggetti, pensando già ai regali di Natale!

Inoltre, per la gioia dei bambini e delle famiglie, ad attendere i visitatori al magico mercatino natalizio fuori stagione ci sarà Babbo Natale in persona, che accoglierà tutti i bambini per salutarli e ascoltare i loro desideri in anticipo per il Natale 2022 due volte al giorno dal venerdì alla domenica, al mattino (10.30-12-30) e al pomeriggio (14.30-16.30).

Inoltre, per il primo anno verrà realizzato un divertente pranzo della Vigilia in versione estiva, che si terrà domenica 24 luglio presso il bellissimo Chalet Il Rosso.

Il Magico Paese di Natale estivo di Prato Nevoso andrà in scena nei weekend dell’8-10 luglio, 15-17 luglio e 22-24 luglio con mercatino e animazione per i più piccoli dalle 10 alle 17.30. Tre weekend magici e diversi dal solito, che si inseriscono nella ricca proposta turistica estiva di Prato Nevoso, tutta improntata al divertimento outdoor e all’accoglienza per le famiglie.