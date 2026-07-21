Torna “Calici di Stelle” a Cortina d’Ampezzo con Diesel Farm tra i protagonisti

– Redazione Centrale TdG –

Sabato 8 agosto, l’Hotel Ancora Cortina di Renzo Rosso apre le porte a oltre 50 etichette del Movimento Turismo del Vino, con la selezione Diesel Farm a rappresentare il territorio vicentino

Sabato 8 agosto, dalle 17.00 alle 20.00, Cortina d’Ampezzo torna a essere teatro di uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell’estate: la 14ª edizione di Calici di Stelle, organizzata da Venezia Eventi in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Veneto.

A dare ancora più valore all’appuntamento è la cornice che lo ospita: l’Hotel Ancora Cortina è infatti tornato recentemente al suo antico splendore grazie al progetto di recupero voluto da Renzo Rosso, imprenditore vicentino che negli anni ha costruito un legame profondo con la perla delle Dolomiti di cui ha saputo esaltare l’iconicità storica attraverso uno sguardo contemporaneo.

Un impegno che l’imprenditore porta avanti anche nel mondo del vino attraverso Diesel Farm, la cantina nata dalla sua passione per il territorio e per l’agricoltura di qualità, oggi realtà riconosciuta nel panorama vitivinicolo italiano.

Tra le cantine del Movimento Turismo del Vino Veneto e Lombardia presenti alla serata, con oltre 50 etichette in degustazione libera e la possibilità di dialogare direttamente con i produttori, spicca proprio Diesel Farm, che parteciperà portando la propria interpretazione della tradizione vitivinicola: un approccio che unisce rispetto della terra e ricerca dello stile, applicato con la stessa energia e visione che hanno contraddistinto Renzo Rosso anche in altri settori.

La selezione Diesel Farm si snoderà attraverso quattro etichette pensate per accompagnare il pubblico in un percorso completo. Si parte con 55 Celebrating Blanc, vino che apre la degustazione, espressione diretta dello stile della cantina. Segue RRosè 2025, rosato dal carattere immediato e dalla beva contemporanea. Spazio poi a CaRRnet 2023, interpretazione più strutturata e complessa del progetto. Chiude la selezione Rosso di Rosso 2017, etichetta di punta che racconta il percorso di affinamento della cantina, testimoniando la piena maturità raggiunta dal progetto voluto da Renzo Rosso negli anni.

Con la partecipazione a Calici di Stelle, Diesel Farm conferma il proprio progetto di crescita nel panorama vitivinicolo italiano, portando in uno dei luoghi più suggestivi delle Dolomiti la propria idea di vino, capace di raccontare il legame tra territorio e visione imprenditoriale.

Un percorso che si inserisce in una visione più ampia: quella di Brave Wine, la holding creata da Renzo Rosso per riunire e valorizzare le sue partecipazioni nel mondo del vino di alta gamma, di cui Diesel Farm rappresenta la prima e più identitaria espressione, insieme ad altre importanti realtà come Benanti sull’Etna e Josetta Saffirio nelle Langhe.

L’appuntamento di Cortina si conferma così occasione preziosa per condividere con il pubblico non solo il valore delle etichette Diesel Farm, ma anche la storia e l’ambizione di un progetto enologico che continua a crescere.