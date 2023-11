Torna a Torino la seconda edizione dell’evento Forum Nizza

Il 20 novembre, nella splendida cornice dello storico Museo Del Risorgimento Italiano – Palazzo Carignano, avrà luogo “Forum Nizza”, una giornata esclusivamente dedicata alla scoperta della Denominazione Nizza Docg

Dopo il successo della prima edizione, lunedì 20 novembre l’Associazione Produttori del Nizza torna protagonista del capoluogo piemontese con la seconda edizione del Forum Nizza, una giornata dedicata alla denominazione, organizzata in collaborazione con Enoteca Regionale di Nizza e l’Associazione Italiana Sommelier del Piemonte, delegazione di Torino.

Banchi d’assaggio, incontri con i produttori e due masterclass: questo il fitto programma dedicato a operatori del settore, esperti, wineloverse turisti interessati che andrà in scena nella splendida cornice del Museo del Risorgimento Italiano –Palazzo Carignano e volto a far scoprire tutte le sfumature del Nizza Docg.

L’evento si svolgerà interamente nella giornata di lunedì 20 novembre, inizierà alle 15.00 e terminerà alle 19.30eper tutto il pomeriggio sarà possibile incontrare direttamente ben 62 produttori presenti ai banchi d’assaggio dove saranno in degustazione 85 etichette tra Nizza e Nizza Riserva Docg.

Crediamo molto nel presente e nel futuro della Denominazione Nizza DOCG che si conferma la Denominazione più in crescita del territorio piemontese, con una percentuale di vendita che nell’ultimo anno supera il 20%. – afferma Stefano Chiarlo, Presidente dell’Associazione del Nizza –Il Forum Nizza rappresenta per l’Associazione un importante occasione di divulgazione approfondimento della Denominazione Nizza Docg,

In questa edizione vogliamo rivolgerci non solo ad operatori di settore ed esperti ma anche ad un pubblico più vasto, come quello di appassionati e winelovers, proprio per dare la possibilità a tutti di conoscere vis à vis i produttori e i loro vini.

La riconferma del capoluogo piemontese, come luogo del Forum Nizza, una scelta dell’Associazione Produttori del Nizza che credono nell’importanza strategica di Torino come Città sempre più importante per la ristorazione e il turismo internazionale

Cuore dell’evento saranno due masterclass, condotte da Mauro Carosso, presidente di AIS Piemonte, momenti pensati per i più appassionati e per gli addetti ai lavori con un approfondimento orizzontale di due tra le annate più interessanti della Nizza Docg; alle ore 14.30 in Sala Codici si degusteranno 8 etichette annata 2019, mentre a seguire, alle ore 17.30 sempre in Sala Codici il focus verterà sull’approfondimento e assaggio di 8 Nizza Docg annata 2015.

Entrambe le masterclass verranno così articolate: ci sarà innanzitutto una prima breve presentazione della denominazione condotta dal Presidente dell’Associazione Stefano Chiarlo, a cui seguirà

l’intervento del Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato Vitaliano Maccario che presenterà i numeri della denominazione in forte crescita sia dei produttori che delle bottiglie vendute.

Poi seguirà un’introduzione più tecnica e un approfondimento storico della Denominazione e del vitigno da parte di Matteo Monchiero, professore presso l’Università di Torino, e Roberto Marro, giornalista e sommelier che terrà la vera e propria degustazione dei vini da un punto di vista sensoriale, e il tutto verrà concluso dal Mauro Carosso, che approfondirà la parte enogastronomica, con la proposta di abbinamenti scelti per accompagnare l’eccellenza dei Nizza Docg delle diverse annate.

Tale evento è stato possibile grazie alla collaborazione dell’Associazione Produttori del Nizza con il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, ente che esercita le funzioni di tutela, vigilanza e promozione delle denominazioni, concordando l’azione nell’ambito del progetto PSR Misura 3.2 di cui il Consorzio è capofila, finanziato dalla Regione Piemonte.

Inoltre, si ringraziano gli Sponsor: Enoteca Regionale Di Nizza Cieffe, Agricola Albese, Vetreria Ricci, Belbo Sugheri, H&A che hanno supportato la manifestazione ed i partner Ais Piemonte e Guida “I Cento”.

Per il pubblico è possibile acquistare il biglietto al seguente LINK.

Esso include sia l’accesso ai banchi d’assaggio, sia la possibilità di partecipare alle due masterclass previo accredito.

Per operatori di settore e sommelier invece l’accesso è gratuito, ma è tuttavia necessario accreditarsi per le due masterclass scrivendo a s.comarella@ab-comunicazione.it specificando a quale delle due si vuole prendere parte.

Nizza DOCG

Prodotto con il 100% di uve Barbera, il Nizza DOCG è un vino che nasce nel cuore del Monferrato, tra il torrente Belbo e il Rio Nizza, in un’area che racchiude ben 18 comuni che rappresentano l’eccellenza nell’ambito della vasta area di produzione della Barbera d’Asti. Dal 2002, l’Associazione Produttori del NIZZA si impegna per tutelare e promuovere questa ricchezza enogastronomica.

Redazione Centrale TdG