Torna a Torino in Piazza dei Mestieri “Granda in Piazza”

Redazione Centrale TdG –

Il festival internazionale dedicato alla birra di Granda e Birrificio La Piazza

Oltre 100 birre proventi da Europa e Stati Uniti

Panel, cucina e musica in Piazza dei Mestieri

Dal 5 al 7 giugno 2026 torna nella capitale sabauda Granda in Piazza, il festival internazionale dedicata alla birra realizzato da Granda in collaborazione con il Birrificio La Piazza negli spazi di Piazza dei Mestieri di Torino – via Durandi 13.

La manifestazione Granda in Piazza – alla terza edizione – nasce dall’esperienza di due grandi realtà del settore: da una parte Granda con il suo lavoro capace di costruire tutto l’anno collaborazioni e confronto internazionale; dall’altra una realtà torinese come il Birrificio La Piazza luogo in cui l’allegra convivialità di un locale birreria si fonda perfettamente con l’impegno sociale.

Il risultato è un festival pensato per portare la birra artigianale fuori dalla sola nicchia degli appassionati in un contesto aperto, accessibile, vivo.

Dopo le prime due edizioni, Granda in Piazza cresce e rafforza la sua direzione: costruire a Torino un punto d’incontro tra birrifici, appassionati e pubblico curioso con un programma che tiene insieme banco, confronto e atmosfera.

Oltre 100 birre di 10 birrifici provenienti da tutta Europa e Stati Uniti – oltre alle produzioni di Granda e Birrificio La Piazza – con alcune creazioni in edizione limitata.

Accanto alle birre ci saranno incontri culturali, degustazioni guidate, dj set e una proposta food curata dal Birrificio La Piazza pensata per accompagnare le tre giornate del festival.

I birrifici ospiti

L’edizione 2026 porterà a Torino birrifici italiani e internazionali che raccontano direzioni diverse della scena craft contemporanea:

Hoppy People – Svizzera

– Svizzera Seven Island – Grecia

– Grecia Ermitage – Belgio

– Belgio Pretty Decent Beer Co. – Regno Unito

– Regno Unito Outer Range Brewing – USA / Francia

– USA / Francia Cromarty Brewing Co. – Scozia

– Scozia BraufactuM – Germania

– Germania Menaresta – Italia

– Italia Birra dell’Eremo – Italia

– Italia Ritual Lab – Italia

A questi si aggiungono naturalmente le produzioni di Granda e Birrificio La Piazza.

La birra contemporanea. I panel di Granda in Piazza

Cuore culturale dell’edizione 2026 sarà il ciclo di panel dedicati alla birra contemporanea: tre incontri pensati per leggere il mondo craft attraverso territori, linguaggi, stili produttivi e nuove forme di racconto.

Il programma costruisce una traiettoria precisa: dal territorio alla bevuta, fino alla comunicazione e alla costruzione dell’identità dei birrifici contemporanei.

Sul palco si alterneranno alcuni degli ospiti del festival insieme a moderatori come Luca Giaccone, Andrea Camaschella ed Eugenio Signoroni.

Venerdì 5 giugno – ore 19.00

La geografia della birra contemporanea: territorio, scena e identità senza folklore

Dalla Brianza a Roma, dal Belgio al Colorado fino alle Alpi francesi: il territorio è ancora all’origine della birra contemporanea oppure oggi conta di più la scena culturale a cui un birrificio decide di appartenere?

Birrifici partecipanti: Menaresta, Ritual Lab, Ermitage, Outer Range.

Sabato 6 giugno – ore 19.00

Dopo gli eccessi: la bevibilità è il nuovo terreno tecnico?

Non birre più semplici, ma birre più comprensibili. In una scena craft sempre più matura, cosa significa oggi produrre birre capaci di reggere la prova del banco, della rotazione e del pubblico senza rinunciare a personalità e ricerc

Birrifici partecipanti: Birrificio La Piazza, Birra dell’Eremo, BraufactuM, Cromarty.

Domenica 7 giugno – ore 19:00

Diversi ma comprensibili: come si racconta la birra quando tutti comunicano?

Nel panorama contemporaneo i birrifici devono essere riconoscibili per emergere, ma anche chiari per parlare oltre la nicchia degli appassionati. Come si costruisce oggi un racconto autentico e rilevante in un settore in cui tutti comunicano?

Birrifici partecipanti: Granda, Seven Island, Hoppy People, Pretty Decent.

Le degustazioni guidate

Accanto al programma principale, il festival ospiterà due degustazioni guidate su prenotazione.

Gli appuntamenti si svolgeranno sabato 6 giugno e domenica 7 giugno alle ore 18:00.

Le degustazioni offriranno al pubblico la possibilità di approfondire stili, tecniche produttive e identità brassicole insieme ad alcuni protagonisti del festival.

Lo street food di Granda in Piazza

Gli chef Maurizio Camilli e Marco Santelli firmano un menu street food che spazia dal Pulled Pork al Piazza Burger, dalle Bombette pugliesi alla Pinsa Romana. Disponibili proposte vegetariane e vegane.

Venerdì 5 giugno: 18.00 – 24.00, Sabato 6 giugno: 16.00 – 24.00, Domenica 7 giugno: 13.00 – 24.00. Ingresso gratuito.

Granda

Birrificio La Piazza

