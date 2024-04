Togouchi: la meraviglia del Sol Levante

Dalla Terra del Sol Levante, dove il sole si leva dai mari per illuminare la terra giunge Togouchi, un whisky iconico in grado di rappresentare la tradizione nipponica in tema di distillati.

Proveniente dalla “Sakurao Distillery”, situata nella prefettura di Hiroshima, rinomata area di produzione di sakè, Togouchi viene lanciato nel mercato interno nel 2003, e a livello mondiale 10 anni più tardi, nel 2013.

La volontà di Koichiro Shirai, erede del fondatore Ichiro Shirai, è quella di aprirsi al mercato globale con un whisky che rispecchiasse le caratteristiche tipiche della tradizione giapponese.

Un parallelismo che rimanda al Rinnovamento Meiji che nel 1967 pose fine alla politica isolazionista nipponica, il cui apice fu raggiunto durante lo shogunato Tokugawa (1603-1868).

Come il Paese del Sol Levante si aprì al mondo, svelando una cultura secolare dalle mille sfaccettature, così la Distilleria Sakurao intende vare con Togouchi: rivelare un whisky dai mille sapori, frutto dell’esperienza e artigianalità giapponese.

Il valore della tradizione:

I whisky Togouchi rispecchiano la tradizione nipponica in tema di distillati, essendo stati pensati inizialmente per il solo mercato interno, abituato ad alcolici leggeri e raffinati da utilizzare all’interno di long drink.

Il rispetto di questi costumi non è stato per Koichiro Shirai un limite, ma anzi uno stimolo per ideare un distillato innovativo, che fosse tanto elegante quanto di facile bevuta.

Per fare ciò la Distilleria Sakurao si è fondata su tre capisaldi ideologici nella fase di produzione dei whisky Togouchi:

Rispetto della tradizione, onorato grazie all’eredità tecnologica e tecnica di un’azienda secolare che si è distinta in passato per la produzione di Sakè e Shochu.

Per onorare le usanze originali, la produzione di Togouchi è affiancata dall’esperienza di artigiani dell’area di Hiroshima.

Standard elevati, mantenuti tali grazie ad un meticoloso studio sia nei processi di produzione sia nella selezione della materia prima, proveniente soprattutto da produttori locali.

Originalità e creatività, due valori che hanno portato ad una reinterpretazione dei metodi tradizionale di distillazione di whisky, ponendo l’innovazione al centro della strategia Sakurao.

Tradizione, qualità e innovazione sono quindi i tre assiomi che identificano i whisky Togouchi, resi riconoscibili anche dall’iconica bottiglia che si presenta come un tributo alla cultura giapponese. L’ispirazione deriva dalle antiche giare utilizzate nelle distillerie per l’invecchiamento del shochu.

Caratteristiche tecniche:

I whisky Togouchi sono prodotti da un team di artigiani provenienti dall’area di Hiroshima, zona da cui giunge il 90% dei cereali utilizzati, in virtù di collaborazioni con produttori locali.

La distillazione sia del malto che dell’orzo avviene all’interno della distilleria Sakurao, il prodotto è poi fatto invecchiare all’interno di vecchi tunnel ferroviari, situati ad Akiota-Toguchi, nel cuore del monte Osorakan. Si tratta di gallerie caratterizzate da un tasso di umidità pari all’80% e da una temperatura fissa di 14°C, trattandosi di ambienti attentamente controllati e continuamente supervisionati.

La miscelazione finale avviene sotto gli occhi di esperti artigiani e, tramite l’impiego di malto e orzo non raffinato dona al whisky un fresco sentore di note fruttate.

Si tratta di un distillato di facile bevuta, consumabile sia da solo sia all’interno di long drink.

La linea di prodotti

Togouchi Premium, 40% 70cl

Il “best-seller” della distilleria Sakurao è un distillato ottenuto da orzo di cui il 10% viene maltato e lasciato invecchiato tre anni.

All’olfatto si presenta come un whiksy fruttato, dai sentori di marzapane, prugna e caramello, mentre durante l’asaggio avvolge il palato con i sentori di vaniglia, noci e cioccolato, con delicate note finali di pepe e panna.

Togouchi Beer Cask Finish, 40%, 70cl

Il whisky più gourmet firmato Sakurao, prodotto con le medesime modalità di Togouchi Premium, a cui si aggiunge un processo di maturazione pari a sei mesi all’interno di barili di birra Indian Pale Ale (IPA).

Sono facilmente riconoscibili al naso gli aromi di frutti bianchi e vaniglia, mentre l’assaggio è caratterizzato dal predominio dei sentori di malto, luppolo e cereali, tipici delle IPA.

Le note finali addolciscono il palato con fragranze di miele e dii differenti spezie.

Togouchi Saké Cask Finish, 40% 70cl

Prodotto con orzo maltato al 15% e invecchiato all’interno di barili di bourbon, questo whisky si caratterizza per un seguente processo di maturazione che si espande su più mesi dentro le botti di Sakè Sakurao, prendendo così alcuni sapori della tradizionale bevanda alcolica a base di riso fermentato.

L’olfatto si lascia così conquistare dagli aromi delicati di mela verde, caramello e uva bianca, mentre il palato dall’avvolgente sentore di vaniglia, frutti bianchi e spezie di bosco.

Le lunge note finali che seguono l’assaggio ricordano il profumo della bruciacchiatura delle noci arrostite.

Togouchi Peated, “The Peated”, 40% 70cl

Whisky ottenuto da orzo al 18% maltato e torbato e lasciato invecchiare per tre anni all’interno di barili di bourbon, è un distillato che profuma di pesca e pera.

L’assaggio è dominato dai sentori di torba, vaniglia e caramello, con note finali che richiamano la piccantezza del pepe nero.

Togouchi Single Malt, “The Signature”, 43% 70cl

Un whisky non filtrato ed invecchiato per tre anni in botti di sherry e bourbon. Il Single Malt conquista l’olfatto con le fragranze fruttate di vaniglia, mela e marmellata di arancia, e fa altrettanto con al palato, grazie ai sapori di frutta essiccata, sciroppo d’acero e noce di cocco, per un finale che è un tappeto aromatico di spezie dolci e zenzero.

Togouchi 9YO blend, “The Elegant”, 40% 70cl

Distillato a base di orzo di cui il 38% maltato, è un distillato invecchiato per 9 anni all’interno di barili di bourbon.

Gli aromi floreali di fiori d’arancio e mile deliziano l’olfatto di chi assaggio, mentre il palato è avvolto dal fresco sentore di agrumi, eucalipto e fiori bianchi.

Le eleganti note finali si caratterizzano per il predominio di menta piperita e spezie di bosco.

Togouchi 15YO blend, “the aged one”, 43,8% 70cl

Da orzo maltato al 20% giunge il Togouchi 15YO blend, distillato che invecchia per 15 anni dentro barili di bourbon, acquisendo note aromatiche di frutti gialli, pera e mela verde.

All’assaggio svettano i profumi della vaniglia, delle spezie dolci e delle albicocche disidratate, con note finali lunghe e persistenti che richiamano il cioccolato e la nocciola.

La distribuzione in Italia è affidata alla casa bolognese Rinaldi 1957 SpA, capitanata da Giuseppe Tamburi. Rinaldi è riconosciuto come uno dei più dinamici importatori e distributori di alcolici e vini in Italia che si contraddistingue per l’empatia e l’attenzione nei confronti dei clienti e dei brand owner. La sensibilità e la gentilezza dello staff Rinaldi contribuisce alla crescita continua del portfolio.

Info: www.rinaldi1957.it/

Redazione Centrale TdG