Ancona, Tipicità in Blu, in programma dal 16 al 22 maggio, Fincantieri apre le porte al pubblico del cantiere navale

Con la manifestazione “Tipicità in Blu”, in programma nella città di Ancona, inizia il viaggio verso Riad Expo 203o. Nel nuovo format di Tipicità, ideato dalla lungimiranza del direttore Angelo Serri, non è soltanto un calendario di eventi, ma un invito a vivere in modo autentico, a rallentare e a costruire relazioni, con l’obiettivo di diffondere proponendo un nuovo modo di vivere il territorio. Infatti, l’evento In questa edizione sarà: “Come nasce una grande nave?”. Quali competenze, tecnologie e visioni s’intrecciano dietro la sua realizzazione? A queste domande risponde uno degli appuntamenti più esclusivi dell’edizione 2026 di Tipicità in Blu, programmata ad Ancona dal 16 al 22 maggio.

Domenica 17 maggio, a partire dalle ore 9:30, Fincantieri apre eccezionalmente le porte del proprio cantiere per una visita guidata che accompagnerà i partecipanti nel cuore di uno dei luoghi simbolo dell’ingegneria navale italiana ed europea. Un’esperienza immersiva che consentirà di osservare da vicino l’intero processo costruttivo: dall’ideazione progettuale allo sviluppo ingegneristico, fino alle fasi di assemblaggio e allestimento finale. Un percorso che mette in luce, non solo la complessità tecnica delle grandi navi, ma anche il valore delle competenze specialistiche, della sicurezza e dell’innovazione tecnologica che caratterizzano ogni fase produttiva.

Il percorso prenderà avvio dalla suggestiva Mole Vanvitelliana, straordinario esempio di architettura settecentesca e simbolo del rapporto tra la città e il mare, dalla quale partirà il transfer organizzato verso il cantiere. La visita rappresenta anche un’occasione per comprendere il ruolo strategico che Fincantieri svolge a livello internazionale: un player globale capace di connettere filiere produttive complesse, integrare competenze multidisciplinari e sviluppare soluzioni all’avanguardia nel segno della sostenibilità, dell’efficienza energetica e dell’innovazione digitale.Attraverso questo appuntamento, Tipicità in Blu rafforza il proprio racconto del mare come ecosistema di cultura, impresa e futuro, offrendoal pubblico un punto di vista privilegiato su una delle eccellenze del Made in Italy industriale. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria attraverso il sito ufficiale della manifestazione. Per accedere alla visita è necessario compilare l’apposito form disponibile su www.tipicitainblu.it.

Jimmy Pessina

Foto: Jimmy Pessina e Tipicità