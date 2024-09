TheFork Awards 2024 rivela i migliori 60 nuovi ristoranti dell’anno

La mappa delle eccellenze: 30 nuove aperture al nord, 17 al centro, 13 al sud

Sono 60 le migliori novità della ristorazione italiana degli ultimi 12 mesi. Le insegne, scelte da 75 grandi chef italiani, si aggiudicano la vittoria della prima fase dei TheFork Awards, premio annuale assegnato da TheFork e Identità Golose alle migliori nuove aperture e gestioni dell’anno.

In questa sesta edizione, i ristoranti vincitori sono distribuiti in tutta Italia con una maggiore concentrazione in Lombardia (14), Lazio (8), Piemonte (7), Sicilia (5), e Veneto (4) seguiti da Abruzzo e Campania (3 per ciascuna regione), Marche, Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige (2 per ciascuna regione), Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Umbria, Valle D’Aosta (1 per ciascuna regione).

Adesso tocca agli utenti di TheFork scoprire e votare il proprio ristorante preferito sul sito dei TheFork Awards, aggiudicandosi la possibilità di vincere a estrazione la partecipazione all’evento di gala finale condotto da Gerry Scotti, che si terrà il 29 ottobre presso La Pelota a Milano, durante il quale sarà rivelato il nome del ristorante più votato – vincitore del People Choice Award – e di altri indirizzi che si sono distinti per meriti particolari. Un esempio? Il ristorante più “social” che sarà individuato da una speciale giuria di content creators firmata da Realize Networks e composta da Michela Coppa, Ida Di Filippo, Giorgia Fantin Borghi, Mirko Ronzoni, Davide Nanni. La premiazione sarà accompagnata da un’esclusiva cena placée, che quest’anno porta la firma di Cristina Bowerman, Valeria Piccini e Viviana Varese.

“TheFork supporta da sempre le nuove aperture di ristoranti attirando i clienti giusti per ciascun ristorante e offrendo il software per la gestione delle prenotazioni e della sala più utilizzato in Europa. Con i TheFork Awards by Identità Golose abbiamo dato vita a un’iniziativa che favorisce l’eccellenza in Italia, offrendo a tutti i ristoranti nominati un anno completamente gratuito del nostro gestionale a dimostrazione dell’impegno di TheFork verso la ristorazione di qualità, impegno confermato anche dalla nostra partnership con MICHELIN. E attraverso il meccanismo del voto spingiamo milioni di utenti a scoprire i migliori nuovi indirizzi dell’anno, alimentando un circolo virtuoso di visibilità a beneficio di tutti i ristoranti nominati.”, ha commentato Carlo Carollo, Country Manager di TheFork in Italia.

“Anche la sesta edizione dei TFA si presenta come un evento unico nel panorama nazionale, dedicato alle nuove aperture, profondamente etico ed utile nel sostenere lo sforzo imprenditoriale di chef e ristoratori che, anche in una situazione non ancora priva di problemi e difficoltà, continuano ostinatamente a proporre nuove iniziative e nuovi format. È anche un’edizione che vuole valorizzare il contributo delle donne in cucina allo sviluppo del settore e per questo la cena di gala della serata finale sarà per la prima volta tutta al femminile.” ha affermato Claudio Ceroni, Fondatore di Identità Golose.

TheFork Awards è patrocinato dalla Regione Lombardia e vanta importanti partner istituzionali quali Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, Le Soste e APCI-Associazione Professionale Cuochi Italiani, le media partnership di Dove, il sistema viaggi di RCS e la talent media company Realize Networks, la partnership tecnica di Enterprise Hotel e Caraiba Luxury. I prestigiosi sponsor dell’evento sono infine Barilla, Acqua Panna e S. Pellegrino, Bibite Sanpellegrino e Molino Casillo. In particolare, quello con gli Ambasciatori del Gusto è un legame che si conferma e si rafforza. Quest’anno infatti confermando ancora una volta l’impegno verso le nuove generazioni, l’ente ha deciso di sostenere TheFork Awards conferendo ad alcuni candidati più meritevoli il titolo di “New Generation”. Tale nomina permetterà al giovane chef di conseguire di diritto la qualifica di Associato entrando quindi a far parte della squadra degli Ambasciatori del Gusto, a titolo gratuito per i primi due anni.

Abruzzo (3 ristoranti)

Rotta dell’hotel 900 , Gianluca Durillo, Giulianova (Teramo) – nominato da Richard Abou Zaki, Pierpaolo Ferracuti, Moreno Cedroni e Gianluca Gorini

, Gianluca Durillo, Giulianova (Teramo) – nominato da Richard Abou Zaki, Pierpaolo Ferracuti, Moreno Cedroni e Gianluca Gorini Osteria dei Maltagliati , Chef Maicol Giuseppe Capriotti, Torano Nuovo (Teramo) – nominato da Enrico Mazzaroni

, Chef Maicol Giuseppe Capriotti, Torano Nuovo (Teramo) – nominato da Enrico Mazzaroni Costa di Maggio, Chef Nunzio Visconti, Fontecchio (L’Aquila) – nominato da Sandro e Maurizio Serva

Basilicata (1 ristorante)

Myricae, Chef Nicola Stella e Domenico Paolicelli, Matera – nominato da Vitantonio Lombardo

Calabria (1 ristorante)

Campana 12, Chef Daniele Campana, Corigliano Calabro (Cosenza) – nominato da Caterina Ceraudo e Nino Rossi

Campania (3 ristoranti)

Joca , Chef Gianluca d’Agostino, Napoli – nominato da Alfonso Caputo

, Chef Gianluca d’Agostino, Napoli – nominato da Alfonso Caputo Bluu Guerritore Cucina di Campagna , Chef Angelo Borghese, Baronissi (Salerno) – nominato da Peppe Guida

, Chef Angelo Borghese, Baronissi (Salerno) – nominato da Peppe Guida Raf Bonetta Pizzeria, Chef Raffaele Bonetta, Pozzuoli (Napoli) – nominato da Francesco Sposito

Emilia-Romagna (1 ristorante)

Agriturismo La Pedrosa, Chef Francesco Montemurro, Montefiore Conca (Rimini) – nominato da Stefano Ciotti

Friuli-Venezia Giulia (1 ristorante)

Cardamomo, Chef Luca e Andrea Cammarata, Grado (Gorizia) – nominato da Matteo Metullio e Davide De Pra

Lazio (8 ristoranti)

Ego , Chef Lorenzo De Lio, Roma – nominato da Cristina Bowerman, Ciro Scamardella, Antonio Ziantoni

, Chef Lorenzo De Lio, Roma – nominato da Cristina Bowerman, Ciro Scamardella, Antonio Ziantoni UMA , Chef Matteo Taccini e Luigi Senese, Roma – nominato da Roy Caceres

, Chef Matteo Taccini e Luigi Senese, Roma – nominato da Roy Caceres Mazzo , Chef Francesca Barreca e Marco Baccanelli, Roma – nominato da Anthony Genovese

, Chef Francesca Barreca e Marco Baccanelli, Roma – nominato da Anthony Genovese Riccioli d’oro , Chef Luca Ronzoni, Roma – nominato da Daniele Lippi, Davide Puleio, Alessandro Proietti Refrigeri

, Chef Luca Ronzoni, Roma – nominato da Daniele Lippi, Davide Puleio, Alessandro Proietti Refrigeri TAC Thin and Crunchy , Chef Pier Daniele Seu, Roma – nominato da Riccardo Monco, Gianfranco Pascucci

, Chef Pier Daniele Seu, Roma – nominato da Riccardo Monco, Gianfranco Pascucci Dieci , Chef Jordan Giusti, Nepi (Viterbo) – nominato da Alessandro Negrini e Fabio Pisani

, Chef Jordan Giusti, Nepi (Viterbo) – nominato da Alessandro Negrini e Fabio Pisani Scarpetta NYC , Chef Riccardo Ioanna, Roma – nominato da Alfredo Russo

, Chef Riccardo Ioanna, Roma – nominato da Alfredo Russo Gallo ristorante di Pesce, Chef Lorenzo Gallo, Roma – nominato da Daniele Usai

Liguria (1 ristorante)

Etra, Chef Davide Cannavino, Genova – nominato da Enrico Marmo

Lombardia (14 ristoranti)

Nobuya , Chef Niimori Nobuya, Milano – nominato da Andrea Aprea, Carlo Cracco, Mario e Remo Capitaneo

, Chef Niimori Nobuya, Milano – nominato da Andrea Aprea, Carlo Cracco, Mario e Remo Capitaneo L’Aurum , Chef Alberto Quadrio, Erbusco (Brescia) – nominato da Simone Cantafio

, Chef Alberto Quadrio, Erbusco (Brescia) – nominato da Simone Cantafio Da Noi , Chef Simone Papillo, Como – nominato da Davide Caranchini

, Chef Simone Papillo, Como – nominato da Davide Caranchini Sogni , Chef Gianluca Clerici, Milano – nominato da Enrico e Bobo Cerea

, Chef Gianluca Clerici, Milano – nominato da Enrico e Bobo Cerea CreDa , Chef Crescenzo Morlando e Dario Pisani, Milano – nominato da Antonio Guida

, Chef Crescenzo Morlando e Dario Pisani, Milano – nominato da Antonio Guida Ultra , Chef Nazar Usachuk, Milano – nominato da Michele Lazzarini

, Chef Nazar Usachuk, Milano – nominato da Michele Lazzarini Silvano Vini e Cibi al Banco , Chef Vladimiro Poma, Milano – nominato da Solaika Marrocco, Andrea Ribaldone, Valerio Tafuri

, Chef Vladimiro Poma, Milano – nominato da Solaika Marrocco, Andrea Ribaldone, Valerio Tafuri Deg , Chef Stefano De Gregorio, Busto Arsizio (Varese) – nominato da Davide Marzullo

, Chef Stefano De Gregorio, Busto Arsizio (Varese) – nominato da Davide Marzullo Señorita , Chef Jhon Castillo Cardenas, Milano – nominato da Andrea Monesi

, Chef Jhon Castillo Cardenas, Milano – nominato da Andrea Monesi Silvestro Ristorante , Chef Giuseppe Silvestro, Monza – nominato da Davide Oldani

, Chef Giuseppe Silvestro, Monza – nominato da Davide Oldani Trattoria della Gloria , Chef Tommaso Melilli, Milano – nominato da Chiara Pavan e Francesco Brutto

, Chef Tommaso Melilli, Milano – nominato da Chiara Pavan e Francesco Brutto Ristorante Canneto , Chef Andrea Paris, Paratico (Brescia) – nominato da Mauro Uliassi

, Chef Andrea Paris, Paratico (Brescia) – nominato da Mauro Uliassi Gesto , Chef Daniele Lodigiani, Milano – nominato da Viviana Varese e Davide Guidara

, Chef Daniele Lodigiani, Milano – nominato da Viviana Varese e Davide Guidara Gloria Osteria, Chef Manuel Prota, Milano – nominato da Giancarlo Perbellini

Marche (2 ristoranti)

Riva Restaurant , Chef Antonio Lerro, Numana (Ancona) – nominato da Errico Recanati

, Chef Antonio Lerro, Numana (Ancona) – nominato da Errico Recanati Marino, Chef Antonio Di Feo, Pesaro – nominato da Davide Di Fabio

Molise (1 ristorante)

Ausa, Chef Anisia Cafiero e Pasquale De Biase, Isernia – nominato da Niko Romito

Piemonte (7 ristoranti)

Sileo , Chef Andrea Brunetti, Nucetto (Cuneo) – nominato da Ugo Alciati

, Chef Andrea Brunetti, Nucetto (Cuneo) – nominato da Ugo Alciati Osteria Concreta , Chef Andrea Ferrucci, Diano d’Alba (Cuneo) – nominato da Gabriele Boffa

, Chef Andrea Ferrucci, Diano d’Alba (Cuneo) – nominato da Gabriele Boffa San Tommaso 10 , Chef Gabriele Eusebi, Torino – nominato da Pino Cuttaia

, Chef Gabriele Eusebi, Torino – nominato da Pino Cuttaia L’Opera di Santa Pelagia Bistrot , Chef Ivan Milani, Torino – nominato da Isa Mazzocchi

, Chef Ivan Milani, Torino – nominato da Isa Mazzocchi Osteria DaMa , Chef Danilo Massa, Piode (Vercelli) – nominato da Giancarlo Morelli, Marco Sacco

, Chef Danilo Massa, Piode (Vercelli) – nominato da Giancarlo Morelli, Marco Sacco Trames , Chef Luca Ferrero, Canale (Cuneo) – nominato da Davide Palluda

, Chef Luca Ferrero, Canale (Cuneo) – nominato da Davide Palluda L’Orangerie, Chef Luca La Peccerella, Bossolasco (Cuneo) – nominato da Valeria Piccini e Antonio Buono

Sardegna (2 ristoranti)

Maluentu , Chef Leonardo Marongiu, San Vero Milis (Oristano) – nominato da Philippe Léveillé

, Chef Leonardo Marongiu, San Vero Milis (Oristano) – nominato da Philippe Léveillé Amano, Chef Vincenzo Sorvillo, Cagliari – nominato da Francesco Stara

Sicilia (5 ristoranti)

Bavetta , Chef Marco Cannizzaro, Catania – nominato da Martina Caruso

, Chef Marco Cannizzaro, Catania – nominato da Martina Caruso Blum Restaurant , Chef Riccardo Fazio, Mazzarò (Messina) – nominato da Ariel Hagen, Vito Mollica

, Chef Riccardo Fazio, Mazzarò (Messina) – nominato da Ariel Hagen, Vito Mollica Maurone – Braceria Primordiale , Chef Mauro Aiello, Bagheria (Palermo) – nominato da Tony Lo Coco

, Chef Mauro Aiello, Bagheria (Palermo) – nominato da Tony Lo Coco Bàtu del Grand Hotel San Pietro , Chef Luca Miuccio, Taormina (Messina) – nominato da Massimo Mantarro

, Chef Luca Miuccio, Taormina (Messina) – nominato da Massimo Mantarro Demenna Luogo di Ristoro, Chef Martina Dodeci e Rushan Xhafaj, San Marco d’Alunzio (Messina) – nominato da Sara Scarsella

Toscana (2 ristoranti)

L’Ortino , Chef Matteo Tiezzi, Cortona (Arezzo) – nominato da Silvia Baracchi

, Chef Matteo Tiezzi, Cortona (Arezzo) – nominato da Silvia Baracchi Caffè Giubbe Rosse, Chef Giuseppe Lo Presti, Firenze – nominato da Claudio Mengoni

Trentino-Alto Adige (2 ristoranti)

ConTanima del Parkhotel Laurin , Chef Dario Tornatore, Bolzano – nominato da Domenico Stile

, Chef Dario Tornatore, Bolzano – nominato da Domenico Stile Alma9, Chef Gianmarco Bartolucci, Bolzano – nominato da Stephan Zippl

Umbria (1 ristorante)

Coro Ristorante, Chef Ronald Bukri, Orvieto (Terni) – nominato da Gaetano Trovato

Valle d’Aosta (1 ristorante)

Gina Casa con Cucina, Chef Corrado Michelazzo (Aosta) – nominato da Paolo Griffa

Veneto (4 ristoranti)

Il Bistrot della Macelleria, Chef Andreas Mezzacasa e Matteo Fontanive, Canale d’Agordo (Belluno) – nominato da Alessandro Bellingeri

Chef Andreas Mezzacasa e Matteo Fontanive, Canale d’Agordo (Belluno) – nominato da Alessandro Bellingeri Al Tramonto del Cape of Senses , Chef Francesco Pavan, Torri del Benaco (Verona) – nominato da Terry Giacomello

, Chef Francesco Pavan, Torri del Benaco (Verona) – nominato da Terry Giacomello La Posa degli Agri , Chef Andrea Valentinetti, Polverara (Padova) – nominato da Alessandro Gilmozzi

, Chef Andrea Valentinetti, Polverara (Padova) – nominato da Alessandro Gilmozzi Vërt Osteria Contemporanea, Chef Lorenzo Neri, Caprino Veronese (Verona) – nominato da Leandro Luppi

A proposito di TheFork

TheFork, brand di Tripadvisor® è la principale piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti in Europa e Australia. In prima linea nel sostenere e promuovere la cultura della ristorazione, TheFork utilizza la tecnologia per favorire le connessioni reali tra clienti e ristoratori e per avviare questi ultimi al successo. Con una rete di circa 55.000 ristoranti partner in 11 Paesi, quasi 40 milioni di download dell’app e più di 20 milioni di recensioni verificate, TheFork è la piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati di food che vogliono vivere esperienze indimenticabili al ristorante. Attraverso TheFork (sito e app) gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze, consultare le recensioni degli utenti, controllare la disponibilità in tempo reale, prenotare immediatamente online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, beneficiare di offerte speciali e pagare direttamente sull’app. Per i ristoranti, TheFork fornisce un software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare la gestione delle prenotazioni e il tasso di occupazione, aumentare le prenotazioni e la visibilità, combattere i no-show, gestire i pagamenti e semplificare le operazioni, connettendosi alla più ampia community di appassionati di ristorazione.

Segui TheFork su: Facebook, Instagram, Twitter.

Redazione Centrale TdG