The World’s 50 Best Restaurants, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, ha nominato il Geranium di Copenaghen, guidato dallo chef Rasmus Kofoed e dal sommelier Søren Ledet, The World’s Best Restaurant 2022.

Insieme alla proclamazione del Geranium, svelato in diretta durante la cerimonia di questa sera, tenutasi presso lo storico Old Billingsgate di Londra e condotta dal famoso attore e gourmet Stanley Tucci, è stata anche annunciata la classifica dei 50 migliori ristoranti del mondo 2022, che premia l’eccellenza gastronomica di 24 paesi presenti in cinque continenti, con 12 ristoranti al loro debutto in classifica.

Elenco dei 50 migliori ristoranti del mondo

