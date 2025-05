The World’s 50 Best Restaurants a Torino

THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS PRESENTA LE ‘50 BEST SIGNATURE SESSIONS’: CENE ESCLUSIVE A PIÙ MANI A TORINO

Gli chef della classifica The World’s 50 Best Restaurants si uniscono ai ristoranti di Torino e del Piemonte per una serie di esperienze gastronomiche irripetibili

The World’s 50 Best Restaurants presenta i dettagli del programma di quest’anno delle 50 Best Signature Sessions, una serie di pranzi e cene unici che si svolgeranno a Torino e dintorni, parte del programma di eventi 2025, realizzati in collaborazione con Resy e American Express.

Inserite tra le iniziative di The World’s 50 Best Restaurants nel 2022, le 50 Best Signature Sessions uniscono gli chef della classifica The World’s 50 Best Restaurants con i ristoranti del Piemonte, offrendo ai partecipanti un’esperienza irripetibile e un’occasione esclusiva per assaporare il gusto autentico dei 50 Best. Tra Martedì 17 giugno e sabato 21 giugno, questi appuntamenti propongono esperienze gastronomiche davvero uniche, con un numero limitato di biglietti disponibili per ogni evento esclusivo.

Il programma delle 50 Best Signature Sessions comprende attualmente:

Del Cambio x Le Doyenné – Martedì 17 giugno, cena

Fondato nel 1757, Del Cambio è rinomato per i suoi spazi dall’atmosfera storica, che hanno ospitato personaggi illustri come Mozart, oltre che per la sua cucina piemontese innovativa, guidata dallo chef Diego Giglio. Del Cambio accoglierà gli chef australiani James Henry e Shaun Kelly di Le Doyenné, ristorante situato a Saint-Vrain, all’interno del parco di un castello a 40 km da Parigi.

Gardenia x Kadeau – Martedì 17 giugno, Cena

Situato in una dimora del XIX secolo nel borgo medievale di Caluso, il ristorante Gardenia propone la cucina autentica e raffinata della chef Mariangela Susigan, attenta sia alla stagionalità degli ingredienti, sia al rispetto per i produttori locali. Per questa occasione speciale, il ristorante accoglie come ospite lo chef Nicolai Nørregaard del Kadeau di Copenaghen, punto di riferimento della New Nordic Cuisine.

Scatto x Arca – Martedì 17 giugno, cena

Scatto è un ristorante d’eccellenza a Torino firmato dai fratelli Costardi – uno spazio dal design contemporaneo, pensato per esaltare il valore dell’arte culinaria ispirata al mondo della fotografia. Per una sola sera, i fratelli Costardi saranno affiancati dallo chef e patron del ristorante Arca, Jose Luis Hinostroza, per una celebrazione italo-messicana. Hinostroza è noto per la sua capacità di reinventare i piatti dello street food messicano con ingredienti locali e tecniche contemporanee. A completare l’esperienza, il capo bartender di Arca, Peter Sanchez, preparerà cocktail straordinari. Questa 50 Best Signature Session è sponsorizzata da Tequila Ocho.

Azotea x Kjolle – Mercoledì 18 giugno, cena

Il cocktail bar e ristorante Nikkei Azotea fonde i sapori della cucina giapponese con quella peruviana. Noemi Dell’Agnello, Matteo Fornaro e il capo chef Alexander Robles daranno il benvenuto a Pía León del Kjolle di Lima. La vincitrice del premio The World’s Best Female Chef 2021 porterà la sua inconfondibile creatività nel menu per un evento unico. Questa 50 Best Signature Session è sponsorizzata da Tequila Ocho.

Consorzio x Willem Hiele – venerdì 20 giugno, pranzo

Nel cuore della città, il Ristorante Consorzio celebra la cucina piemontese più autentica, grazie alla maestria della chef Valentina Chiaramonte. Venerdì 20 giugno ad affiancarla sarà Willem Hiele, chef belga di spicco che porterà nella cucina italiana la sua inconfondibile spontaneità e il sapore delle Fiandre.

Casa Vicina x Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Venerdì 20 giugno, Cena

Casa Vicina, ristorante a conduzione familiare con oltre 120 anni di storia nella massima espressione della cucina tradizionale piemontese, sarà protagonista di una serata tutta italiana insieme allo chef Norbert Niederkofler Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico. Lo chef Claudio Vicina collaborerà con Niederkofler, celebre per la filosofia Cook the Mountain, che valorizza gli ingredienti delle Dolomiti in una visione sostenibile e profondamente legata al territorio.

Piazza Duomo x Florilège – Sabato 21 giugno, Pranzo

Piazza Duomo di Alba racconta la sua storia attraverso l’eccellenza dei prodotti piemontesi. Lo chef di casa, Enrico Crippa, accoglierà nella sua cucina Hiroyasu Kawate di Florilège di Tokyo, che porterà l’eleganza francese e la raffinatezza e l’essenzialità della tradizione giapponese in una nuova cornice. Entrambi i ristoranti sono noti per i menu a base di verdure e l’attenzione alla sostenibilità, offrendo agli ospiti un’opportunità unica di vivere un’esperienza gastronomica d’eccezione firmata dai due protagonisti di riferimento della cucina internazionale.

Tutti i dettagli su 50 Best Signature Sessions, comprese le modalità di prenotazione, saranno disponibili sul sito ufficiale di 50 Best (https://www.theworlds50best.com/experiences.html). Le 50 Best Signature Sessions fanno parte del programma di eventi di quest’anno di The World’s 50 Best Restaurants, insieme al forum presieduto dalla leadership di settore #50BestTalks e al Chefs’ Feast, che anticiperanno la cerimonia di premiazione in programma per giovedì 19 giugno con il tanto atteso countdown. Il 50 Best Closing Party, la festa conclusiva, che vedrà la partecipazione degli chef Mauro Colagreco ed Elena Reygadas, si terrà invece venerdì 20 giugno. L’iniziativa 50 Best Signature Sessions è realizzata in collaborazione con Resy e American Express.

Fin dal 2002, The World’s 50 Best Restaurants documenta la diversità all’interno del panorama culinario mondiale. L’elenco annuale dei ristoranti più prestigiosi del mondo offre un’istantanea di alcune delle migliori destinazioni per esperienze culinarie uniche, oltre a essere un barometro delle tendenze gastronomiche globali. La famiglia 50 Best include: i Latin America’s 50 Best Restaurants, gli Asia’s 50 Best Restaurants, i Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants, i North America’s 50 Best Restaurants, I The World’s 50 Best Hotels, i The World’s 50 Best Bars, gli Asia’s 50 Best Bars, I North America’s 50 Best Bars, I 50 Best Discovery e le serie #50BestTalks, tutti di proprietà e gestiti da William Reed. 50 Best mira a riunire le comunità di tutto il settore dell’ospitalità per favorire la collaborazione, l’inclusione, la diversità e la scoperta, contribuendo a guidare un cambiamento positivo.

