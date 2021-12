L’8 dicembre Snodo dedica due dolci appuntamenti alla golosità del cioccolato

L’8 dicembre Snodo, area food di OGR Torino, dedica due dolci appuntamenti alla golosità del cioccolato: The Great Spread – Storie di cacao e nocciole e Chocolate Explosion.

Si inizierà alle ore 16.30, con Storie di cacao e nocciole, appuntamento dedicato alle famiglie, al quale i bambini di età inferiore ai 12 anni potranno partecipare gratuitamente, alla scoperta della storia di un matrimonio felice, avvenuto a metà Ottocento, quello tra cacao e nocciole. Clara e Gigi Padovani, la coppia per eccellenza del food writing italiano, racconteranno come, grazie a Napoleone Bonaparte, siano nate due delicatezze piemontesi: il gianduiotto, il cioccolatino principe di Torino, e la crema spalmabile, il paradiso del cucchiaio più ghiotto. A scandire la storia, sul Social Table – 25 metri di legno massiccio che si allungano come una banchina ferroviaria nel cuore di Snodo – quattro golosità ideate e preparate dai pastry chef, da gustare con un calice di vino per gli adulti e un bicchiere di succo di frutta per i più piccoli.

Alle ore 19 sarà Chocolate Explosion, un’esplosione di gusto che coinvolgerà tutti gli spazi dell’area food & drink di OGR Torino: i food writer Clara e Gigi Padovani accompagneranno il pubblico alla scoperta delle materie prime, delle lavorazioni e di come Torino sia diventata capitale del cioccolato. Tre le tappe di questo viaggio nel gusto: Choco Story sarà la prima che, dopo un assaggio di cioccolata calda, permetterà di scoprire insieme a Clara Padovani la storia del Cibo degli Dei e del viaggio del cacao dal Messico fino alla Casa dei Savoia a Torino; a seguire la Choco Experience al Social Table, dove Gigi Padovani, Giovanni Battista Mantelli, Direttore Creativo di Venchi, e il Maestro del Gusto artigiano Guido Castagna guideranno gli ospiti in degustazioni bean to bar – dalle fave di cacao fino alla tavoletta – tra samovar di tè di Cascara e postazioni esperienziali; per concludere, Choco Immersion da Ristoro, con il menu pensato ad hoc dagli chef Mariangela Susigan, stella verde Michelin e mentore di Snodo, Andrea Fasano e Piero Rainone (pastry chef) che mixeranno perfettamente il cacao a ogni portata, regalando al palato un’immersione gourmet tra le note del cioccolato e i grandi vini delle cantine Cocchi e Garesio.

Gli eventi dedicati al cioccolato sono parte di Invasioni Vegetali, il nuovo calendario di appuntamenti che Snodo, area food di OGR Torino, dedica al tema della botanica a tavola. Da sempre elemento fondamentale della nostra alimentazione, le piante diventano protagoniste di serate dedicate alla scoperta di profumi e sapori, grazie a percorsi multisensoriali per mettere in gioco i propri sensi ed esplorare combinazioni inaspettate. Snodo intreccia natura, bellezza, sensorialità e benessere per avvicinare all’essenza del gusto.

Programma

The Great Spread – Storie di cacao e nocciole €15, gratuito per i bambini di età inferiore a 12 anni

h 16.30 | Quattro dolcezze, un calice di vino o un bicchiere di succo per una merenda golosa



Chocolate Explosion €60

h 19 | Choco Story, un assaggio di cioccolata calda e la storia del Cibo degli Dei con Clara Padovani

h 19.30 | Choco Experience, degustazione bean to bar con Gigi Padovani, Giovanni Battista Mantelli, Direttore Creativo di Venchi, e Guido Castagna, Maestro del Gusto artigiano

h 20 | Choco Immersion, cacao protagonista nel menu di Mariangela Susigan, chef stella verde Michelin

APERITIVO

INSALATINA DI CARCIOFI, ACETO DI LAMPONE, CIOCCOLATO BIANCO

TARTELLETTA AL CACAO, SALMONE GRAVLAX, CREMA ACIDA AL CARDAMOMO, LIMONE CONFIT

TARTUFINO SALATO VENCHI CON PISTACCHI, MANDORLE SICILIANE, NOCCIOLE PIEMONTE IGP

Alta Langa Docg Totocorde 2015 Cocchi

CENA

RISOTTO PORRI DI CERVERE, TOMA BRUSCA, CHOCOVIAR 75% VENCHI

Nizza Docg 2017 Garesio

SELLA DI MAILAINO DA LATTE AL CACAO GUIDO CASTAGNA, ROSTI DI PATATE, SEDANO AL MIRIN E LIME

Barolo Docg del Comune di Serralunga d’Alba 2015 Garesio

TOTAL GIANDUIA

TORTA GIANDUIA

GIANDUIOTTO “GIANDUIA TRE VENCHI”

CUBOTTO CHOCOVIAR GIANDUIA VENCHI

GIANDUIOTTO “GIUINOTT” GUIDO CASTAGNA

PRALINE TRADIZIONALI PIEMONTESI GUIDO CASTAGNA

Cocchi Storico Vermouth di Torino

Informazioni pratiche

Ingresso da Corso Castelfidardo 22, Torino

Per partecipare all’evento è necessario presentare il Green Pass, in ottemperanza al D.L. del 23 luglio 2021, n. 105.

